Apple brengt iOS 18.2 uit, App Store, Camera en Safari zijn nu te verwijderen

Apple heeft woensdagavond iOS 18.2 uitgebracht. De upgrade brengt onder meer met zich mee dat klanten de App Store, Camera, Photos en Safari kunnen verwijderen. Ook is er een nieuw keuzescherm voor de standaardbrowser.

In dat keuzescherm staan nu de naam en een korte omschrijving van browsers. Als een gebruiker iets anders dan Safari selecteert, vervangt iOS het icoon van Safari in het dock of het homescreen door dat van de zelfgekozen browser. Dat is anders dan hoe het tot nu toe ging met het browserkeuzescherm in iOS.

Daarnaast zijn in de EU nu standaardapps te verwijderen, zoals App Store, Safari, Berichten, Photos en Camera. Dat was voorheen niet het geval. Gebruikers wereldwijd krijgen de mogelijkheid om standaardapps in te stellen voor bellen en berichten sturen, in plaats van Telefoon en Berichten van Apple zelf. Dat was tot nu toe alleen in Europa zo.

Voor Amerikaanse gebruikers van een iPhone 15 Pro of iPhone 16 zitten beloofde AI-functies zoals ChatGPT-integratie en het genereren van emoji's in de upgrade, meldt Apple. Die functies komen pas vanaf april naar Europa en over ondersteuning voor Nederlands heeft Apple nog niets gezegd.