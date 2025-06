Congo gaat Apple aanklagen wegens het gebruik van conflictmineralen

De Democratische Republiek Congo heeft in Frankrijk en België een aanklacht ingediend tegen Apple. Het land beschuldigt de techfabrikant van het gebruik van conflictmineralen in zijn producten.

Advocaten van de Congolese overheid hebben Apple France, Apple Retail France en Apple Retail Belgium maandag aangeklaagd, schrijft Reuters. Het land beschuldigt Apple onder andere van het verdoezelen van oorlogsmisdaden, misleiding, en het ‘witwassen’ van conflictmineralen. Dat zijn mineralen die zijn gewonnen in conflictgebieden en waarvan de opbrengst wordt gebruikt om gewapende groepen te financieren.

De bodem in Congo bevat onder andere tin, tantaal en wolfraam, allemaal metalen die veel gebruikt worden in elektronica. Volgens Reuters worden een aantal van de Congolese mijnen geëxploiteerd door gewapende groepen die onder meer betrokken zijn bij massamoorden en groepsverkrachtingen. Apple zelf zegt dat het audits uitvoert om de afkomst van de mineralen te achterhalen. Daaruit blijkt niet dat de mineralen afkomstig zijn van gewapende groeperingen, zegt het bedrijf. De Congolese overheid spreekt dit tegen en zegt dat de conflictmineralen worden witgewassen via internationale toeleveringsketens.

Verder gaat een gedeelte van de klacht over ITSCI, een non-profitorganisatie die vanuit de grondstoffenindustrie is opgericht. ITSCI moet bedrijven helpen om de oorsprong van mineralen en metalen die uit Congo, Rwanda, Burundi en Oeganda afkomstig zijn te achterhalen. De advocaten van de Congolese overheid vinden echter dat ITSCI niet betrouwbaar is.

Ze wijzen erop dat het RMI, een samenwerkingsverband van bedrijven die streven naar het gebruik van eerlijk gewonnen mineralen, ITSCI in 2022 van zijn partnerlijst haalde en zijn samenwerkingsverband met de organisatie heeft opgeschort tot 2026. Dit heeft het RMI gedaan omdat ITSCI al langere tijd geen controles meer uitvoert in hoogrisicogebieden. Apple is een onderdeel van het RMI. Toch noemde het bedrijf ITSCI vijf keer in een aanvraag over conflictmineralen in 2023, een jaar nadat het RMI de samenwerking met de organisatie had opgeschort.

Congo heeft ervoor gekozen om de klacht in België en Frankrijk in te dienen vanwege hun wetten rondom bedrijfsaansprakelijkheid. Advocaat Christophe Marchand benoemt daarnaast dat België een 'morele plicht heeft om op te treden tegen plunderingen' en wijst op de koloniale overheersing van Congo door België onder koning Leopold II in de negentiende eeuw.