Adata toont compacte externe ssd's en ssd voor smartphones

Adata toont op de CES twee nieuwe externe opslagapparaten: de SC730-ssd voor smartphones en de SR820 met vingerafdrukscanner. De producten moeten in de loop van dit jaar uitkomen. Het merk deelt nog geen exacte data of adviesprijzen.

De SC730 is volgens Adata een volwaardige ssd met een ingebouwde ssd-controller. De externe schijf is volgens het merk de kleinste externe ssd met een dubbele interface, eentje die zowel USB-C als USB-A ondersteunt. Dankzij deze interface op basis van USB 3.2 Gen 2 is er een maximale theoretische overdrachtsnelheid van 10Gbit/s mogelijk, al heeft de daadwerkelijke ssd een beloofde prestatie van 600MB/s voor zowel de lees- als de schrijfsnelheid. Het apparaatje ondersteunt volgens de fabrikant de iPhone 16-serie en 'de nieuwste Android-toestellen'. Mogelijk worden ook andere iOS- en Android-smartphones ondersteund, maar het bedrijf geeft geen verdere details.

Daarnaast onthult het bedrijf de SR820-ssd met een maximale capaciteit van 4TB. De externe schijf gebruikt een USB-C-interface op basis van USB 3.2 Gen 2x2, met een maximale overdrachtssnelheid van 20Gbit/s. Adata belooft lees- en schrijfsnelheden van maximaal 2000MB/s. Bovenop de compacte ssd zit een vingerafdrukscanner.

Adata-ssd'sAdata-ssd's

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 15:15 16

08-01-2025 • 15:15

16

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Externe ssd's Adata CES 2025

Reacties (16)

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Dr C 8 januari 2025 15:42
mag ik dit ook een snelle USB stick noemen, of is dit daadwerkelijk anders?
Christoxz @Dr C8 januari 2025 15:46
Het is gewoon een USB Stick. Het is een externe opslag medium, op basis van flash, met een USB connector.
Dus een snelle/ssd USB Stick :), maar marketing technisch gewoon een externe SSD.

Echter, Kingston, maar ook andere merken verkopen deze zulke snelle sticks als USB Stick (Bijv. DataTraveler Max), omdat in sommige Europese landen de thuiskopie heffing hoger is voor een externe SSD.
Ik zie Adata dit voor Europa ook wel doen, verkopen als USB Stick, anders zou Kingston en andere merken goedkoper op de markt zijn met snelle USB Sticks.
Een USB-stick, ook: geheugenstick, USB-staaf, memorystick of insteekgeheugen, is een extern opslagmedium in de vorm van een staafje van enkele centimeters, dat door middel van een USB-poort op de computer kan worden aangesloten. In de stick zit flashgeheugen, dat voor de opslag zorgt.

A flash drive (also thumb drive, memory stick, and pen drive/pendrive) is a data storage device that includes flash memory with an integrated USB interface.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 8 januari 2025 15:53]

uiltje @Christoxz8 januari 2025 19:27
In de praktijd is een SSD ook beter wat betreft wear leveling / error detection en meestal versleuteling (nodig als je je data met een vingerafdruk wil beschermen). Er zit dus wel degelijk verschil in een "gewone" USB stick en een SSD.

Zowel een externe SSD als een stick moet je overigens vooral gebruiken om data over te zetten en niet voor long time storage - dit even voordat iemand al z'n plaatjes en vids kwijt is.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 8 januari 2025 19:41]

Dann74 @uiltje8 januari 2025 23:23
De techniek achter een interne en externe SSD is toch hetzelfde? Betekent dat dan ook dat je data op je interne SSD niet voor long time storage moet gebruiken? En waarom niet eigenlijk, het is toch NV memory
uiltje @Dann749 januari 2025 20:21
Jawel, maar voltage kan weglekken totdat de data niet meer uitleesbaar is. Zoals altijd is er wel een limiet op wat NVM betekend, het kan niet continue zonder stroom / herschreven worden. Met meer voltage niveaus (16 by QLC!) kunnen bitjes redelijk makkelijk flippen. En inderdaad, dat geld zeker ook voor interne SSD's, die gelukkig vaker aan zullen staan.

