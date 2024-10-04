Tesla roept Cybertrucks terug vanwege problemen met achteruitrijcamera

Tesla start een terugroepactie voor de Cybertruck vanwege een te trage weergave van de achteruitrijcamera. De fabrikant brengt een over-the-airupdate uit om het probleem te verhelpen. Het is de vijfde keer dat de Cybertruck wordt teruggeroepen na de release eind 2023.

Volgens het veiligheidsrapport van de Amerikaanse verkeerstoezichthouder National Highway Traffic Safety Administration worden de beelden van de achteruitrijcamera in bepaalde gevallen na zes à acht seconden weergegeven op het dashboard. Dat is langer dan de maximum toegestane tijd van twee seconden. Het probleem ontstaat doordat het computersysteem van het voertuig in bepaalde gevallen niet op tijd opstart wanneer een gebruiker achteruit begint te rijden.

De terugroepactie geldt voor 27.185 Cybertrucks die geproduceerd zijn tussen 13 november 2023 en 14 september 2024, vrijwel elk exemplaar dat ooit is gemaakt. De Nhtsa schat dat 1 procent het defect vertoont. Tesla brengt een software-update uit die het probleem moet verhelpen. In de tussentijd raadt de Nhtsa aan dat bestuurders over hun schouder kijken tijdens het achteruitrijden. Gebruikers met softwareversie 2024.26.300.1 of nieuwer hoeven geen actie te ondernemen.

Tesla heeft de Cybertruck na twee jaar uitstel uitgebracht in november 2023. De auto kwam niet uit in Europa. Sindsdien heeft het bedrijf al vijf terugroepacties gehad. In april waren er problemen met het gaspedaal dat vast kon zitten tijdens het accelereren, terwijl er in juni klachten waren over de enkele ruitenwisser die op de voorruit is geplaatst.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 04-10-2024 08:10 267

04-10-2024 • 08:10

267

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Reacties (267)

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Skit3000 4 oktober 2024 09:56
If the driver starts a backing event before
the vehicle system completes its shut down and boot-up, the rearview image
may not display within two seconds of placing the vehicle in reverse as
required by FMVSS 111, S6.2.3.
Volgens mij zijn er véél meer automodellen waar dit het geval is, doordat je eerst moet wachten tot het (trage) infotainmentsysteem is opgestart.
CornéM @Skit30004 oktober 2024 11:56
Deze eisen zijn van toepassing (in de VS) op voertuigen die sinds 1 mei 2018 gebouwd zijn. Dus voor oudere auto's golden waarschijnlijk andere regels.
Each multipurpose passenger vehicle, low-speed vehicle, truck, bus, and school bus with a GVWR of 4,536 kg or less manufactured on or after May 1, 2018, shall display a rearview image meeting the requirements of S6.2.1 through S6.2.7.
Deze regels zijn overigens weer gebaseerd op (letterlijk overgenomen zelfs) uit regulation agreements van de VN (in dit document). Deze gelden inmiddels ook in Europa.

[Reactie gewijzigd door CornéM op 4 oktober 2024 12:01]

Skit3000 @CornéM4 oktober 2024 12:12
Geweldige info!
16.1.2.1. Response time
The rear-view image meeting the requirements described in 15.2. shall be provided after a maximum of 2.0 seconds after start of the backing event, when tested according to paragraphs 2. of Annex 9.
Het document zegt inderdaad dat de camera binnen 2 seconden nadat je aangeeft achteruit te willen rijden, gereed moet zijn.
Annex 9
2.2 Test procedure
(a) Put the vehicle into the active vehicle mode. This action shall initiate/start the first timer.
(b) Wait for a minimum of 6 sec
(c) Start the backing event by selecting the reverse mode. If it is not possible to put the vehicle into reversing mode 6 sec after being put into active vehicle mode, the backing event shall be started as soon as technically possible.
Maar, wanneer je de auto voor het eerst start gaan ze er van uit dat je eerst zes seconden wachten nadat je achteruit wilt rijden. Daarna gaat de 2 seconden regel weer gelden, behalve als de auto verhinderd dat je achteruit kúnt rijden. Je auto mag er dus gerust 30 seconden over doen, maar tot die tijd voorbij is niet (achteruit) kunnen bewegen.

De test van de NHTSA bij de Cybertruck schrijft dat het systeem uit en weer aan wordt gezet, en dat dan soms de 6 seconden wordt overtreden. Het testprotocol van de VN zegt echter dat de auto minimaal 30 minuten uit heeft moeten staan. Of dat ook echt plaats heeft gevonden kan ik niet terughalen.
2.1. Test conditions
(a) The vehicle shall be left in a parked parking status until it is ensured that all electronic systems are de-activated; or for a minimum of 30 minutes.
Hoe dan ook, als de auto in verschillende situaties verschillend reageert zou ik 't als fabrikant sowieso op willen lossen, zeker als het OTA kan.
KRBM123 @Skit30004 oktober 2024 10:48
Lijkt me niet, als die andere auto’s dan niet meer legaal zijn:
Dat is langer dan de maximum toegestane tijd van twee seconden

[Reactie gewijzigd door KRBM123 op 4 oktober 2024 10:48]

Cybje @KRBM1234 oktober 2024 11:02
Dat is de wetgeving in de VS. Ik weet niet of hetzelfde ook voor Europa geldt? Ik kan het niet zo snel vinden in elk geval.

Mijn ervaring is ook wel dat goedkopere Europese auto's soms best traag zijn met het tonen van de achteruitrijcamera. Standaard probleem als ik weer eens een autootje huur op vakantie.
Splitinfinitive @Cybje4 oktober 2024 11:19
mijn opel corsa doet er maar een halve minuut ofzo over na starten, niks aan de hand :+
david-v
@Splitinfinitive4 oktober 2024 12:05
Ik heb het ook wel eens gehad, in een Peugeot waar het pas na meer dan 1 minuut opgestart was. Ook in een VW (is maar één keer voorgekomen) was ik al onderweg toen het infotainment systeem online kwam. Daar zat echter geen achteruitkijk camera in, dus weet niet of dat meetelt.

Is deze wetgeving (in de VS) alleen van toepassing als je vanuit de binnen cockpit geen achteruitkijkspiegel hebt zoals bij vrachtwagens het geval is? hoe zit dat met vrachtwagens in Nederland, bestaat daar wel wetgeving voor?
Grrrrrene @david-v4 oktober 2024 15:45
Oh, dat heb ik ook in mijn auto: 2DIN Android Auto-headunit (Pioneer DA-360DAB) die een seconde of 10-15 doet over opstarten, waarna ik pas beeld krijg (denk ik, ik zie alleen het Pioneer-logo in beeld, dus ik gok dat hij geen backupcam-beeld geeft). Maar ik loop daar eigenlijk nooit tegenaan, want als ik parkeer, parkeer ik achteruit. Dus ik rijd altijd vooruit weg.

