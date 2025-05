Easyhost verhoogt prijzen van hostingpakketten met maximaal vijftien procent

Hostingprovider Easyhost verhoogt de prijzen van zijn hostingpakketten. Vanaf januari gaan de prijzen van Small- en Large-pakketten met bijna vijftien procent omhoog. Ook andere producten, zoals SSL-certificaten en databases, stijgen in prijs.

Easyhost schrijft dat in een e-mail aan klanten, die ook Tweakers inmiddels heeft kunnen inzien. De prijzen gaan in januari 2025 in en gelden dan voor de eerstvolgende keer dat een contract wordt verlengd. Easyhost zegt de prijzen te verhogen omdat het 'de afgelopen jaren aanzienlijk heeft geïnvesteerd in platforms en services'. "Om de hoge normen van betrouwbaarheid, beveiliging en prestaties die u van ons verwacht, te behouden, updaten we de prijzen van verschillende productcategorieën."

Vooral de prijzen van webhostingpakketten stijgen. Easyhost heeft daar twee belangrijke van: Small en Large. Die gaan met respectievelijk 14,31 en 8,71 procent omhoog in prijs. 'Alle andere webhostingproducten' stijgen met vijftien procent in prijs.

Easyhost verhoogt ook de prijzen van SSL-certificaten. Voor verschillende certificaten van Sectigo gaan de prijzen ruwweg tussen de 7,5 tot 9,5 procent omhoog. Voor alle andere certificaten is dat ook vijftien procent. Tot slot stijgt de prijs van databasehosting- en oude, inmiddels uitgefaseerde VPS-pakketten met tien en vijftien procent.

Linux-webhosting Prijsaanpassing Small 14,31 procent Large 8,71 procent Alle andere webhostingproducten 15 procent

SSL-certificaten Prijsaanpassing Sectigo Positive SSL 9,24 procent Sectigo Positive Wildcard SSL 7,76 procent Sectigo EV SSL 8,51 procent Sectigo Instant SSL 9,60 procent Alle andere SSL-certificaten 15 procent