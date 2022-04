DeepMind-topman en medeoprichter Mustafa Suleyman verlaat Google

DeepMind-medeoprichter Mustafa Suleyman verlaat Google voor Greylock Partners, een bedrijf dat aan durfkapitaalfinanciering doet. Suleyman was sinds de overname van zijn bedrijf door Google acht jaar vicepresident van het beleid en de toepassing van kunstmatige intelligentie.

Mustafa Suleyman was in 2010 een van de oprichters van het bedrijf DeepMind Technologies, dat in 2014 door Google werd overgenomen voor naar schatting ruim 570 miljoen euro. Sinds de overname was hij verantwoordelijk voor de tak die praktische toepassingen van AI ontwikkelde, al werd hij de laatste jaren deels op non-actief gesteld, zo schrijft The New York Times.

Hoewel hij zelf niet formeel was opgeleid in de ontwikkeling van AI, werd DeepMind onder zijn bewind bij Google toegespitst op onder meer toepassingen binnen de gezondheidszorg, een richting die moederbedrijf Alphabet nog steeds volgt. Ook was het dochterbedrijf van Google verantwoordelijk voor het trainen van bots die games op een 'menselijke manier' kunnen spelen.

Suleyman was een uitgesproken tegenstander van het gebruik van kunstmatige intelligentie voor militaire doeleinden. Dat gebeurde uiteindelijk toch toen Google hielp bij een beeldherkenningsproject voor drones van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Na veel protest van werknemers van de zoekgigant werd de deal uiteindelijk afgeblazen.

Sinds 2019 werd een deel van Suleymans verantwoordelijkheden afgenomen nadat naar buiten kwam dat hij werknemers van DeepMind zou hebben 'gepest'. In een podcast van zijn nieuwe werkgever erkent hij zijn wangedrag en zegt hij nog steeds spijt te hebben van zijn houding tegenover werknemers.

Bron afbeelding Mustafa Suleyman uit 2019: Joi Ito. Licentie onder CC-BY 2.0