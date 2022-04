Samsung brengt Android 12-upgrade uit voor Galaxy S10- en S20-modellen

Samsung is begonnen met het uitbrengen van Android 12-upgrades voor onder meer de Galaxy S10-, S20- en Note 20-modellen. Ook de eerste Galaxy Fold begint de upgrade te krijgen. De upgrade naar Android 12 en One UI 4.0 voor de S21 begon anderhalve maand geleden.

De upgrade van de Galaxy S10 is begonnen in onder meer Duitsland en Zwitserland, meldt SamMobile. Diverse tweakers zeggen de upgrade al te hebben draaien op hun S10's. De versie voor de Nederlandse S10-modellen is er nog niet, maar zal vermoedelijk snel volgen. De S10's verliezen met de upgrade ondersteuning voor Gear VR.

De upgrade voor de S20- en Note 20-modellen kwam al eerder deze week uit. Ook die hebben diverse tweakers al draaien. Het gaat ook om een upgrade voor de S20 FE, de goedkopere versies van de S20 die eind vorig jaar uitkwamen. De upgrade voor de originele Galaxy Fold uit 2019 begon donderdag in Frankrijk.

Samsung levert met de upgrade ook One UI 4.0. Met het beginnen van de upgrade voor de jaarwisseling loopt de fabrikant iets voor op het onofficiële schema dat naar buiten kwam via diverse bronnen. Die spraken over upgrades voor de S20 FE, S20 en S10 in januari.