Als ik met een opgestarte headunit de achteruit inschakel, staat het beeld er gelukkig wel direct (split second). Dat is wat voor mij specifiek belangrijk is, maar ik snap wel dat de VS hier regels voor heeft. Mensen die instappen, gordels omdoen, de motor starten (auto op "contact" zetten?) en direct achteruit willen rijden, moeten in het donker niet denken dat er niks achter ze staat omdat ze een zwart scherm zien. Zeker bij een EV zou je denken dat het infotainmentsysteem probleemloos heel lang op de accu kan draaien, zodat het systeem "standby" blijft, ipv echt afgesloten wordt en opnieuw moet opstarten.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 4 oktober 2024 15:46]

david-v
@Grrrrrene4 oktober 2024 15:50
Ik zie de achteruitkijk camera in een auto toch echt als een hulpmiddel, net zoals de parkeersensoren. Blind afgaan op wat deze sensoren doen is al wel eens fout gegaan bij ons (lage ronde betonnen bol die niet door de parkeersensor werd "gezien").

Als ik (in het donker) achteruit rij dan doe ik dat altijd heel langzaam en voorzichtig. Een camera helpt om vrijwel zeker te zijn dat er niks achter je auto staat, maar mi moet je het ook kunnen zonder.
Grrrrrene @david-v4 oktober 2024 17:22
Ik doe ook voorzichtig en het zijn hulpmiddelen, maar vooral bij vrachtwagens (maar bij personenauto's ook) zien die sensoren en camera(s) dingen die je via de spiegels onmogelijk kunt zien. Het zijn dus aanvullingen, waarvan het fijn is als ze het goed doen.

Dus niet dom doorrijden omdat de parkeersensoren nog niet piepen, maar op de rem trappen als je parkeersensoren ineens "piep piepiep piepiepiep pieeeeeeeeeeeeeeeeep" doen ;) En even een blik werpen op je achteruitrijcamera als je denkt dat je naar achteren kunt, kan geen kwaad.
Aurora @david-v5 oktober 2024 09:39
Ik zie de achteruitkijk camera in een auto toch echt als een hulpmiddel..
In eerste instantie is dat ook zo. Maar bij sommige voertuigen kun je bijna niet zonder. Denk aan te dikke C/D-pilaren en kleine achterruitjes. Of zelfs helemaal geen ruit: Polestar 4
Roy23 @Skit30004 oktober 2024 11:48
*verwijderd*

[Reactie gewijzigd door Roy23 op 4 oktober 2024 11:50]

bartje 4 oktober 2024 08:34
ben ik de enige die vindt dat 2 seconden vertraging bij het kijken in het verkeer gewoon ook veel te traag is?
Seal64 @bartje4 oktober 2024 08:51
An sich niet, want het is enkel de achteruitrijcamera - dus als je de auto in z'n achteruit zet. Het enige is dan dat je in principe even zou moeten blijven staan voor je kunt gaan rijden. Frustrerend misschien, maar niet per definitie onveilig. Ik ga er niet van uit dat het hier om de standaard "binnenspiegel" gaat.
xFeverr @Seal644 oktober 2024 09:19
Helaas neemt die achteruitrijcamera dus ook de functie van binnenspiegel over zodra je de cover sluit, want dan die je dus niets.
croc @xFeverr4 oktober 2024 09:29
Dus het is een digitale binnenspiegel? Kan me niet inbeelden dat het scherm de hele tijd de achteruitrijcamera toont tijdens het rijden, dat neemt een groot deel van het schermoppervlak in beslag.
HuisRocker @croc4 oktober 2024 11:38
Dus het is een digitale binnenspiegel?
Ja.
Kan me niet inbeelden dat het scherm de hele tijd de achteruitrijcamera toont tijdens het rijden, ...
Toch is het echt zo.
link: foto cybertruck tijdens rijden
Niet zo raar ook aangezien je op geen enkele andere manier een fatsoenlijke zicht recht naar achteren hebt, weldegelijk zoals @xFeverr het zegt dus.
XenoniaN @HuisRocker4 oktober 2024 14:51
Wow.

Ik ben sowieso geen fan van dit vehikel, maar had het zo moeilijk geweest om daarvoor een schermpje op de binnenspiegel te zetten?

Tal binnenspiegels met een scherm er in dat door de spiegel heen schijnt op Ali, dus het zal vast te doen zijn.
david-v
@XenoniaN4 oktober 2024 15:55
Ik denk dat bij Tesla handiger is op het scherm zelf omdat je ook als je naar links of rechts gaat de bijbehorende zij camera kan tonen op het scherm (blindspot camera). Het is dan logischer op de achteruitkijk beeld op het scherm te tonen. just guessing
RobbieT @xFeverr4 oktober 2024 12:56
Met de cover open zie je de eerste 10 - 20 meter nog niks..
Met die kijkhoek en de hoogte van het ding heb je de dode hoek van een zeeschip.

Al die Amerikaanse pick-ups hebben een camera nodig om veilig achteruit een parkeervak uit kunnen rijden.
Dan is het wel handig als je ook in real-time ziet wat er achter je gebeurd.
Mud.Starrr @RobbieT5 oktober 2024 01:05
Ik heb een pickup zonder al die poespas. En heb perfect zicht alle kanten. Het kan dus prima zonder.
HvB83 @Seal644 oktober 2024 09:20
Dan moet je er bewust aan denken dat je wacht tot die spiegel kijkt. Bij veel mensen is het er toch een soort van ingesleten dat ze onbewust naar beweging op de camera kijken, maar dat een zwart scherm in hun hersenen wordt verwerkt als "geen gevaar". Een beetje hetzelfde als waarom je bij rijvaardigheidstrainingen altijd wordt aangeraden om geen dingen aan je binnenspiegel te hangen, omdat je hersens dan gewend zijn dat er iets in je ooghoek beweegt, en je daardoor minder alert bent op verkeer van rechts.

Zeker bij in- en uitparkeren zijn mensen vaak nog niet scherp en volledig op het rijden gefocust, dus een vertraging van 2 of meer seconden lijkt mij dan al best lang.
Frame164 @HvB834 oktober 2024 09:23
Een zwart scherm terwijl je beeld verwacht interpreteer je toch niet als "geen gevaar"? Bij de meeste mensen zal de eerste gedachte zijn dat de auto stuk is.
Tintel @HvB834 oktober 2024 10:49
Zeker bij in- en uitparkeren zijn mensen vaak nog niet scherp en volledig op het rijden gefocust, dus een vertraging van 2 of meer seconden lijkt mij dan al best lang.
Tja, soms moet je wachten.... lang geleden moets je ook even wachten met rijden totdat de motor ietsje warmer was anders sloeg deze direct af....
BadRespawn @HvB834 oktober 2024 11:30
Dan moet je er bewust aan denken dat je wacht tot die spiegel kijkt. Bij veel mensen is het er toch een soort van ingesleten dat ze onbewust naar beweging op de camera kijken, maar dat een zwart scherm in hun hersenen wordt verwerkt als "geen gevaar".
Lijkt mee eerder dan men dat interpreteert als "ik zie niets". Men is dan net zo geneigd om te gaan rijden als een straat over te steken met je ogen dicht.
joker1977 @Seal644 oktober 2024 08:58
Als er een delay van 2 sec zit - en die ook "blijft" tijdens het achteruitrijden dan vind ik dat nog steeds te veel.

