Android trekt ook op oudere versies permissies oude apps en games automatisch in

Google gaat een update verspreiden van Play Services, waarmee op alle apparaten vanaf Android 6 en hoger het systeem permissies van niet-gebruikte apps en games na een paar maanden automatisch gaat intrekken.

Het gaat in totaal om meer dan een miljard apparaten waarop de functie gaat werken, meldt Google. Gebruikers kunnen de permissies weer toestaan via de instellingen of door de app of game weer te openen. De functie was oorspronkelijk onderdeel van Android 11, maar komt nu dus ook naar oudere toestellen. De bedoeling is dat apps en games op de achtergrond geen data kunnen blijven verzamelen. Het intrekken van de permissies gebeurt na een paar maanden. Google had dat al in september bekendgemaakt om ontwikkelaars voor te bereiden.

De functie maakt deel uit van een reeks nieuwigheden in Play Services. Daar zitten meer functies in. Zo krijgen gebruikers van een auto met ondersteuning voor Android Auto de mogelijkheid om de telefoon automatisch te verbinden. Android Auto krijgt bovendien ondersteuning voor Smart Reply voor automatisch antwoorden en het zoeken van muziek via een zoekopdracht met de stem. Een Pixel 6 of Samsung Galaxy S21 kan bovendien dienen als autosleutel voor selecte BMW-modellen.

Daarnaast krijgen gezinnen de mogelijkheid om gezamenlijke reminders aan te maken via de functie Family Bell. Daardoor kunnen ouders hun kinderen attenderen op etenstijd of dat het tijd is om klusjes uit te voeren. Ook komen er nieuwe widgets en Memories in Google Photos. Daarnaast gaat Gboard 'mash-ups' van emoji's ondersteunen.

Alleen bij het verwijderen van permissies duidt Google expliciet aan voor welke Android-versies het beschikbaar komt. De functies zitten in Play Services, dus zijn vermoedelijk niet alleen voor Android 12. Het gaat hierbij niet om een Pixel Feature Drop, maar expliciet om een set functies die ook naar andere Android-telefoons komt.