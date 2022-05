'Samsung kan wellicht pas in 2023 oled-tv's met LG Display-panelen uitbrengen'

Samsung is volgens Koreaanse bronnen nog altijd in onderhandeling met LG Display over de afname van oledpanelen. Deze gesprekken kunnen nog even duren, waardoor het vrij onwaarschijnlijk is dat Samsung dit jaar al tv's op basis van LG's witte oledtechnologie uitbrengt.

Of Samsung dit jaar nog oled-tv's op basis van LG Displays witte oledtechnologie kan uitbrengen, hangt er volgens de bronnen vanaf of de onderhandelingen nog deze maand worden afgerond. Volgens de bronnen zijn de onderhandelingen al maanden bezig en zijn Samsung en LG Display het nog steeds niet eens over een prijs per oledpaneel.

Dat kan betekenen dat de gesprekken nog niet in deze maand worden afgerond. In dat geval is het, gelet op de benodigde productie, logistiek en marketingactiviteiten, zeer onwaarschijnlijk dat Samsung deze televisies nog in 2022 uitbrengt, schrijft The Elec op basis van de bronnen.

De marktsituatie is waarschijnlijk significant veranderd ten opzichte van bijvoorbeeld een jaar geleden, toen al melding werd gemaakt van Samsungs vermeende intentie om miljoenen oledpanelen af te nemen. Dit kan invloed hebben op het verloop van de onderhandelingen.

Destijds had Samsung bijvoorbeeld geen eigen oledtelevisies, waren de lcd-panelen voor bijvoorbeeld Samsung QLED-tv's relatief duur en was de vraag naar televisies hoog. Inmiddels zijn de lcd-paneelprijzen weer aan het dalen, wat de marges op Samsungs lcd-tv's kan verbeteren en de aantrekkelijkheid van de oledpanelen kan verminderen.

Ook komt Samsung deze maand met eigen QD-oled-tv's, evenals bijvoorbeeld Sony. Deze oledtechnologie van panelenfabrikant Samsung Display kan op papier de witte oledtechnologie van LG Display voorbijstreven. Bovendien neemt de vraag naar televisies af, wat onder meer wordt toegeschreven aan de inflatie, de oorlog in Oekraïne en de recente Chinese lockdownmaatregelen.