Andere NVM zoals FeRAM heeft dit probleem niet. NV geheugen gaat er vooral over dat de data niet weg is als de stroom er af is, de precise levensduur hangt af van de technologie. Hoe lang data precies mee gaat is mij ook niet bekend, is ook lastig zonder daadwerkelijke gegevens hierover. Het kan heel lang mee gaan weet ik maar ja, mijn eerste SSD was nog SLC.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 9 januari 2025 20:40]

Boost9898 8 januari 2025 15:34
Wat is de use case? Ik kan me voorstellen dat dit handig is wanneer je bijvoorbeeld in een hele hoge bitrate filmt en dat direct wilt wegschrijven, of juist grote bestanden wilt lezen. Maar hoe vaak komt dit nou voor? Al helemaal met al die (semi) unlimited abonnementen.
Verwijderd @Boost98988 januari 2025 15:57
Er is ook de issue, dat niet alles smartphones USB 3.2 Gen2 implementeren. Het is niet omdat je een USB C port ziet, dat het wel degelijk USB 3.2+ is.
The iPhone 15 and iPhone 15 Plus use USB 2.0 for their USB-C port
The iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max use USB 3.2 Gen 2 for their USB-C port
Het is verbazend hoeveel phones nog altijd op USB 2.0 protocol zitten, met een USB-c poort. Je merkt dat vaak enkel, wanneer je van phone naar phone copier.
uiltje @Verwijderd8 januari 2025 19:25
Of van telefoon naar computer, of als je het ding aansluit op een docking station (voor bijvoorbeeld Samsung Dex op de high end S-reeks).
bantoo @Boost98988 januari 2025 15:39
Vaak genoeg. De markt voor snelle video opslag is eentje met redelijke marge. Je ziet eigenlijk zelden dat video welke op een hoge bitrate word opgenomen rechtstreeks naar een server gaat, onder andere vanwege netwerkbetrouwbaarheid maar ook omdat het wel zo makkelijk is om de bestanden direct vanaf een SSD te trekken om te bewerken. SD Kaarten zijn er vrijwel niet meer voor telefoons dus dit is de logische vervanger.
Ikbenjelly @bantoo8 januari 2025 16:21
Enige probleem is dat je niet direct op externe opslag kan filmen sinds ze sdslot hebben weggehaald... Dus achteraf kopiëren.
Phanthix @Ikbenjelly8 januari 2025 17:10
Je kunt op de iPhone 16 Pro rechtstreeks tot 4K120 ProRes opnemen als deze aangesloten zit aan een SSD, mits deze SSD de juiste snelheden behaalt.

Bron: https://support.apple.com...nnected%20with%20USB%2DC.
Ikbenjelly @Phanthix8 januari 2025 18:17
Wow...heeft die MagSafe ssd dan eindelijk een beetje nut op de usb c pro iPhones. Heb op Android nog geen 1 telefoon gehad die hoger kwam dan 60Mb/s doorvoer...Samsung s20ultra,24ultra,fold4,fold5..allemaal usb c 3.2... vivo xfold3pro met usb 3.2 gen2 ook zelfde... Terwijl dezelfde 10gbps externe ssd met 5gbps naar mn laptop kan kopiëren.
jorisvergeerTBA @Boost98988 januari 2025 15:42
Je noemt ze zelf al. Het zijn misschien niche use cases. Maar ze zijn er wel.
ImperatorTiber @Boost98988 januari 2025 16:17
Ik gebruik al jaren externe opslag om mn data van mn foon te bewaren. Ik wil het namelijk waar dat kan niet via clouds doen. Usb-otg is echt superfijn, vind ik. En wat ik ook leuk vind is dat, bv op android, het zelfs een usb-floppydrive accepteert, of een dvd brander (geen usecases voor beide, maar het kan)
Joran 8 januari 2025 16:08
Afhenkelijk van de prijs lijkt het me logischer/goedkoper om een 2230 nvme ssd in een kleine enclosure te stoppen. Ik denk eigenlijk dat dit ook niet veel meer is dan dat.
uiltje @Joran8 januari 2025 19:35
Natuurlijk is dat mogelijk. Maar bijvoorbeeld een voorgaande SE730 is ook IP68 dust / waterproof en MIL-STD-810G shockproof. En je kan natuurlijk een ander / beter / mooier ontwerp hebben dan zo'n lange stick.

Overigens heb je bij de meeste externe SSD kasjes alsnog een heat spreader nodig en dat betekend meestal dat je de SSD vast plakt. In andere woorden: je gebruikt zo'n ding meestal voor 1 stick tegelijkertijd. Sowieso zitten veel consumenten niet echt te wachten op schroeven en plakken.

[edit: merk op dat de voorgaande SC drives geen IP68 en MIL-STD-810G rating hebben]

[Reactie gewijzigd door uiltje op 8 januari 2025 19:39]


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