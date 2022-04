De beste camerasmartphone van 2021

Vroeger hadden veel mensen nog een camera, een 'compact' exemplaar of een veel grotere, met een toeter van een lens. Sinds de komst van de smartphone is zeker de eerste categorie haast uitgestorven en is een spiegelreflex of systeemcamera echt iets voor de hobbyist. Logisch, want met een smartphone kun je tegenwoordig uitstekende foto's maken. Dure modellen hebben verscheidene camera's met verschillende perspectieven. Natuurlijk blijft het kleine formaat een rem op de mogelijkheden, maar aan de andere kant is de beste camera de camera die je bij je hebt, zo luidt het gezegde. Bovendien bouwen fabrikanten geavanceerde beeldverwerking in die bijvoorbeeld uit een camerasensor van een halve vierkante centimeter een uitstekend belichte nachtfoto weet te halen, wat een decennium geleden nog onmogelijk had geleken.

Genoeg reden dus om aandacht te besteden aan de cameraprestaties van high-end smartphones. Alle toestellen van 2021 liggen inmiddels in de winkels en dus kunnen we de balans gaan opmaken. Met welke smartphone schiet je de fraaiste kiekjes?

Net als vorig jaar hebben we weer een testveld samengesteld van zes toptoestellen van evenzoveel fabrikanten. Apple, Google en Samsung zijn uiteraard van de partij met de iPhone 13 Pro, Pixel 6 Pro en Galaxy S21 Ultra. De overige drie posities worden bezet door de OnePlus 9 Pro, OPPO Find X3 Pro en Sony Xperia 1 III. Xiaomi had met de Mi 11 Ultra een potentiële topper op cameragebied in handen, maar helaas is het model van dit voorjaar al maanden niet meer leverbaar. Ook Huawei doet dit keer niet mee; de P50 Pro, die in China sinds juli uit is, komt pas in 2022 naar Nederland.

De prijzen van de geteste toestellen lopen uiteen van 709 euro voor de OnePlus 9 Pro tot 1159 euro voor de iPhone 13 Pro. Meer dan 1000 euro betaal je ook voor de Galaxy S21 Ultra, de Xperia 1 III en de Pixel 6 Pro, hoewel de laatste in het buitenland voor zo'n 900 euro verkrijgbaar is, iets meer dan wat je nu neertelt voor de OPPO Find X3 Pro.