Then again, ik zou niet snel op zo'n camera vertrouwen en ook op mijn ogen / "echte spiegel". Als dat niet kan dan is 2 sec zeker te veel.
MSalters
@joker19774 oktober 2024 09:11
Dat zou latency zijn, geen delay. En dat is ook erg onwaarschijnlijk. Waar buffer je 2 seconden aan frames en vooral, waarom?
joker1977 @MSalters4 oktober 2024 09:19
Mja, ik vind de uitleg in het artikel wat onduidelijk en de discussie latency vs delay is ook een lastige taal-technisch. Als een vliegtuig delayed is, dan vertrekt die 2 uur later, maar normaliter ben je dan overal op het traject 2 uur later. Enfin, nodeloze discussie :)

De PDF waarin wordt gelinked is gelukkig duidelijker.
If the driver starts a backing event before
the vehicle system completes its shut down and boot-up, the rearview image
may not display within two seconds of placing the vehicle in reverse as
required by FMVSS 111, S6.2.3.
en
With the condition present, the rearview camera display may appear blank for
up to 6-8 seconds when the vehicle is shifted to Reverse.
TTTuck @joker19774 oktober 2024 09:34
Dus het is geen lag, maar hij laat het camerabeeld niet zien op het scherm binnen 2 sec.

De oplossing is ook niet zo moeilijk. Je laat de truck niet naar reverse schakelen voordat het camerasysteem is opgestart.
arnoldus1955 @TTTuck4 oktober 2024 09:37
Lijkt me een slechte oplossing.
TTTuck @arnoldus19554 oktober 2024 09:40
Want? Het is alleen een issue als de auto in slaapstand stond. Dus het is niet dat je midden op de weg staat en niet weg kan.
Guus Graspop @TTTuck4 oktober 2024 11:03
Het is gewoon niet verstandig om een primaire functie zoals achteruit rijden afhankelijk te laten zijn van een camerasysteem. Je introduceert alleen maar meer mogelijke oorzaken waardoor achteruit rijden niet meer mogelijk is.
Mikemkm @Guus Graspop4 oktober 2024 11:27
Je bent toch ook niet afhankelijk van de camera?
Bied je alleen extra veiligheid. dmv meer (over)zicht

Het is een extra mogelijkheid die het rijden veiliger maakt. Niets primairs
Je kan nog steeds de spiegels gebruiken die we een paar decennia geleden hebben ontwikkeld (toen vonden we een rechte spiegel niet eens noodzakelijk )

Ik denk dat het gros van de auto's dat nu rond rijd geen camera aan boord heeft en zo prima functioneert
Vrachtwagens rijden ook prima op alleen spiegels. (Kan ook niet anders aangezien ze van trailer wisselen)

[Reactie gewijzigd door Mikemkm op 4 oktober 2024 11:29]

Guus Graspop @Mikemkm4 oktober 2024 12:09
Nee klopt, camera is prima. Mijn punt ging over het wel of niet kunnen achteruit rijden bij het wel of niet werken van het camerasysteem als reactie op TTtruck. Achteruit kunnen rijden is een primaire functie, die wil je niet geblokkeerd hebben op het moment dat er iets aan je camerasysteem mankeert of er moet 1 of andere override functie ingebouwd worden.
vogelaarke135 @TTTuck4 oktober 2024 11:04
Dus nu ben je voor het achteruitrijden afhankelijk van het camerasysteem. Dus camerasysteem kaduuk = geen achteruitrijden mogelijk. Lijkt mij erg onveilig voor de bestuurder in bepaalde situaties. Sowieso, ik ben benieuwd hoe lang cybertrucks, en andere auto's die zo afhankelijk zijn van elektronica, kunnen meegaan. Meeste Japanners (Mazda, Toyota, etc.), gaan tonnen aan kilometers mee zonder issues (hier een Mazda uit 2015), mits regelmatig onderhouden. Mijn volgende auto wordt hopelijk een elektrische, maar waarom moet dan alles elektrisch? Wat is er mis met "ouderwetse" spiegels, simpele draaiknoppen voor de airco en het openen van het handschoenenvakje met een hendel ipv een scherm.
bouwfraude @vogelaarke1354 oktober 2024 11:39
Er zijn buitenspiegels dat zou moeten werken. De wankpanzer heeft een rolluik over het laadbakje dus geen zicht in de binnenspiegel maar dat is bij veel bestelbussen ook zo.
Mar.tin @vogelaarke1354 oktober 2024 12:06
Onze Model 3 uit 2019 met 275k op de klok doet het nog uitstekend, en gaat van zakelijk door naar privé, heeft daarvoor nog een uitgebreide keuring gehad waar eigenlijk alleen wat kleine mechanische zaken als banden en ophanging uit gekomen zijn. :) dus dat zit wel snor
TTTuck @vogelaarke1354 oktober 2024 20:19
Ok niet per sé de handigste oplossing.

Maar het is gewoon geen heel groot probleem, dat is wat ik vooral probeerde aan te geven
keejoz @TTTuck4 oktober 2024 12:47
Wat een onnozele oplossing is dit. Auto's van >10 jaar oud hebben toch ook geen camerasysteem?

Wat houdt je tegen om je hoofd om te draaien?
In de tussentijd raadt de Nhtsa aan dat bestuurders over hun schouder kijken tijdens het achteruitrijden.
Xfade @keejoz4 oktober 2024 13:27
Moet je wel je rolluik open doen bij die truck :') en dan zie je nog niks.
separhim @joker19774 oktober 2024 09:33
Bij zo'n lomp bakbeest met zulke hoeken en kleine spiegels als de cybertruck heb je echt wel een achteruitrijcamera nodig. Daarnaast heb je ook de cover van de trunk die de (optionele) binnenspiegel bijna onbruikbaar maakt als hij dicht is.

[Reactie gewijzigd door separhim op 4 oktober 2024 09:38]

Tintel @joker19774 oktober 2024 10:48
Maar andersom: als je niets ziet in de achteruitrij camera dan ga je toch niet rijden?

(en de cyber truck heeft soms (afhankelijk van het deck) totaal geen zicht in de binnenspiegel meen ik.)

Dit valt toch onder de 'very minor problems' vind ik.
metalmania_666 @joker19774 oktober 2024 11:06
Camera én spiegelen is de beste optie.
Mijn camera ziet lage paaltjes die ik in de spiegels niet zie. Spiegels hebben daarentegen weer een grotere kijkhoek.
Het is een aanvulling dus.

on topic:
Hoewel 8 seconden erg lang is, is het niet onoverkomelijk.
Gewoon even wachten totdat je beeld hebt. Daarna werkt het systeem gewoon goed begrijp ik.

