Bloomberg: Apple stopt met plannen voor iPhone-abonnement

Apple ziet af van plannen om een abonnementsdienst op te zetten voor iPhones. Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme ingewijden. Er zijn al sinds 2022 geruchten over een dergelijk abonnement, maar het ontwikkelteam is nu opgeheven.

In plaats van dat een iPhone in één keer betaald wordt, moest het abonnementsmodel het mogelijk maken om de iPhone via maandelijkse bedragen te betalen, schrijft Bloomberg. De betalingen verlopen via hetzelfde Apple-account dat gebruikt wordt om apps te downloaden en om zich te abonneren op diensten. Gebruikers krijgen daarnaast het recht om jaarlijks het oude model te vervangen door een nieuwe. Apple hoopte zo meer iPhones te verkopen en een grotere terugkerende omzet te creëeren. Ook moesten gebruikers zo verder in het ecosysteem van Apple gehouden worden, aldus de ingewijden.

Het abonnement was volgens de nieuwssite al sinds eind 2022 in ontwikkeling, maar kreeg met diverse tegenslagen te maken. Eén daarvan was het stopzetten van Apple Pay Later. Deze dienst werd volgens Bloomberg onder meer stopgezet vanwege strengere regels van de Amerikaanse Consumer Financial Protection Bureau. Dergelijke diensten moeten voortaan namelijk dezelfde regels volgen als creditcardbedrijven, waar Apple niet aan wilde beginnen.

Het iPhone-abonnement zou een vergelijkbare structuur en technologie gebruiken als Apple Pay Later, waardoor er zorgen waren dat ook daar strengere regels voor zouden gelden. De plannen werden daardoor eerst uitgesteld tot 2023 en daarna tot nog later. Nu is het abonnementsmodel dus helemaal geschrapt. De leden van het team dat daaraan werkte, zijn verdeeld over andere projecten, zeggen de ingewijden. Apple weigert op de berichtgeving te reageren.

