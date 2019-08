Hoofdproducent Anthem verlaat Bioware na acht jaar

De lead producer van Anthem, Ben Irving, verlaat Bioware. Hij werkte acht jaar bij de Austin-divisie van het Canadese gamebedrijf en was ook een tijdlang de hoofdproducent van Star Wars: The Old Republic.

Irving maakt zijn vertrek bekend via Twitter. Hij meldt aan de slag te gaan bij een niet nader genoemd, ander gamebedrijf. Ook verklaart Irving dat Anthem volgens hem een glanzende toekomst voor zich heeft met een goed team dat aan het spel werkt. Verder geeft hij aan een plezierig contact met de Anthem-gemeenschap te hebben gehad 'tijdens goede en slechte tijden'.

De hoofdproducent verlaat Bioware in een periode van voortdurende kritiek op Anthem. Spelers klaagden na de release onder meer over crashes, bugs, lange laadschermen en de speelbaarheid, hoewel veel reviewers ook van mening waren dat het spel potentie had. Een deel van de problemen heeft de gamemaker met updates kunnen verhelpen.

Ben Irving werkte acht jaar bij Bioware Austin. Voordat hij aan Anthem ging werken, was hij de lead producer van de mmo Star Wars: The Old Republic. Op zijn werk daarvoor kreeg hij wat kritiek. Enkele spelers hielden hem verantwoordelijk voor de in hun ogen verslechtering van dat spel. De andere lead producer van Anthem, Mike Gamble, blijft voor zover bekend wel bij Bioware.