Anthem-spelers klagen over geheel afsluitende PlayStation 4-consoles

Op verschillende internetfora klagen spelers van het onlangs uitgebrachte Anthem dat het spel verantwoordelijk is voor problemen met hun PlayStation 4-consoles. Volgens allerlei spelers is het spel de oorzaak voor een fenomeen waarbij hun consoles soms in zijn geheel afsluiten.

Onder meer op Reddit is een topic waarin een speler klaagt dat Anthem volgens hem de enige game is die zijn PlayStation 4 volledig afsluit. Volgens hem gaat dit veel verder dan enkel een crash naar het hoofdmenu van het spel of het PS4-dashboard. Dit is volgens de speler al twee keer gebeurd tijdens het vinden van een andere spelers voor een ronde. Meerdere andere spelers bevestigen dezelfde problemen te hebben, waarbij het zich ook voordoet op andere momenten dan tijdens de matchmaking.

Dezelfde klachten zijn te vinden op het officiële gameforum van de uitgever van Anthem, Electronic Arts. Een speler meldt hier dat zijn PS4 afsloot en niet meer aanging via de normale methode van het indrukken van de daarvoor bestemde knop op de controller. Hij omschrijft dit als hetzelfde effect dat optreedt als de stroom ineens uitvalt. Als de PlayStation 4 eenmaal weer aan gaat, komt er een waarschuwing in beeld dat het apparaat niet goed is afgesloten en dat dat er een disk check wordt uitgevoerd. Ook dit probleem wordt door anderen op hetzelfde forum gemeld.

Er is zelfs een melding van een speler die anderen oproept het spel niet langer te spelen, omdat het probleem bij hem tot een niet meer werkende PlayStation 4 heeft geleid. Ook hij zegt dat hij nog geen andere game heeft gespeeld die op willekeurige momenten de console geheel laat afsluiten. Hij zegt dat hij twee uur met de ondersteuningsafdeling van PlayStation heeft gesproken, maar dat ze niets voor hem kunnen doen.

De website Kotaku heeft Sony en Electronic Arts om commentaar gevraagd, maar heeft nog geen reacties ontvangen. Het is nog onduidelijk waardoor de problemen precies veroorzaakt worden of hoe wijdverspreid de problemen zijn. Tweakers heeft onlangs een review van Anthem gepubliceerd, waarin onder meer is gemeld dat de game nog de nodige bugs heeft.