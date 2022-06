General Motors roept nieuwe Chevrolet Bolt-EV's terug wegens brandgevaar accu

Amerikaanse autofabrikant General Motors start een terugroepactie voor alle Chevrolet Bolt-EV's, met inbegrip van recente modellen. Dat doet het bedrijf vanwege brandgevaar met de accu. De auto wordt in Europa verkocht als de Opel Ampera-e.

General Motors meldt dat de accu's uit de Chevrolet Bolt-EV's een fabrieksfout kunnen bevatten, die 'onder zeldzame omstandigheden' tot brand kunnen leiden. De problemen kwamen eind vorig jaar aan het licht nadat verschillende Bolt-EV's in brand waren gevlogen. De fabrieksfout zou zijn gemaakt in een Zuid-Koreaanse fabriek van LG.

"Na verder onderzoek naar de fabricageprocessen bij LG en het uit elkaar halen van accu's, ontdekte GM fabricagefouten in bepaalde accucellen die in LG-fabrieken buiten de fabriek in Ochang werden geproduceerd", aldus het bedrijf. LG en GM werken samen aan een oplossing en General Motors probeert naar eigen zeggen toezegging van LG te krijgen voor een vergoeding voor de genomen maatregelen.

Aanvankelijk werden alleen oudere Chevrolet Bolt-modellen teruggeroepen. De uitbreiding van deze week is hiermee de derde terugroepactie voor de Bolt, schrijft ook TechCrunch. In juli riep General Motors al Chevrolet Bolt-EV's terug die tussen 2017 en een deel van 2019 zijn geproduceerd. In totaal zijn er ruim 140.000 auto's teruggeroepen en GM vervangt de accu's daarvan op eigen kosten.

De terugroepactie omvat in Nederland nu ook Opel Ampera-e-modellen uit 2019, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Eigenaren krijgen onder garantie een nieuwe accu, net zoals bij de oudere modellen het geval was. Eigenaren kunnen ook een software-update krijgen, waarmee eventuele problemen sneller kunnen worden geconstateerd.

Vorige maand werden al ruim 3000 Opel Ampera-e-modellen teruggeroepen in Nederland, schrijft Automotive. Daarbij werden eigenaren ook aangeraden om hun voertuig niet 's nachts op te laden, de auto buiten te parkeren en de accu niet volledig op te laden of leeg te rijden.