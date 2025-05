Perplexity start programma om mediapartners te compenseren voor gebruik content

Perplexity gaat onder het Publishers’ Program een deel van zijn omzet delen met mediapartners die de AI-tool toegang geven tot artikelen. Het bedrijf werkt onder meer samen met TIME, Der Spiegel en Fortune. Exacte bedragen worden niet bekendgemaakt.

Bron: Perplexity

Onder het Publishers' Program krijgen partners binnenkort een deel van de omzet, al opereert Perplexity vooralsnog op basis van investeringen en donaties. In september introduceert het AI-bedrijf advertenties in zijn chatbot. Tegenover The Verge verduidelijkt het bedrijf dat deals met mediapartners meerjarig zijn en 'percentages met twee cijfers' betreft.

Verder geeft het bedrijf mediapartners toegang tot de api's voor zijn large language models, inclusief ontwikkelaarsondersteuning. Werknemers van de mediapartners krijgen tevens een Enterprise Pro-abonnement. Het Amerikaanse bedrijf laat doorschemeren dat de deals verschillen per partner en dat er voordeligere voorwaarden zijn voor mediabedrijven die vroeg in het traject een samenwerking aangingen.

Perplexity kwam onlangs in opspraak vanwege vermeend plagiaat op afgeschermde bronnen. Onder meer Wired concludeerde dat de AI-tool artikelen scrapete die middels een robot.txt-bestand afgeschermd zouden moeten zijn. Volgens het bedrijf is het Publishers' Program al sinds begin dit jaar in ontwikkeling en heeft de compensatie van media niets met de recente ophef te maken, aldus The Verge. Wel erkent Perplexity dat het feedback van publicatiepartners tot zich neemt en onlangs aanpaste hoe de AI-tool bronnen indexeert en citeert.