Neemt niet weg dat dit moet worden opgelost, én dat het slordig is dat ze dit niet hebben gezien tijdens het testen.
Ik heb nog steeds het idee dat de auto té snel op de markt is gebracht
BadRespawn @joker19774 oktober 2024 11:27
Als er een delay van 2 sec zit - en die ook "blijft" tijdens het achteruitrijden dan vind ik dat nog steeds te veel.
Uit het artikel blijkt duidelijk dat het gaat om de opstarttijd. Er is ook totaal geen reden waarom er een blijvende latency van 2sec zou zijn.
joker1977 @BadRespawn4 oktober 2024 11:47
Dat blijkt helemaal niet uit het artikel hier. Ik heb te weinig kennis van de elektronica- en designkeuzes van Tesla om te beoordelen of dat het logisch is of niet, overigens.

De PDF waar naar gelinked wordt is daarin wel duidelijk. Schijnbaar is het nog niet zo eenvoudig om in een artikel het probleem duidelijk en eenduidig uit te leggen.

Geen groot probleem, maar wel iets om rekening mee te houden als je zo'n artikel moet schrijven cq. gaat schrijven.
BadRespawn @joker19774 oktober 2024 11:51
Het probleem ontstaat doordat het computersysteem van het voertuig in bepaalde gevallen niet op tijd opstart wanneer een gebruiker achteruit begint te rijden.
Plus het feit dat blijvende latency - wat nog belangrijker zou zijn dan traag opstarten - niet wordt genoemd.
Sailor69 @joker19774 oktober 2024 12:26
Je moet wel als je zo'n bak hebt. Je hebt geen spiegel.
iqcgubon @bartje4 oktober 2024 08:52
Inderdaad. 2 seconden is een eeuwigheid in verkeerssituaties. Op de autostrade leg je meer dan 60 meter af in die tijd.

In games zouden we input lag van 0.2 seconden al compleet onacceptabel vinden.
Wouterie @iqcgubon4 oktober 2024 09:05
Ware het niet dat het de achteruitrijcamera is. Dus het valt allemaal wel mee. De wettelijke maximum tijd voor die camera is blijkbaar vastgesteld op 2 seconden en deze truck doet er soms 7 á 8 seconden over.
Frame164 @iqcgubon4 oktober 2024 09:23
Rijdt jij achteruit op de autostrade?
iqcgubon @Frame1644 oktober 2024 11:43
Als er een prioriteit voertuig in rotvaart om me afkomt dan zie ik dat graag zo snel mogelijk, en niet pas na 2 seconden.

Situational awareness in het verkeer is een ding.
Tomatoman @iqcgubon4 oktober 2024 12:58
Achteruitkijkspiegels zijn ook een ding. Een achteruitrijcamera ontslaat je niet van de plicht om de zijspiegels te gebruiken.
FreezeXJ @iqcgubon4 oktober 2024 11:00
Van de andere kant zijn loading screens van 20 seconden dan weer vrij normaal, dus zo erg vinden we het niet. Dit gaat juist om het 'loading screen', dat zwart is voor 8 seconden.
Finraziel @bartje4 oktober 2024 08:46
Nee, ik dacht exact hetzelfde...
Nou vind ik het artikel ook nogal onduidelijk, want gaat het nou alleen maar om het camera beeld wat verschijnt als je de auto in zijn achteruit zet, of gaat het om een digitale achteruitkijkspiegel die gewoon altijd actief moet zijn? Want ook als je vooruit rijdt hoor je het verkeer achter je in de gaten te kunnen houden.
Overigens in beide gevallen vind ik nog steeds 2 seconden vertraging onacceptabel... Dat is een eeuwigheid. In die tijd kan er makkelijk een kind aan komen rennen en al onder je wielen liggen bijvoorbeeld. Ik zou eerder 0,2 seconden als limiet verwachten.
Ook tijdens vooruit rijden is zoveel vertraging onacceptabel, 2 seconden maakt al best een verschil in in kunnen schatten of je nog naar links kunt op de snelweg bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 4 oktober 2024 08:48]

Wouterie @Finraziel4 oktober 2024 09:07
Het is de achteruitrijcamera en die heeft soms een vertraging van 7 á 8 seconden, wat langer is dan de wettelijke max van 2 seconden. Het valt allemaal wel mee. De titel spreekt echter over een achteruitkijkspiegel en dat maakt het allemaal een beetje vaag.
n4m3l355 @Wouterie4 oktober 2024 09:26
De Cybertruck die ook wel vaker liefkozend Cyberstuck wordt genoemd heeft geen achteruit kijk spiegel maar een dashboard scherm ter bezuiniging, want voor een truck van 100,000 USD had Tesla geen spiegel meer over wat een waardeloze ervaring is. Het frappante is dus hoewel in jou opinie 7-8 seconde wel meevalt, de wet daar anders over denkt. Het is dan ook weer een zoveelste flater voor de Cyberprul. Deze koekblik gaat de geschiedenis in als de meest waardeloze auto van dit decennium wat best wel een prestatie is, het valt dan ook in hetzelfde rijtje als de Fiat Multipla, hoewel deze minder problemen had en beter gebouwd was dan de Cybertruck.
croc @n4m3l3554 oktober 2024 09:44
Zoals hierboven beschreven, een binnenspiegel heeft weinig nut icm de cover achteraan. En de 7 à 8s gaat over een softwarefout, vandaar de OTA update. Op een andere Tesla (3/Y) is het vrijwel instant.
n4m3l355 @croc4 oktober 2024 10:15
Dus vanwege de cover hoeft men tijdens het rijden niet meer achter zich te kijken? Juist auto's waarbij zicht beperkt is hebben normaliter een camera in combinatie met een spiegel/scherm. Het naar beneden moeten kijken om te zien wat achter je gebeurd is zeer onnatuurlijk, zo niet zelfs gevaarlijk. Je spendeert meer tijd met je ogen naar beneden dan van spiegel naar voren. Het verwondert me dan ook dat dit überhaupt kan regeltechnisch. Maar zoals we keer op keer zien met Tesla, ze kiezen niet wat prettig, natuurlijk, beter is, maar zoals ik aangaf wat goedkoper is. Dit is niets meer dan een bezuiniging op een hele dure auto.
Tintel @n4m3l3554 oktober 2024 10:57
Vrachtwagens, bestelbusjes, enz. hebben toch niet altijd een raam aan de achterzijde? Dus achteruitkijk spiegel is dan zinloos (en blijkbaar toegestaan).

Het is echt geen besparingsmaatregel; gewoon nauwelijks bruikbaar en daarom weggelaten.
croc @n4m3l3554 oktober 2024 11:47
Is gewoonte. Ik gebruik eigenlijk enkel mijn zijspiegels, zie de meerwaarde van een achteruitkijkspiegel niet echt. Misschien ook omdat ik een tiental jaar enkel moto heb gereden. Het zicht is vaak ook bedroevend slecht (je ziet meer hoofdsteun en achterklep dan wat anders).

