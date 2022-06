Apple komt met Chrome-extensie voor iCloud-wachtwoorden

Apple heeft een Chrome-extensie voor iCloud-wachtwoorden uitgebracht. Met deze extensie kunnen gebruikers van de Google-browser wachtwoorden uit iCloud Keychain benaderen en invullen bij webdiensten.

De extensie heet in het Nederlands iCloud-wachtwoorden en is te vinden in de Chrome Web Store. De functie staat ook al genoemd op de Engelstalige hulp-pagina voor iCloud for Windows, maar op de Nederlandse versie staat op moment van schrijven nog niks over de extensie.

Het is voor het eerst dat Apple het mogelijk maakt voor gebruikers van Chrome om wachtwoorden uit iCloud-sleutelhanger te benaderen vanuit de Google-browser. De extensie werkt ook omgekeerd: gebruikers kunnen wachtwoorden genereren en die synchroniseren met Apple-apparaten. Extensies werken wel op de macOS-versie van Chrome, maar niet op iOS. Het is onbekend waarom Apple juist nu heeft besloten om de extensie te maken. De wachtwoordenfunctie zit sinds de release van iCloud negen jaar geleden in de software. Chrome bestaat nu 12,5 jaar.