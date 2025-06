Microsoft verkoopt streamingrechten Activision Blizzard-games aan Ubisoft

Microsoft heeft een herstructurering van het overnamebod op Activision Blizzard aangekondigd waarbij de cloudstreamingrechten op Activision Blizzard-games buiten de EU aan Ubisoft worden verkocht. Dit moet zorgen van de CMA over concurrentiebelemmering wegnemen.

Onder de nieuwe overnamedeal zijn cloudgamingrechten voor alle bestaande Activision Blizzard-games en titels die binnen vijftien jaar na de overname uitkomen, van het Franse Ubisoft. Microsoft geeft de cloudstreamingrechten op de games buiten de Europese Economische Ruimte dus uit handen. Het is volgens de CMA dan aan Ubisoft om als 'onafhankelijke derde partij' de rechten te distribueren aan andere streamingdiensten, waaronder die van Microsoft zelf. De rechten voor de betreffende games blijven in principe 'tot in de eeuwigheid' van Ubisoft.

De CMA benadrukt dat Microsoft de cloudrechten verkoopt buiten de EER. Microsoft en Ubisoft spreken over een verkoop van 'de cloudstreamingrechten', maar bevestigen niet of de gevolgen van die deal beperkt blijven tot buiten de EU. Tweakers heeft vragen hierover uitstaan bij Microsoft.

De games moeten volgens Ubisoft in elk geval via een Ubisoft+ PC Access- of Multi Access-abonnement beschikbaar komen. Het is niet duidelijk wat er in de EU met dit abonnement zou gebeuren. Afnemers van een PlayStation Plus Extra- of Premium-abonnement hebben dan via Ubisoft+ Classics ook toegang tot deze games. Het bedrijf betaalt een eenmalig geldbedrag voor de rechten, naast bedragen 'op basis van marktconforme groothandelsprijzen'.

Microsoft benadrukt dat eerdere overeenkomsten met andere cloudgamingproviders, waaronder Nvidia, Boosteroid, Ubitus en Nware, blijven gelden. Die deals maken deel uit van de belofte aan de Europese Commissie om clouddiensten de komende tien jaar 'een gratis streaminglicentie' te geven voor alle huidige en toekomstige Activision Blizzard-games. Al die diensten behouden hun overeenkomsten, die in de afgelopen periode zijn afgesloten met Microsoft.

De verkoop van de streamingrechten voor Activision Blizzard-games maakt volgens Microsoft deel uit van een herstructurering, om zo de Britse CMA over te halen om de omstreden overnamedeal goed te keuren. Eind april besloot de toezichthouder namelijk dat de deal, op basis van de oude overnamevoorwaarden, niet mocht doorgaan. Om de marktwaakhond de tijd te geven om de vernieuwde overeenkomst te bestuderen, wordt de deadline voor de definitieve overeenkomst negentig dagen uitgesteld. Uiterlijk op 18 oktober zou de deal nu officieel gemaakt kunnen worden. Microsoft en Activision stelden hun overnamedeadline vorige maand al uit tot diezelfde datum.

Met de herstructurering reageert Microsoft direct op zorgen van de Britse marktwaakhond over concurrentiebelemmering op de cloudgamingmarkt. Volgens de CMA zou het oneerlijk zijn als Microsoft de betreffende games alleen voor zijn eigen streamingplatform Xbox Game Pass zou uitbrengen.

De Britse CMA is het laatste grote obstakel voor het voltooien van de Activision Blizzard-overname. De Europese Commissie ging eerder akkoord met de deal. De Amerikaanse FTC vocht de overname aan, maar verloor een federale rechtszaak daaromheen. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de megadeal en wat er nog moet gebeuren voordat die door kan gaan.