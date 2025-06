EU-rechtbank: internetproviders moeten Russische sites als RT blijven blokkeren

Europese internetproviders moeten Russische media als RT en Sputnik blijven blokkeren. Onder meer Freedom Internet noemde dit censuur en spande een rechtszaak aan, maar verloren deze bij het Gerecht van de EU.

Het Gerecht van de EU bepaalde dat de sancties rechtmatig zijn, schrijft Freedom Internet. Het Gerecht heeft de uitspraak zelf nog niet gepubliceerd. Volgens het Gerecht mocht de EU de restrictieve maatregelen vaststellen en zijn ze 'noodzakelijk en proportioneel om desinformatie en destabilisatie na de Russische inval in Oekraïne te bestrijden", schrijft Freedom.

Europese providers blokkeren sinds begin maart 2022 de websites van onder meer Sputnik News en RT. Laatstgenoemde was voorheen bekend als Russia Today. De Europese Commissie legde deze sancties op na de Russische invasie in Oekraïne. Freedom zegt de strijd tegen Russische desinformatie en informatieoorlogvoering volledig te ondersteunen, maar zegt dat deze strijd niet ten koste mag gaan van 'de Europese vrijheden die de sancties juist moeten beschermen'. De organisaties noemen de maatregelen overhaast en zeggen dat die 'zonder onafhankelijke juridische toetsing' zijn doorgevoerd.

Freedom Internet spande de rechtszaak aan met A2B Internet en BIT. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, Bits of Freedom, de European Federation of Journalists, het Persvrijheidsfonds en de Association of the Internet Industry ondersteunen de coalitie. BIT en Freedom zeggen de uitspraak te betreuren. Freedom zegt daarbij 'blij' te zijn 'met het maatschappelijke debat dat onze zaak teweegbrengt'. De coalitie zegt zich nog te beraden op een mogelijk hoger beroep. Tweakers schreef in maart 2022 een achtergrondartikel over de blokkade van de Russische websites.