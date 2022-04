Anthem-regisseur vertrekt bij BioWare kort na stilleggen werk aan game

Anthem-gameregisseur Jonathan Warner is vertrokken bij BioWare. De spellenmaker zat bijna tien jaar bij de Canadese studio. Zijn vertrekt volgt kort na het compleet stilleggen van het werk aan de Anthem-revisie.

Warner werkte naast Anthem ook aan Mass Effect, Mass Effect 3 en Mass Effect: Andromeda. Wat hij nu gaat doen, meldt hij niet specifiek; hij houdt het bij 'verdergaan om nieuwe dingen te doen'. Verder stelt hij in zijn afscheid op Twitter dat 'Dragon Age, Mass Effect en Star Wars: The Old Republic in goede handen zijn'.

Anthem, zijn recentste game, werd geplaagd door zoveel problemen dat uitgever Electronic Arts na de release in 2019 beloofde om een geheel aangepaste versie van de game op de markt te brengen. Deze zou vrij zijn van de bugs die de game heeft, maar ook de grind verminderen en het gevoel van de wapens verbeteren. Werk aan 'Anthem Next' werd echter vorige maand definitief stilgelegd; BioWare moet door het coronavirus en het vele thuiswerken prioriteiten stellen en Anthem trekt daarbij aan het kortste eind. De aandacht gaat naar de komende Dragon Age- en Mass Effect-games.

Het ontwikkelen van Anthem kostte volgens ontwikkelaars bijna zeven jaar, hoewel de productiefase pas in de laatste achttien maanden werd gestart. Medewerkers van de studio meldden dat de ontwikkeling van het spel werd gekenmerkt door besluiteloosheid, wanbeheer en technische problemen door tekortkomingen van de Frostbite-engine.

In december vertrokken ook general manager Casey Hudson en Dragon Age-producer Mark Darrah bij BioWare. Die twee werkten beide zo'n twintig jaar bij de Canadese gamemaker.