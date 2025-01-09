Phison toont E28-controller voor PCIe 5.0-ssd's, claimt snelheden tot 14,5GB/s

Phison kondigt een nieuwe E28-controller aan. Deze wordt gebruikt om PCIe 5.0-ssd's aan te sturen en ondersteunt volgens de fabrikant snelheden tot 14,5GB/s en opslagcapaciteiten tot 32TB. Het is niet bekend wanneer de eerste ssd's met een E28-controller op de markt komen.

De nieuw aangekondigde E28 wordt Phisons tweede generatie PCIe 5.0-controller voor consumenten-ssd's en is daarmee de nieuwe flagship van het bedrijf. De controller is bedoeld voor PCIe 5.0-ssd's met vier lanes, zoals gebruikelijk is. Volgens de fabrikant ondersteunt de controller sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 14,5GB/s. De willekeurige snelheden moeten op maximaal 3 miljoen iops liggen, zowel voor lezen als voor schrijfacties.

De E28 wordt door TSMC geproduceerd op een 6nm-procedé. Dat is een upgrade ten opzichte van de huidige E26-controller van Phison, die op 12nm werd gemaakt. De nieuwe controller gebruikt gemiddeld 8,5W aan stroom, waar dat bij zijn voorganger nog op 7W lag. Die voorgaande E26-controller haalde wel lagere snelheden: respectievelijk 14 en 12GB/s sequentiële lees- en schrijfsnelheden, met de willekeurige snelheden op respectievelijk 1,5 en 2,0 miljoen iops.

De nieuwe E28 beschikt verder over een interface met acht kanalen en ondersteunt nandsnelheden van 4200MT/s. In theorie kan de controller ssd's van maximaal 32TB aansturen. Phison zegt niet wanneer de eerste ssd's met een E28-controller op de markt verschijnen. Het bedrijf toonde tijdens de CES een prototype-ssd met nandgeheugen van Kioxia, maar de controller wordt ook compatibel met de geheugenmodules van andere fabrikanten, zoals Micron.

Verder toonde Phison tijdens de CES ook een E31T-controller met PCIe 5.0-interface. Die is bedoeld voor lager gepositioneerde PCIe 5.0-ssd's. Hij heeft geen dram en ondersteunt alleen tlc- en qlc-nand. Daarmee haalt de controller in theorie sequentiële lees- en schrijfsnelheden tot 10,3 en 9,5GB/s, met willekeurige prestaties tot 1,3 en 1,6 miljoen iops. De E31T wordt op TSMC's 7nm-node gemaakt, is dramloos, ondersteunt capaciteiten tot 8TB en gebruikt gemiddeld 5,35W.

Phison E28 - CES 2025
De PS5028-E28-controller. Bron: Phison (PDF)

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 10:57 4

09-01-2025 • 10:57

4

Lees meer

Eerste E28-drive klopt alle concurrentie

28 okt 2025

Eerste E28-drive klopt alle concurrentie

Corsair MP700 PRO XT 2TB-ssd Review

24
Sneller en zuiniger, nauwelijks koeler

16 jun 2025

Sneller en zuiniger, nauwelijks koeler

Eerste ssd met Phison E28-controller Preview

29
Phison E37T-controller voor ssd's gebruikt 2,3W en haalt snelheden tot 14,7GB/s
Phison E37T-controller voor ssd's gebruikt 2,3W en haalt snelheden tot 14,7GB/s Nieuws van 7 januari 2026
Corsair introduceert MP700 Pro XT-ssd met snelheden tot 14,9GB/s
Corsair introduceert MP700 Pro XT-ssd met snelheden tot 14,9GB/s Nieuws van 28 oktober 2025
Ssd-controllermaker onderzoekt meldingen van dataverlies door Windows 11-update
Ssd-controllermaker onderzoekt meldingen van dataverlies door Windows 11-update Nieuws van 19 augustus 2025
Kioxia introduceert grootste ssd tot nu toe met 246TB opslagruimte
Kioxia introduceert grootste ssd tot nu toe met 246TB opslagruimte Nieuws van 22 juli 2025
'Kingston werkt aan Kingston Renegade-PCIe 5.0-ssd met snelheden tot 14,8GB/s'
'Kingston werkt aan Kingston Renegade-PCIe 5.0-ssd met snelheden tot 14,8GB/s' Nieuws van 1 april 2025
Crucial introduceert nieuwe E100-instap-ssd's met PCIe 4.0 en qlc-nand
Crucial introduceert nieuwe E100-instap-ssd's met PCIe 4.0 en qlc-nand Nieuws van 10 januari 2025
Lexar kondigt NM1090 Pro-ssd aan met snelheden tot 14GB/s en SM2508-controller
Lexar kondigt NM1090 Pro-ssd aan met snelheden tot 14GB/s en SM2508-controller Nieuws van 10 januari 2025
Crucial introduceert P510-ssd met PCIe 5.0-interface 'voor de mainstream'
Crucial introduceert P510-ssd met PCIe 5.0-interface 'voor de mainstream' Nieuws van 10 januari 2025
Adata brengt Gen 5-ssd's met SM2508-controller in tweede kwartaal op de markt
Adata brengt Gen 5-ssd's met SM2508-controller in tweede kwartaal op de markt Nieuws van 9 januari 2025
Team Group presenteert 8TB-PCIe 5.0-ssd met leessnelheden tot 13,5GB/s
Team Group presenteert 8TB-PCIe 5.0-ssd met leessnelheden tot 13,5GB/s Nieuws van 8 januari 2025
Adata toont compacte externe ssd's en ssd voor smartphones
Adata toont compacte externe ssd's en ssd voor smartphones Nieuws van 8 januari 2025
Meer producten en artikelen
Interne ssd's CES 2025 Phison

Reacties (4)

-Moderatie-faq
4
4
1
0
0
3
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Burns 9 januari 2025 11:59
Hopelijk wordt de E31T een succes, met lager stroomverbruik, toepasbaar in laptops en goede snelheden en daardoor meer vraag en lagere m2 verkoop-prijzen.
Want 5-20% snelheidswinst met 20% meer verbruik voor de E28 gaat hem niet worden. Dan is nog meer koeling nodig, met nog minder vraag en waarschijnlijk nog hogere verkoopprijzen.
YGDRASSIL @Burns9 januari 2025 13:43
Als ik 3000K IOPS zie dan is dat volgens mij 2x zoveel IOPS als de E26 en dan gaat deze SSD de basis worden voor mijn volgende database server. Random IO is erg belangrijk voor sommige use cases en dat belang wordt zwaar onderschat. Een ssd sequentieel leeglezen doe je niet zo vaak...
emeralda @Burns9 januari 2025 13:43
Ja ik ben van plan om een nieuwe PC te bouwen maar ik houd het bij een "oude" PCIe4 SSD denk ik.
Database freak 9 januari 2025 20:16
Wel de vraag wat voor een hitte deze controller en bij behoreden snelle geheugen chips gaan maken en of dat met een passieve of koeler met kleine fan nog op temperatuur te houden is in de kleine ruimte die er op veel bestaande moederboarden maar is voor een SSD: tussen de PCI slots.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.