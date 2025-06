Beveiligingsbedrijven: gelekte Oracle-data lijkt authentiek te zijn

De data die een hacker claimt te hebben gestolen van Oracle Cloud lijkt authentiek te zijn. Dat geven twee beveiligingsonderzoekers aan. Oracle ontkende eerder dat er een datalek is geweest. De hacker claimt zes miljoen records te hebben van 140.000 klanten.

Hacker rose87168 heeft een deel van de data gedeeld met Hudson Rock en CloudSEK. Hudson Rock-cto Alon Gal zegt te hebben gesproken met drie klanten, die bevestigen dat in ieder geval een deel van de data klopt. Zo komen de gebruikers die in het bestand worden genoemd overeen met gebruikersnamen van de bedrijven. Het gaat bovendien om gebruikersnamen die actief werden of worden gebruikt, dus niet om testgebruikersnamen. Een van de klanten geeft aan dat een deel van de gebruikers toegang heeft tot vertrouwelijke data.

CloudSEK zegt de data ook te hebben geanalyseerd en vermoedt eveneens dat het daadwerkelijk gaat om gestolen data. Zo zouden de 'volume en structuur zeer moeilijk' te fabriceren zijn. Dit beveiligingsbedrijf geeft daarnaast aan dat er persoonlijke e-mails in de dataset zitten, vermoedelijk van bedrijven die single sign-on (sso) toestaan.

De bevindingen van beide beveiligingsorganisaties komen nadat Oracle ontkende slachtoffer te zijn van een cyberaanval. "Er is geen datalek bij Oracle Cloud", zei Oracle. De hacker claimt onder meer versleutelde sso-wachtwoorden in handen te hebben met ontsleutelingsinstructies. De hacker zegt ook Java Keystore- en encryptiesleutelbestanden te hebben gestolen. Oracle heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aantijgingen van Hudson Rock en CloudSEK.