Reuters: Europese fabrikanten werken aan satellietbedrijf en Starlink-concurrent

Airbus, Thales en Leonardo willen samen een nieuw satellietbedrijf opzetten. Het bedrijf moet concurreren met Starlink. Europese satellietfabrikanten zeggen te willen helpen met groeien nu de sector te maken heeft met zware verliezen.

De gesprekken over de oprichting bevinden zich nog in een vroeg stadium, bevestigen de bedrijven. Toch zou er binnen Airbus al een projectnaam zijn, schrijft Reuters op basis van betrokkenen. Het project zou Bromo heten, wat de naam is van een vulkaan op het Indonesische eiland Java. Het beoogde ontwerp van de satellieten wordt ontwikkeld door wapenfabrikant MBDA, zo bevestigt Leonardo-ceo Roberto Cingolani tegenover Reuters. MBDA is een van de grootste Europese wapenfabrikanten en heeft afdelingen in Duitsland, Frankrijk, het VK, Italië, Spanje en de VS. Een van de bronnen die Reuters heeft gesproken zegt dat het nog 'jaren' kan duren voordat het bedrijf is opgezet. Airbus en Thales willen niet reageren op de vragen van het persbureau over Project Bromo.

Dat Airbus en Thales een nieuw bedrijf willen oprichten is opmerkelijk, aangezien beide bedrijven veel banen willen schrappen. Airbus heeft in oktober gemeld dat het in 2026 tot 2500 mensen ontslaat om kosten te besparen, vooral binnen de afdeling Defensie en Ruimtevaart. Thales overweegt om 1300 van zijn ruimtevaartbanen te schrappen en is hierover met verschillende vakbonden in gesprek.