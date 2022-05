EU wil na Sputnik en RT nog drie andere Russische omroepen verbannen

De Europese Commissie heeft een nieuw sanctiepakket voorgesteld gericht tegen Rusland en onderdeel daarvan is het verbannen van drie Russische staatsomroepen. Eerder werden Sputnik en RT al geweerd in de Europese Unie.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft woensdag in een speech in het Europees Parlement een aantal verschillende sanctiemaatregelen aangekondigd. Een daarvan is het verbannen van 'drie grote Russische staatsomroepen'. Ze heeft niet gezegd om welke omroepen het precies gaat. Het betreft in elk geval additionele Russische kanalen, boven op de eerder ingestelde verbanningen van Sputnik en RT.

Von der Leyen verklaart deze stap als volgt: "Ze mogen hun inhoud niet meer in de EU verspreiden, in welke vorm dan ook, via kabel, satelliet, internet of smartphoneapps. We hebben deze tv-zenders geïdentificeerd als spreekbuizen die de leugens en propaganda van Poetin op agressieve wijze versterken. We moeten ze geen podium meer geven om deze leugens te verspreiden."

Ze kondigde ook andere maatregelen aan, zoals het toevoegen aan de sanctielijst van hoge Russische legerofficieren die verantwoordelijk worden gehouden voor oorlogsmisdaden in Marioepol en Boetsja. Verder worden drie Russische banken van betalingssysteem Swift geweerd en moet Russische olie, in welke vorm ook, worden geweerd. Dat laatste wordt niet eenvoudig, erkent de voorzitter. Ruwe olie moet binnen zes maanden worden verbannen en bewerkte olieproducten zoals benzine tegen het einde van het jaar. Over een gasverbod werd niets gezegd. Alle 27 EU-lidstaten moeten nog stemmen over dit zesde sanctiepakket.

Begin maart werd er al een verbod op Sputnik en RT ingesteld in de EU. Niet alleen uitzendingen van deze twee Russische media werden verboden. Later bleek dat verbod ook te gelden voor de websites van RT en Sputnik. Tweakers schreef eerder een achtergrond over de regels omtrent het verbannen van deze websites en de bezwaren daartegen.