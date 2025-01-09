Phison toont E28-controller voor PCIe 5.0-ssd's, claimt snelheden tot 14,5GB/s

Phison kondigt een nieuwe E28-controller aan. Deze wordt gebruikt om PCIe 5.0-ssd's aan te sturen en ondersteunt volgens de fabrikant snelheden tot 14,5GB/s en opslagcapaciteiten tot 32TB. Het is niet bekend wanneer de eerste ssd's met een E28-controller op de markt komen.

De nieuw aangekondigde E28 wordt Phisons tweede generatie PCIe 5.0-controller voor consumenten-ssd's en is daarmee de nieuwe flagship van het bedrijf. De controller is bedoeld voor PCIe 5.0-ssd's met vier lanes, zoals gebruikelijk is. Volgens de fabrikant ondersteunt de controller sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 14,5GB/s. De willekeurige snelheden moeten op maximaal 3 miljoen iops liggen, zowel voor lezen als voor schrijfacties.

De E28 wordt door TSMC geproduceerd op een 6nm-procedé. Dat is een upgrade ten opzichte van de huidige E26-controller van Phison, die op 12nm werd gemaakt. De nieuwe controller gebruikt gemiddeld 8,5W aan stroom, waar dat bij zijn voorganger nog op 7W lag. Die voorgaande E26-controller haalde wel lagere snelheden: respectievelijk 14 en 12GB/s sequentiële lees- en schrijfsnelheden, met de willekeurige snelheden op respectievelijk 1,5 en 2,0 miljoen iops.

De nieuwe E28 beschikt verder over een interface met acht kanalen en ondersteunt nandsnelheden van 4200MT/s. In theorie kan de controller ssd's van maximaal 32TB aansturen. Phison zegt niet wanneer de eerste ssd's met een E28-controller op de markt verschijnen. Het bedrijf toonde tijdens de CES een prototype-ssd met nandgeheugen van Kioxia, maar de controller wordt ook compatibel met de geheugenmodules van andere fabrikanten, zoals Micron.

Verder toonde Phison tijdens de CES ook een E31T-controller met PCIe 5.0-interface. Die is bedoeld voor lager gepositioneerde PCIe 5.0-ssd's. Hij heeft geen dram en ondersteunt alleen tlc- en qlc-nand. Daarmee haalt de controller in theorie sequentiële lees- en schrijfsnelheden tot 10,3 en 9,5GB/s, met willekeurige prestaties tot 1,3 en 1,6 miljoen iops. De E31T wordt op TSMC's 7nm-node gemaakt, is dramloos, ondersteunt capaciteiten tot 8TB en gebruikt gemiddeld 5,35W.