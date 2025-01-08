Adata toont compacte externe ssd's en ssd voor smartphones

Adata toont op de CES twee nieuwe externe opslagapparaten: de SC730-ssd voor smartphones en de SR820 met vingerafdrukscanner. De producten moeten in de loop van dit jaar uitkomen. Het merk deelt nog geen exacte data of adviesprijzen.

De SC730 is volgens Adata een volwaardige ssd met een ingebouwde ssd-controller. De externe schijf is volgens het merk de kleinste externe ssd met een dubbele interface, eentje die zowel USB-C als USB-A ondersteunt. Dankzij deze interface op basis van USB 3.2 Gen 2 is er een maximale theoretische overdrachtsnelheid van 10Gbit/s mogelijk, al heeft de daadwerkelijke ssd een beloofde prestatie van 600MB/s voor zowel de lees- als de schrijfsnelheid. Het apparaatje ondersteunt volgens de fabrikant de iPhone 16-serie en 'de nieuwste Android-toestellen'. Mogelijk worden ook andere iOS- en Android-smartphones ondersteund, maar het bedrijf geeft geen verdere details.

Daarnaast onthult het bedrijf de SR820-ssd met een maximale capaciteit van 4TB. De externe schijf gebruikt een USB-C-interface op basis van USB 3.2 Gen 2x2, met een maximale overdrachtssnelheid van 20Gbit/s. Adata belooft lees- en schrijfsnelheden van maximaal 2000MB/s. Bovenop de compacte ssd zit een vingerafdrukscanner.