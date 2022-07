Samsung en LG Display gestopt met onderhandelen over goedkopere oledpanelen

Samsung en LG Display stoppen voorlopig met de onderhandelingen over de levering van goedkopere oledpanelen. Samsung was van plan om oledpanelen voor televisies van concurrent LG af te nemen, maar de twee bedrijven konden wederom niet tot een overeenkomst komen.

"Onze nieuwe klant [Samsung Electronics] wilde onze oledpanelen gebruiken. Hoewel er wat vooruitgang was [in de onderhandelingen], is het proces op het moment tot stilstand gekomen", aldus LG Display-cfo Kim Sung-hyun tijdens de recente earnings call. Het is nog niet uitgesloten dat onderhandelingen op een later moment weer opgepakt gaan worden.

Volgens een bron van Korea Bizwire zouden de twee Zuid-Koreaanse techgiganten geen overeenkomst hebben kunnen bereiken over de prijs van de panelen. Het is niet voor het eerst dat betrokkenen vermelden dat onenigheid over de prijzen een struikelblok is. Überhaupt komt er regelmatig informatie naar buiten over de potentieel historische deal tussen de twee bedrijven.

De langverwachte deal tussen Samsung en LG zou de televisiemarkt flink kunnen opschudden. Samsung zou als verreweg de grootste tv-producent ter wereld potentieel een grote nieuwe doelgroep aanboren met goedkopere oledtelevisies. Vooralsnog heeft de fabrikant slechts enkele tv's op basis van organische diodes in het assortiment en veel daarvan maken gebruik van QD-oledtechnologie. Deze televisies zijn in de praktijk voooralsnog behoorlijk duur.