En op veel voertuigen heb je zowiezo al geen binnenspiegel, zoals busjes.

[Reactie gewijzigd door croc op 4 oktober 2024 11:57]

Mathijs Kok @n4m3l3554 oktober 2024 10:26
de meest waardeloze auto van dit decennium wat best wel een prestatie is, het valt dan ook in hetzelfde rijtje als de Fiat Multipla,
Moet je toch eens even opzoeken wat een decennium is.
brammerd21 @n4m3l3554 oktober 2024 10:56
..,het valt dan ook in hetzelfde rijtje als de Fiat Multipla, ..
Dit was/is een super handige auto. Je vind hem lelijk dat is wat anders. om maar even autoblog te quoten:
Roberto Giolito had met de Multipla een welhaast perfecte auto ontworpen. Dankzij de Fiat-technici was de auto kwalitatief ook bizar goed. We hebben het al gehad over de binnenruimte, de flexibiliteit en de ergonomie.
TTTuck @n4m3l3554 oktober 2024 09:39
Dat jij het niks vind betekend niet dat het niks is.

Er zijn zat auto’s zonder binnenspiegel. Er zijn ook al genoeg auto’s zonder buitenspiegels.

Het is een software update voor heel specifieke gevallen - auto nog niet wakker, camerabeeld te laat.

Storm in een glas water is mijn mening.
Tintel @TTTuck4 oktober 2024 10:58
Er zijn ook al genoeg auto’s zonder buitenspiegels.
Nee, volgens mij niet. Je moet minimaal een linkerbuitenspiegel hebben meen ik (in rechts rijdende landen).
croc @Tintel4 oktober 2024 11:49
Mss doelt @TTTuck op camera's.
TTTuck @croc4 oktober 2024 20:16
Ja klopt,

Veel audi’s vooral al met “zijcamera’s”.
LOTG @Wouterie4 oktober 2024 09:25
Volgens mij is er geen fysieke (of zelfs digitale) spiegel en is de camera dus defacto de enige optie om achter het voertuig te kijken zonder achterom te kijken of de buitenspiegels te gebruiken.

Nu klinkt dat niet heel problematisch, maar hierbij moet ook nog mee genomen worden dat het zicht naar achter geblokkeerd kan worden door de cover van de bak (ik meen als die opgerold is) en dat je in je zijspiegels 0 zicht recht achter het voertuig hebt. Sowieso is het een hoog voertuig dus je zult bij het achteruit rijden toch echt moeten vertrouwen op je camera in drukke situaties met voetgangers zoals bij winkels.
MatthijsZ @Wouterie4 oktober 2024 09:26
Dat is vaag, aan de andere kant: de Cybertruck heeft geen traditionele achteruitkijkspiegel. Het camerasysteem is effectief de spiegel.

De cybertruck heeft wel spiegels aan de zijkant, maar die zijn (by design!) makkelijk te verwijderen door de bestuurder.
familyman @Finraziel4 oktober 2024 11:35
Of je gaat gewoon nog even niet achteruit rijden als je bang bent voor overstekende kinderen.
Finraziel @familyman4 oktober 2024 12:22
Ik zie dat ik het in eerste instantie verkeerd begrepen had... Heb het vermoeden dat de tekst aangepast is maar kan ook dat ik gewoon nog niet helemaal wakker was :P

Ik dacht dat er vertraging zat in het beeld, dus kind rent straat op en jij ziet dat pas twee seconden later gebeuren (nadat je wellicht dus al een rare drempel voelde :+). Maar zoals ik het nu lees gaat het over je zet je auto in de achterruit en binnen twee seconden moet je beeld hebben, maar dat beeld is dan wel dichtbij realtime. Dat is inderdaad veel minder erg...

Aan de andere kant was er wel iemand anders in de comments die dat soort vertraging in het beeld zelf beschreef bij een model s, dus zo gek was het ook niet gedacht...
Wouterie @bartje4 oktober 2024 09:08
Achteruitrijcamera, niet de spiegel. De titel is een beetje verwarrend.
xFeverr @Wouterie4 oktober 2024 09:20
Als de cover gesloten is, neemt de achteruitrijcamera de rol van de binnenspiegel over.
Wouterie @xFeverr4 oktober 2024 09:32
Ja, maar dan staat hij permanent aan. Ik heb begrepen dat dan het probleem niet speelt maar dat het optreedt wanneer de truck in z'n achteruit wordt gezet. Dat is weer een andere camera.
Fire69 @Wouterie4 oktober 2024 09:58
Er is maar 1 camera, en die zie je op het grote display.
De achteruitkijkspiegel is een gewone spiegel. Als de cover gesloten is zie je dus enkel zwart in je spiegel.
Wouterie @Fire694 oktober 2024 10:02
Ah, ok. Echter is de beschrijving van de fout: "Het probleem ontstaat doordat het computersysteem van het voertuig in bepaalde gevallen niet op tijd opstart wanneer een gebruiker achteruit begint te rijden." Dus niet wanneer de camera al aan staat vanwege de gesloten cover. Het is echt een probleem met het aangaan van de camera.
Fire69 @Wouterie4 oktober 2024 10:27
Inderdaad, het probleem (zoals ik het begrepen heb) doet zich enkel voor als je auto afgesloten is en dus in slaapstand is.
Als je hem dan van het slot doet, erin springt en hem direct in achteruit zet, is de computer nog aan het starten en duurt het x seconden voor je beeld krijgt op je display.
Wouterie @Fire694 oktober 2024 11:04
Een soort Cybertruck speedrun.
k995 @bartje4 oktober 2024 10:15
Dit is als je stilstaat, dus neen dat is niet absurd lang.
Menesis @bartje4 oktober 2024 10:19
Het gaat om het opstarten, er staat niets over hoe snel de beelden moeten worden weergegeven. Ik neem aan dat 2 seconden vertraging ook veel te traag is ja.
Oon @bartje4 oktober 2024 10:30
Het is geen 2 seconden vertraging, het mag maximaal 2 seconden duren voor het beeld verschijnt. Als het eenmaal is verschenen dan is het gewoon realtime.

Dat gaat dus alleen om het in de achteruit zetten van deze auto, waarbij je toch een bijzondere verrichting aan het uitvoeren bent en het aan jou is om te zorgen dat je dat veilig doet. Als je op een achteruitrijcamera vertrouwt ben je eigenlijk al verkeerd bezig, want je zou ook om je heen moeten kijken, maar je hebt dus sowieso ten allen tijden de mogelijkheid om gewoon even meer dan 2 seconden te wachten tot je begint met achteruit rijden.
Devian @bartje4 oktober 2024 13:57
Ben ik de enige die zich afvraagt waarom een softwareupdate over een auto die niet verkocht word in de EU een nieuwsbericht waard is op Tweakers?

