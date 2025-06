Webhostingprovider Vimexx verhoogt verlengingstarieven vanaf 2025

Webhostingprovider Vimexx verhoogt de prijs van de verlenging alle hostingservices vanaf 1 januari 2025. De meeste prijzen stijgen met tussen de 10 en 22 procent. Daarnaast gaat de prijs van de aanschaf van alle vps-pakketten omhoog.

De nieuwe prijzen worden vanaf 1 januari 2025 automatisch verwerkt op de factuur van bestaande klanten. Het gaat in de meeste gevallen specifiek om de verlenging van bestaande abonnementen. De registratie- en aanschafkosten blijven in de meeste gevallen ongewijzigd. De enige uitzondering is de aanschaf van een vps-dienst. De prijzen van de Start-, Plus- en Maximaal-pakketten gaan met rond de elf procent omhoog. In een e-mail naar klanten laat Vimexx weten dat de prijsverhoging het gevolg is van gestegen kosten en inkoopprijzen. Vimexx verhoogde de verlengingsprijzen voor het laatst op 1 januari 2024.

De meeste verlengingsprijzen worden met tussen de 10 en 22 procent verhoogd. Enkele uitzonderingen zijn een verlenging op een .nl-domeinnaam: die wordt nog geen acht procent duurder. Een .de-domeinnaam wordt dan weer bijna 43 procent duurder. Het verlengen van alle webhostingpakketten wordt tussen de ruim 13 en bijna 19 procent duurder, met uitzondering van het Basic-pakket, dat ruim een kwart duurder wordt.

Domeinnaam Oude verlengprijs (excl. btw) Nieuwe verlengprijs (excl. btw) .nl € 5,29 € 5,69 .com € 16,49 € 19,99 .be € 6,59 € 7,99 .eu € 7,99 € 8,99 .online € 45,99 € 52,99 .site € 35,99 € 39,59 .de € 13,99 € 19,99 .store € 64,99 € 74,74 .net € 19,99 € 22,99 .org € 19,99 € 22,99

Een selectie van de nieuwe verlengingsprijzen van Vimexx die vanaf 1 januari 2025 ingaan

Hosting Oude verlengprijs (excl. btw) Nieuwe verlengprijs (excl. btw) Webhosting Basic € 1,99 € 2,49 Webhosting Plus € 5,89 € 6,99 Webhosting Compleet € 9,49 € 10,99 Webhosting Maximaal € 12,99 € 14,99 Webhosting Extreme € 26,49 € 29,99

Vps Oude prijs (excl. btw) Nieuwe prijs (excl. btw) Entry S € 4,99 € 5,99 Entry M € 10,99 € 13,49 Entry L € 20,99 € 24,99 Start* € 13,99 € 15,49 Plus* € 26,99 € 29,99 Maximaal* € 53,99 € 59,99

De prijsverhoging voor deze pakketten betreft zowel de verlenging als de aanschaf. In alle andere gevallen gaat het alleen om de verlenging.