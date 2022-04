De beste smartphonecamera van 2020

Wat onderscheidt een high-end smartphone nog van een minder exclusief geprijsd model? De laatste jaren is het middenklassesegment steeds meer in opkomst. Voor een bedrag tussen de 250 en 600 euro haal je een zeer behoorlijke smartphone in huis, voorzien van een snelle soc, amoledscherm, 5G-verbinding en de meest recente software. Op één punt moet je dan toch iets toegeven: de camera. Bij de steeds astronomischere bedragen waarvoor de allerbeste smartphones in de winkels liggen, is er budget om ook op dat vlak all-out te gaan. Dat gaat van sensoren met tientallen tot honderden megapixels en periscopische telecamera’s met enorm veel ‘zoom’, tot mogelijkheden als 8k- of hdr-video-opname en inventieve snufjes als een 3d-time-of-flight-camera.

Nu de Apple iPhone 12-serie geheel en al in de winkels ligt, hebben alle fabrikanten hun meest high-end toestel voor dit jaar gepresenteerd. Tijd dus om de balans op te maken. We hebben zes van de allerbeste en duurste toestellen uit onze smartphonekast gehaald en zijn op pad gegaan om tot een goede vergelijking te komen. Welke fabrikant maakt de allerbeste camerasmartphone van 2020?

Testveld: zes topmodellen, maar lang niet altijd even duur

We moesten harde keuzes maken in de selectie voor ons testveld van zes, dat uiteindelijk bestaat uit toestellen van Apple, Google, Huawei, OnePlus, Samsung en Sony. Van iedere fabrikant nemen we het meest luxe model uit de line-up mee. Bij Huawei en Samsung is die keuze niet eenduidig, omdat ze twee series in het high-end segment hebben: de P- en Mate-series bij Huawei, de Galaxy S- en Galaxy Note-series bij Samsung. Huawei maakte het ons makkelijk doordat het meest high-end Mate-toestel van dit moment, de Mate 40 Pro+, vooralsnog niet in Nederland wordt uitgebracht. We kozen dus voor de P40 Pro+ van begin dit jaar. Bij Samsung selecteerden we de Galaxy Note20 Ultra, die in de meeste opzichten net wat betere hardware en beeldverwerking heeft dan de S20 Ultra.

Hoewel alle geteste toestellen de beste zijn van een bepaalde fabrikant, lopen de prijzen nogal uiteen. De Google Pixel 5 is met een gemiddeld prijskaartje van 739 euro het goedkoopst. De officiële adviesprijs is zelfs nog 100 euro lager, maar het toestel is niet officieel in Nederland verkrijgbaar zodat je afhankelijk bent van import. Ook de OnePlus 8 Pro en Sony Xperia 1 II kosten met respectievelijk 836 en 980 euro minder dan 1000 euro. Datzelfde geldt op één euro na voor de Huawei P40 Pro+, mits je hem direct bij de fabrikant bestelt. Elders is dit toestel nog steeds duurder en betaal je gemiddeld zo’n 1250 euro. De Samsung Galaxy Note20 Ultra en Apple iPhone 12 Pro Max kosten ongeveer net zo veel. Die laatste smartphone is echter het nieuwst en hij is ook niet goedkoper te vinden, zodat je daar in de praktijk het meest voor betaalt.