Voor mij zijn dit soort artikelen clickbait artikelen. Users gaan reageren, want Tesla en/of EV, terwijl dit niet eens een auto betreft die hier verkocht word, en het niet eens een "terugroepactie" betreft. (ja ik snap dat de terminologie is iets wat uit het verleden zo gekomen is).

Gaan we nu ook elke SW update van in India verkochte auto's hier melden? Of auto's die enkel in China verkocht worden?
SpoekGTi @bartje4 oktober 2024 10:41
Niet omdat het in basis geen primair zicht ding is. Dat is nog steeds in alle autos gewoon je binnen spiegel.
PhWolf @bartje4 oktober 2024 12:14
Voor de meeste auto's is de camera aan de achterkant een hulpmiddel en niet noodzakelijk. Het verschil is dat de meeste auto's een achteruitkijkspiegel hebben die altijd werkt en die niet compleet nutteloos wordt wanneer je de laadvloer afdekt.
Coolstart @bartje4 oktober 2024 15:31
Het gaat over 2sec de beelden van de camera op uw scherm toveren. Niet 2sec lag.
k995 4 oktober 2024 08:15
“Over de shouder kijken”? Het briljante ontwerp maakt dat zo goed als onmogelijk en te beperkt.
Renoir @k9954 oktober 2024 08:36
Tjah… ik vind technologie echt machtig mooi en interessant maar soms zit de kracht toch echt in de eenvoud. Zoals een achteruitkijkspiegel ipv een achteruitkijkcamera. De mijne geeft altijd direct alles weer (enige vertraging die optreedt komt door de beperkte snelheid van het licht).
jongetje @Renoir4 oktober 2024 08:55
Elke bestelbus in Nederland heeft ook geen achteruitkijkspiegel (of is volkomen nutteloos vanwege het ontwerp van een bestelbus). De enige manier om achter je te kunnen kijken is een camera.
beerse @jongetje4 oktober 2024 09:01
De meeste hebben toch echt wel 2 spiegels, 1 links en 1 rechts. Helaas zie ik steeds meer vrachtwagens die geen spiegels meer hebben. Daarbij kan ik dus niet zien of de chauffeur mij gezien heeft. Hopelijk zijn die camera systemen zo goed dat ze geen blinde vlekken meer hebben. dat de chauffeur dus alles in de dode-hoek kan zien.
Zeekr001 @beerse4 oktober 2024 09:42
De camera's op een vrachtwagen hebben een significant groter beeld dan hun ouderwetse spiegels. Bovendien kunnen de schermen veel meer informatie geven dan een spiegel kan. Dus naast dat het zuiniger is, is het dus ook enorm veel veiliger. Dat jij hen niet kan zien in de spiegel is een kleine compromis tegen een aantal grote voordelen.
beerse @Zeekr0014 oktober 2024 09:53
De spiegel werkt met lichtsnelheid. De camera niet en de vertraging zou gemeten moeten worden zodat de maximale snelheid daar op aangepast kan worden. Dat er in de tijd van de vertraging niet meer dan een halve meter afgelegd mag worden. Met 1 secondes vertraging heb je dan een max snelheid (achteruit) van 1,8 km/u, een rustige wandel pas.
Zeekr001 @beerse4 oktober 2024 09:57
Maar je ziet dus in dit topic dat een vertraging over het algemeen niet acceptabel is. Een stream van een camera naar een scherm heeft een verwaarloosbaar snelheidsverlies als hij eenmaal loopt anders was dat echt niet goedgekeurd.

De vertraging zit hem in dit geval in de software en daarom wordt deze dus aangepast.

Bovendien was dat niet je oorspronkelijke argument jij gaf aan dat je de chauffeur niet meer kon zien.
beerse @Zeekr0014 oktober 2024 10:14
Dat een vertraging acceptabel is, heb ik dus een definitie gegeven.
En het gaat niet om de snelheid van de stream maar de vertraging van de stream. Als het beeld van de camera constant 2 seconden later op het beeldscherm staat, dan is de snelheid goed. De vertraging is wel 2 seconden. Als de vertraging variabel is dan is het helemaal slecht, daar kan niemand rekening mee houden.

Mijn opmerking over het zien van de chauffeur is nog een reden waarom ik tegen het weghalen van de achteruitkijkspiegels ben. In het algemeen zou veiligheid en het daarbij benodigde overzicht zo min mogelijk afhankelijk moeten zijn van techniek. Camera's hebben een toegevoegde waarde. Maar geen vervangende waarde.
Hagdos @beerse4 oktober 2024 10:44
Vertraging van camerabeelden meet je in milliseconden. Laat het eens 100 milliseconden zijn (0.1) seconden, dat is echt al extreem veel, dan legt jouw regel een "beperking" op van achteruitrijden met 18 km/u.
croc @Hagdos4 oktober 2024 12:08
Even wat opgezocht.

Audi en Tesla streven blijkbaar beide voor een latency onder de 100ms. Volvo en MB vrachtwagens zitten tussen de 50 en 100ms.

Wat context van chatgpt
50 ms or less is virtually unnoticeable and feels almost real-time.
100 ms is just at the threshold of perception for some individuals but is usually still quick enough to give a real-time feel.
Anything above 150 ms might start to feel laggy or unnatural, particularly for rapidly changing situations.
Donstil @beerse4 oktober 2024 14:12
De meeste hebben toch echt wel 2 spiegels, 1 links en 1 rechts.
@jongetje zei dan ook achteruitkijkspiegel, dat is de spiegel in het midden, ook wel binnenspiegel genoemd, die bestelbussen inderdaad vaak niet hebben. De spiegels links en rechts, ook wel buitenspiegels genoemd, zijn op een Cybertruck uiteraard ook gewoon aanwezig en bruikbaar binnen die 2 seconden.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 4 oktober 2024 14:15]

Marcel Br @jongetje4 oktober 2024 13:37
Elke bestelbus in Nederland heeft meerdere spiegels, dat ze aan de buitenkant zitten is niet relevant.
jongetje @Marcel Br4 oktober 2024 13:47
Elke bus heeft ook een stuur maar dat is toch niet relevant, het gaat toch om de achteruitkijkcamera? Een Tesla truck heeft ook gewoon buitenspiegels.
Finraziel @Renoir4 oktober 2024 08:54
Eens, maar ook die techniek zelf zou best een stuk simpeler mogen. Als ik hieronder al van iemand lees dat hij bij andere Tesla modellen ook al ervaren had dat de achteruitkijkcamera niet actief werd of er te veel vertraging in zat... Dan vraag ik me af waar dat fancy Tesla systeem dan goed voor is. Mijn veel simpelere Suzuki werkt altijd en heeft nooit vertraging, vermoedelijk omdat het gewoon hardwired zal zijn ipv met ingewikkelde software.
k995 @Finraziel4 oktober 2024 10:24
had een mitsubishi dat hetzelfde probleem had, soms gaf die camera gewoon zwart beeld.
Enkele malen in achteruit schakelen bracht dat meestal terug
SunnieNL @k9954 oktober 2024 15:13
Mijn Volvo v60 heeft dat ook eens in de 3 maanden ofzo. Sensoren doen het dan nog wel met geluid, alleen zie ik niets meer op display. Kwestie van heel even in zijn vrij zetten en dan weer in de achteruit en het draait weer. Of ik rij gewoon op basis van spiegels en de audio signalen het parkeervak in.
Erasmo @Renoir4 oktober 2024 09:52
Maar jij hebt geen dichte achterkant. Voor bestelbusjes ed. is het een camera of niks.
Jahe1990 @Renoir4 oktober 2024 08:54
enige vertraging die optreedt komt door de beperkte snelheid van het licht
Vervelend inderdaad, misschien is dat nog een keer te verhelpen met een universum-update.
multikoe
@Renoir4 oktober 2024 10:14
Ik vind die achteruitrijcamera fantastisch (in mijn EV). Door het brede beeld zie ik bij het achteruitrijden uit een parkeerplaats heel veel meer van de omgeving, die voor mij geblokkeerd is door auto's naast me. Ook is hij prima bruikbaar om achteruit te rijden, waarbij de zijspiegels helpen met nauwe doorgangen.

