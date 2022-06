Apple geeft Windows-versie van iCloud-app functie om wachtwoorden te beheren

In versie 12.5 van iCloud voor Windows heeft Apple de mogelijkheid toegevoegd voor gebruikers om hun wachtwoorden te beheren. Het is mogelijk om opgeslagen wachtwoorden te doorzoeken, aan te passen en te verwijderen of toe te voegen.

Gebruikers van iCloud voor Windows kunnen na de update de functie iCloud-wachtwoorden vinden via het startmenu, schrijft Apple in een gebruikershandleiding. Om de wachtwoorden te beheren moet de gebruiker inloggen, bijvoorbeeld via Windows Hello. Aanpassingen aan wachtwoorden die in Windows worden gemaakt, worden gesynchroniseerd via iCloud op Apple-apparaten.

Begin dit jaar bracht Apple al een Chrome-extensie uit voor het beheer van iCloud-wachtwoorden. Ook die is onderdeel van iCloud 12.5 voor Windows, maar in de nieuwe versie is er ook officiële ondersteuning voor de Edge-browser. Met de extensie is het alleen mogelijk om opgeslagen wachtwoorden te gebruiken en nieuwe wachtwoorden toe te voegen aan de iCloud Keychain. De Windows-integratie is flexibeler met de mogelijkheid om ook te zoeken in opgeslagen wachtwoorden.

Om in iCloud opgeslagen wachtwoorden te beheren in Windows, moeten gebruikers iCloud-wachtwoordsynchronisatie activeren in de iCloud-instellingen. Daarvoor is een Apple-account met tweestapsverificatie vereist en een Apple-apparaat met minimaal iOS 14 of macOS 11, voor het genereren van een beveiligingscode.