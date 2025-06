TransIP voegt nieuwe performancenodes voor Kubernetes toe

TransIP heeft nieuwe performancenodes voor Kubernetes-clusters toegevoegd. De nodes zijn volgens de webhoster geschikt voor containerapplicaties die veel rekenkracht nodig hebben, zoals grote e-commerceapplicaties en drukbezochte websites.

De performancenodes beschikken over dedicated vcpu's, bandbreedte tot 2,5Gbps en gedistribueerde NVMe-opslag, schrijft TransIP in een aankondiging. Verder draaien de nodes op hardware gebaseerd op de tweede en vierde generatie AMD Epyc-processorfamilie.

De nodes komen in drie soorten beschikbaar: P2-nodes, P4-nodes en P8-nodes. De P2-nodes zijn de goedkoopste optie en komen met twee vcpu's en 4GB aan ramgeheugen. Hiervoor wordt 0,0372 euro per uur gerekend. De P4-nodes krijgen vier vcpu's en 8GB ramgeheugen en hebben een prijs van 0,0744 euro per uur. De P8-nodes zijn de duurste optie, met een prijs van 0,1488 euro per uur. Deze nodes hebben acht vcpu's en 16GB aan ramgeheugen.