Het maakt mij helemaal niets uit hoe ik die beelden tot mij krijg en hoe complex de techniek achter dat beeld. In de praktijk werken zowel een spiegel als een scherm even goed.
croc @multikoe4 oktober 2024 12:11
Klopt, je ziet ook objecten die zich effectief vlak achter je auto bevinden, die je met een gewone spiegel helemaal niet kan zien. Er zijn al tig kleuters overreden op de eigen oprit omdat ze met gewone spiegels niet te zien waren. Een camera is stukken veiliger, daarom ook dat zowat elke nieuwe auto het heeft.
wiseger
@multikoe4 oktober 2024 12:38
Achteruitrij camera's werken prima, fijner dan in spiegels te turen die gewoon minder zicht achteruit bieden doordat de auto een deel van het zicht blokkeert.
Blokker_1999
@k9954 oktober 2024 09:17
Als ik achteruit rij, gebruik ik mijn spiegels. Daar dienen ze voor.
Thekilldevilhil @Blokker_19994 oktober 2024 10:45
Dat is leuk, tot een grote bus naast je staat waardoor jij de straat niet meer in kan kijken. Dan is een goede achteruitkijk camera toch echt wel handig aangezien je de straat dan wel ik kan kijken zonder dat je van je velgen gereden wordt. Ik gebruik dus zowel spiegels als optioneel mijn camera. En dan is het wel fijn als die camera snel start en ook weinig vertraging heeft.
wiseger
@Blokker_19994 oktober 2024 13:40
Dat kan maar die spiegels geven geen volledig zicht doordat delen door je auto worden geblokkeerd.

Bij vrachtwagens is dat nog erger door de lengte. Er kan dus iemand achter de vrachtwagen zitten terwijl de chauffeur dat niet in zijn spiegels kan zien.
JBuijs91 @k9954 oktober 2024 10:38
Net als in veel bestelbusjes toch? Zijspiegels zouden voldoende moeten zijn, met de camera als extra informatiebron.
k995 @JBuijs914 oktober 2024 10:53
blijkbaar niet in de VS of ze zouden dit niet doen
JBuijs91 @k9954 oktober 2024 11:40
Dit is gewoon een specifieke software-bug die ervoor zorgt dat heel af en toe de camera feed er langer dan 2 seconden over doet om op te komen. De camera werkt wel gewoon. En ze hebben het ook zo weer opgelost.
k995 @JBuijs914 oktober 2024 11:57
Dat is wat deze recalls meestal zijn: een issue die bepaalde bnormen overtreed waardoor fabrikanten moeten optreden.
Niks abnormaal, niet iets wat op tweakers moet komen maar geen enkel auto nieuws zou hier moeten komen imho goed of slecht maakt niet uit.
SuperDre @k9955 oktober 2024 02:24
Een doorsnee nieuwe auto met kleine achterruit en steeds kleiner wordende zijruitjes maakt het er ook niet makkelijker op. Met mn jeep cherokee uit '96 had ik tenminnste nog perfecte 360 graden zicht, met mn 2021 Nissan Qashqai heeft het nog amper nut om over mn schouder te kijken, de 360 graden/achteruitkijk camera is daar bijna gewoon een noodzaak.
DigitalExorcist 4 oktober 2024 08:30
Alle spiegels kijken achteruit….
Patrick_Wolf @DigitalExorcist4 oktober 2024 08:47
Een spiegel kan helemaal niet kijken, het reflecteert slechts…..
Het gaat hier natuurlijk om het doel van de ‘spiegel’ (het is een camera met een beeldscherm in dit geval). Een achteruitkijkspiegel in een auto is natuurlijk voor het achteruit kijken terwijl je makkelijk je aandacht houdt om vooruit te kunnen blijven kijken (je hoeft tenslotte niet helemaal je hoofd om te draaien om te zien wat er achter je gebeurt). Het spiegeltje in het zonnescherm heeft een ander doel en wordt daarom ook vaak make-up spiegel genoemd. Het is nou niet zo dat die spiegel alleen maar make-up kan laten zien.
Tot zo ver mijn spreekbeurt over spiegels in een auto.
DigitalExorcist @Patrick_Wolf4 oktober 2024 08:50
Maar is het nou een binnen-, of buitenspiegel? Alle spiegels in een auto hebben als doel dat je achteruit kunt kijken.
Seal64 @DigitalExorcist4 oktober 2024 08:48
Als je zo pedanterig wil gaan doen - spiegels kijken niet, want ze hebben geen oogjes.
DigitalExorcist @Seal644 oktober 2024 08:49
Dan is het al helemáál geen achteruitkijkspiegel dus ;)
Tintel @DigitalExorcist4 oktober 2024 11:05
En toch kun je ermee vooruit kijken als jijzelf achteruit kijkt in een spiegel.... :9
Ricko1 4 oktober 2024 08:20
Is dit een verwarrende vertaling of is het de Amerikaanse wettelijke definitie van een terugroepactie?

Een terugroepactie laat mij denken dat er hardware defect is waarvoor de auto naar een dealer/servicepunt moet. Dit wordt met een update op afstand gerepareerd. Dit kan zo snel gefixt worden als de auto's de update kunnen downloaden en installeren.

Of is dit de Amerikaanse wet waar ze aansprakelijk zijn als er iets gebeurd door deze softwarefout? Er zullen vast mensen zijn die weigeren te updaten. Daarna bewust schade vooroorzaken om Tesla aan te klagen voor een schadevergoeding.
tweakuwe @Ricko14 oktober 2024 08:34
Taaltechnisch kan een recall ook gewoon een herinnering zijn, in dit geval om naar de laatste update te gaan. Maar ik vermoed dat recall gewoon een bepaalde juridische status heeft gekregen van voor OTA updates en ze het daarom gebruiken. In het persbericht staat ook dat je alsnog naar de garage moet* als het je niet lukt de software te updaten.

