XPG Invader X Pro-case krijgt toch geen krom glaspaneel van zij- naar bovenkant

Adata heeft een vernieuwde versie van de XPG Invader X Pro getoond. In tegenstelling tot het eerdere ontwerp krijgt de case geen glazen zijpaneel dat ook naar de bovenzijde kromt. Het bedrijf zegt tegen Tweakers de structuur van dat ontwerp niet stevig genoeg te kunnen krijgen.

De XPG Invader X Pro krijgt nog wel een gekromd zijpaneel, maar dan een paneel dat vanaf de zijkant naar de voor- en achterkant kromt. Adata laat het nieuwe ontwerp van de eATX-behuizing zien op de CES-beurs. Met dit nieuwe ontwerp is het wél mogelijk om ventilators te plaatsen die aan het bovenste paneel zijn bevestigd, iets dat met het eerdere ontwerp door die glasplaat niet kon.

Onder meer Tom's Hardware liet vorig jaar een foto zien van de XPG Invader X Pro, toen nog met de glasplaat die naar de bovenkant kromt. Adata zegt de behuizing, die ook 'kabelloze' BTF-moederborden ondersteunt, later dit jaar te willen uitbrengen. Een prijs is nog niet bekend.