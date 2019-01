'Deepmind vergelijkt prestaties AlphaStar en pro-speler StarCraft II oneerlijk'

In grafieken over de wedstrijd tussen een menselijke pro-StarCraft II-speler en zijn AlphaStar-ai heeft Google Deepmind de twee partijen ogenschijnlijk niet eerlijk vergeleken. De aantallen acties per minuut van de twee worden vergeleken, maar niet de effectieve acties per minuut.

Dat is de conclusie van een uitgebreide blogpost van Aleksi Pietikäinen. Hij volgt StarCraft II en ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie sinds jaren, maar noemt zichzelf nog wel een leek. Hij stelt ten eerste dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen apm, actions per minute, en epm, effective actions per minute; de eerste bestaat uit clicks en toetsaanslagen en de tweede alleen uit clicks en toetsaanslagen die een commando doorgeven dat nog niet gegeven was. Dat wil zeggen, de spam, het wild klikken, is eruit gefilterd. In het heetst van de strijd doen een hoop mensen dat, misschien wel iedereen.

DeepMind zet in grafieken de apm van de pro-speler, MaNa, en die van AlphaStar naast elkaar. Dat deed het zowel tijdens de wedstrijd als in een blogpost. Daarin valt te zien dat de gemiddelde apm van MaNa over de hele match hoger ligt dan die van AlphaStar. Pietikäinen tekent echter aan dat de 'staart' van deze apm-grafiek een onoprecht beeld oplevert; de momenten waarop de menselijke speler zoveel apm invoert, zijn de momenten waarop hij spamt. AlphaStar spamt echter weinig tot niet en zijn staart zou voor een veel groter aandeel uit effectieve commando's bestaan.

Deze effectieve commando's zijn de momenten waarop de twee spelers de confrontatie aangaan op het slagveld en waarop de kunstmatige intelligentie wint met behulp van zijn superhuman micro, de mogelijkheid om commando's bovenmenselijk snel in te voeren en zo een slag te winnen waar een mens dat niet zou kunnen. In de StarCraft II-gemeenschap zijn mensen het dan ook overwegend met elkaar eens dat de ai niet won dankzij zijn strategie. Pietikäinen bestempelt de grafiek op de blogpost als 'gevaarlijk dicht bij liegen door middel van statistieken'.

AlphaStar, de ai van Google-dochter Deepmind, versloeg donderdag de Poolse professionele speler MaNa in vijf van de vijf potjes. De menselijke speler won echter wel een livematch.