*Nouja, je moet niets. Het is een vrijwillige recall, geen verplichte.

[Reactie gewijzigd door tweakuwe op 4 oktober 2024 08:35]

Centauriprime @Ricko14 oktober 2024 08:37
Zo heet het gewoon

Wikipedia: Product recall
TheScythed @Ricko15 oktober 2024 15:52
Precies dit! Wellicht kunnen we op Tweakers dan toch het goede voorbeeld geven - door een software-update niet langer een 'terugroepactie' te noemen. :)
crz06 4 oktober 2024 08:23
kan iemand uitleggen waarom slechts 1 procent het defect vertoont. Je neemt toch aan dat elke CyberTruck identiek is qua software/hardware.
Chorro @crz064 oktober 2024 08:27
Misschien een combinatie van settings die gewoon zou moeten mogen, maar wel dit resultaat oplevert. Dat beperkt de absolute hoeveelheid die hier last van heeft.
PdeBie @crz064 oktober 2024 09:37
Software is niet een automatische update.
multikoe
@crz064 oktober 2024 10:10
Er staat toch heel duidelijk: "In bepaalde gevallen".
JBuijs91 @crz064 oktober 2024 10:39
Misschien dat de vertraging groter is door een bug wanneer er een bepaalde andere app actief is oid. Het kan val alles zijn eigenlijk. En is dus simpel op te lossen met een software update.
possenier 4 oktober 2024 08:35
27.000 auto's waarvan er 1% het heeft, is 270 auto's.
En als je recente software hebt dan was dit al opgelost.
Gezien bijna iedereen aan het wachten was op full self driving en dat eind september is gepusht kan je er van uitgaan dat 99% dit ook al had gedownload.
Dus gewoon wat redeneren wil zeggen dat er 3 auto's zijn die de update effectief nodig hebben.
Wat dacht je van de titel:
3 cybertruck eigenaars vergeten 'ok' te drukken bij vraag om update.
Frame164 @possenier4 oktober 2024 09:28
Vergeet niet dat terugroepacties tegenwoordig ook een soort van PR uiting is. Problemen oplossen zonder dat iemand het weet is ook niet goed. Je moet wel laten weten dat je er boven op zit. Alle fabrikanten doen dit. Net als bij alle andere terugroepacties is het percentage auto's waar echt wat mee is erg klein. Ik ben met al mijn auto's in de afgelopen 20 jaar wel een paar keer naar de dealer gegaan vanwege een terugroepactie (moest van de leasemaatschappij) en er hoefde nooit iets vervangen te worden.
Fire69 @Frame1644 oktober 2024 10:18
Goeie PR is om geen terugroepactie nodig te hebben.
Slechte PR is om nationaal in het nieuws te komen (wat dat is wat er jammer genoeg gebeurt als het over Tesla gaat) dat er 'weer wat scheelt aan die blikken doos' terwijl het maar over software bij een heel beperkt aantal auto's gaat.
k995 @possenier4 oktober 2024 10:26
Dat is voor elke terugroep actie, de wagens die effectief het probleem hebben is meestal heel klein.
Maakt niet uit, risico is er en dus moet je dit doen.
PWM 4 oktober 2024 08:39
Ik heb de Cybertruck gereden in Californië. Bij mij kwam de achteruitrij camera de helft van de keren helemaal niet naar voren. En je ziet naar achter dus echt helemaal niets.

Ik heb zelf 2x een Model S gehad (2017 en 2019 model). Daar gebeurde het ook wel, maar had je tenminste nog gewoon redelijk zicht. Overigens was het erger dat de camera in de S af en toe 1 seconde vertraging had in het beeld, zodat je in de praktijk verder was dan je op het beeldscherm zag.
bzzzt @PWM4 oktober 2024 09:10
Bedankt voor het delen van de ervaring. Ik dacht altijd uit nieuws en ervaringen die ik hoorde dat Tesla de 'gouden standaard' had qua auto software, maar dit klinkt gewoon als 'just another' merk wat software ontwikkeling als een kostenpost ziet en net iets teveel bezuinigd heeft.
Je zou verwachten dat het tegenwoordig wel mogelijk is tenminste 'on par' te zijn met een goede midrange smartphone maar zelfs dat lijkt al teveel gevraagd.
trucker0werner 4 oktober 2024 09:01
Twee dingen dat eigenlijk niet kan.
Achteruitkijkspiegel en terugroepactie.
Want er is niks terug geroepen. Alleen nieuwe update uitgebracht om iets te verbeteren. Dat automatisch wordt geïnstalleerd. Het is zoals een beveiligingsupdates. Is belangrijk maar je hoeft geen onderdeel te vervangen dus kan het zonder iets te vervangen.

Ze hebben over spiegel, maar je hebt geen zicht naar achter.
Ze hebben ook over camera en dat deze traag reageert.
Ze eisen verplicht update ervan. Ook al is in Nederland bij beide kanten spiegel binnenspiegel niet meer nodig.

Al ben ik wel van mening dat rdw/tuv of dergelijk organisatie moet werken zoals nhtsa.
Directer voor onze veiligheid op komen.
Is er een design fout in de wagen dat dit opgelost dient te worden.
Zoals we met de natte riem hebben. Daar hadden ze beter moeten zeggen dat er een oplossing voor moet komen
k995 @trucker0werner4 oktober 2024 10:28
? Waarom kan dit niet?
Het is gewoon de wet dat bij bepaalde problemen je een terugroep actie doet en ervoor zorgt dat 100% van de wagens dit mankement niet meer hebben.

[Reactie gewijzigd door k995 op 4 oktober 2024 10:30]

trucker0werner @k99517 oktober 2024 22:16
Bedoelde meer dat de naam dat gebruikt wordt verkeerde indruk geeft.
Terugroepactie wordt bedoelt dat de auto naar de garage moet om geupdate te worden of iets vervangen moet worden. Dat dit door de overheid verplicht wordt.

Echter OTA update is niet dat je de wagen terugroept. Je hebt dan nieuwe update dat de klant moet installeren nadat hij de auto geparkeerd heeft.
Auto hoeft niet naar de garage of komt monteur aan te pas.

Wat inhoudt dat als je auto van netwerk afsluit, dat je dus altijd rond kan rijden zonder deze update ooit uitgevoerd is.
Als elke merk die OTA tot mogelijkheid heeft. Dan zou je dit moeten koppelen aan een verplicht update beleid. Dat je elke maand of week een beveiliging update moet installeren. Waar deze updates in mee verwerkt zit.
Doe je dat niet dat je auto dan automatisch in limp mode terecht komt dat je functies verliest. Tot je de update hebt gedraaid
PanzerschrekNL 4 oktober 2024 09:11
Beetje rare titel. Achteruitkijkspiegel of Achteruitrijcamera zijn nogal verschillende dingen...
Blokker_1999
@PanzerschrekNL4 oktober 2024 09:18
Niet wanneer de camera de functie van de wettelijk verplichte spiegel invult.

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