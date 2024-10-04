Tesla roept Cybertrucks terug vanwege problemen met achteruitrijcamera

Tesla start een terugroepactie voor de Cybertruck vanwege een te trage weergave van de achteruitrijcamera. De fabrikant brengt een over-the-airupdate uit om het probleem te verhelpen. Het is de vijfde keer dat de Cybertruck wordt teruggeroepen na de release eind 2023.

Volgens het veiligheidsrapport van de Amerikaanse verkeerstoezichthouder National Highway Traffic Safety Administration worden de beelden van de achteruitrijcamera in bepaalde gevallen na zes à acht seconden weergegeven op het dashboard. Dat is langer dan de maximum toegestane tijd van twee seconden. Het probleem ontstaat doordat het computersysteem van het voertuig in bepaalde gevallen niet op tijd opstart wanneer een gebruiker achteruit begint te rijden.

De terugroepactie geldt voor 27.185 Cybertrucks die geproduceerd zijn tussen 13 november 2023 en 14 september 2024, vrijwel elk exemplaar dat ooit is gemaakt. De Nhtsa schat dat 1 procent het defect vertoont. Tesla brengt een software-update uit die het probleem moet verhelpen. In de tussentijd raadt de Nhtsa aan dat bestuurders over hun schouder kijken tijdens het achteruitrijden. Gebruikers met softwareversie 2024.26.300.1 of nieuwer hoeven geen actie te ondernemen.

Tesla heeft de Cybertruck na twee jaar uitstel uitgebracht in november 2023. De auto kwam niet uit in Europa. Sindsdien heeft het bedrijf al vijf terugroepacties gehad. In april waren er problemen met het gaspedaal dat vast kon zitten tijdens het accelereren, terwijl er in juni klachten waren over de enkele ruitenwisser die op de voorruit is geplaatst.