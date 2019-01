Bioware geeft verklaring voor verbindingsproblemen VIP-demo Anthem

De VIP-demo van Anthem heeft geleden onder verbindingsproblemen. Al sinds de eerste dag kunnen veel spelers niet inloggen of krijgen ze geen toegang tot de server. Bioware verklaart dat de problemen verschillende oorzaken hadden.

Chad Robertson, Biowares hoofd live services, meldt dat de ontwikkelaars nog bezig zijn met het oplossen van de problemen met de platformverbindingen, softwarerechten en laadtijden. Robertson verwerpt de claim dat de servers niet voorbereid waren op het verkeer. "Om stabiliteit te garanderen, wilden wij de servers aanpassen aan het groeiende aantal spelers. Over het algemeen hadden wij extra capaciteit gereedstaan voor de groei en we zullen dat behouden", zegt Robertson.

Volgens Robertson deed het probleem met de platformverbindingen zich niet voor bij interne tests. Dit werd veroorzaakt door de toename aan spelers nadat ze hadden ingelogd. Daarnaast was er een bug gevonden in de rechten van spelers. Een aantal spelers die over een bepaalde combinatie van rechten beschikten, konden door de bug geen toegang krijgen tot de demo. Er wordt niet verder toegelicht wat deze combinatie was. Robertson meldt dat de bug grotendeels is opgelost, maar dat de ontwikkelaars nog aan een aantal individuele gevallen werken.

Er zijn ook spelers die te maken hebben gehad met 'oneindige laadschermen'. Aanvankelijk dachten de ontwikkelaars dat dit probleem zich alleen had voorgedaan tijdens de interne tests en dat het was opgelost. "Helaas is het probleem extern groter geworden, waar het verschil tussen de isp's en thuisnetwerken van spelers nieuw gedrag introduceren." verklaart Robertson.

Anthems VIP-demo was van 25 tot en met 27 januari live voor spelers die een preorder hadden geplaatst of toegang hebben tot EA's Origin Access Premier-service. Deze was met een paar uur verlengd in verband met de verbindingsproblemen. Vanaf vrijdag 1 tot en met zondag 3 februari is de demo breed beschikbaar voor Windows, de PlaySation 4 en de Xbox One. Het spel komt op 22 februari uit.