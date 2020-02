BioWare gaat Anthem herontwerpen om kern van gameplay te verbeteren

Het een jaar geleden uitgekomen en niet al te positief ontvangen spel Anthem gaat op de schop. Ontwikkelaar BioWare gaat 'de game-ervaring herontwerpen', waarbij het draait om een revisie van de kerngameplay.

De ontwikkelaar zegt dat het zich in de komende maanden gaat richten op 'het heruitvinden van de kerngameplay met duidelijk doelen, motiverende uitdagingen en progressie met betekenisvolle beloningen'. Daarbij maakt BioWare duidelijk dat het 'het plezier van het vliegen en vechten in een science-fantasy setting zal behouden'. Om dit te volbrengen zegt het bedrijf dat hiervoor een team de tijd zal geven om de gameplay te testen, iets waarvan BioWare ook zegt dat het dit eigenlijk al vaker had moeten doen voordat Anthem uitkwam.

BioWare zegt dat het de feedback van spelers heeft gehoord, waarbij vooral de volgende wensen zijn genoemd: een leukere loot-ervaring, een betere progressie op de lange termijn en een meer voldoening gevende end-game. De ontwikkelaar erkent dat er nog 'meer fundamenteel werk' nodig is om de 'volledige potentie' te benutten en dat het dan gaat om een heruitvinding die verder gaat dan een update of een uitbreiding.

De huidige versie van Anthem blijft gewoon speelbaar en er blijven evenementen komen, maar er wordt afgestapt van het systeem van volledige seizoenen. Wanneer de vernieuwde versie van Anthem precies klaar is, is onbekend. Vorig jaar meldden bronnen van de website Kotaku al dat Anthem een complete revisie zou krijgen.