Californië wil tegen 2035 geen verkoop meer van wagens met verbrandingsmotor

Een politiek bestuursorgaan in Californië heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de verkoop van nieuwe wagens met een verbrandingsmotor in 2035 aan banden zal worden gelegd. Autofabrikanten zouden vanaf 2026 elk jaar meer milieuvriendelijke wagens moeten aanbieden.

Het wetsvoorstel dat de Californian Air Resources Board heeft goedgekeurd, stipuleert dat autofabrikanten, die hun voertuigen in de Amerikaanse staat willen blijven verkopen, vanaf 2026 meer milieuvriendelijke wagens moeten aanbieden in hun gamma. In 2026 moet 35 procent van alle nieuwe autoverkopen dan ook bestaan uit elektrische wagens die gebruikmaken van een accu, wagens die rijden op waterstof of plug-in-hybride elektrische voertuigen. In 2030 moet het aandeel van de verkoop van deze wagens op 68 procent liggen en in 2035 op 100 procent.

Er zijn ook eisen wat betreft de voertuigen. De plug-in hybrides moeten bijvoorbeeld minstens 80 kilometer op een accu kunnen rijden om goedgekeurd te worden. Het aandeel van dit type wagens in de verkoopcijfers mag per autofabrikant ook niet hoger dan 20 procent zijn. Elektrische voertuigen en wagens op waterstof moeten dan weer een rijbereik van minstens 240 kilometer halen. Deze wagens moeten ook kunnen snelladen. De kabel om te laden moet bij elektrische wagens ook standaard geleverd worden.

De Californian Air Resources Board schat dat er dankzij de maatregel in 2037 25 procent minder smog in de staat zal zijn die veroorzaakt wordt door auto’s. De maatregel zou overigens een medische kostenbesparing met zich meebrengen van ongeveer 13 miljard dollar, omdat er minder mensen ziek zouden worden of sterven door smog.

De maatregel moet nog goedgekeurd worden door het federale parlement in de Verenigde Staten voordat hij daadwerkelijk van kracht wordt. Hij geldt bovendien enkel voor de verkoop van nieuwe voertuigen. Bestaande voertuigen met een verbrandingsmotor zijn ook na 2035 nog steeds toegelaten.

Roadmap California Air Resources Board
Roadmap California Air Resources Board

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 15:57 177

26-08-2022 • 15:57

177

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Reacties (177)

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dutchnltweaker 26 augustus 2022 16:03
Oke prima natuurlijk, het moest eerst nog federaal doorgaan natuurlijk. Maar wat ik me afvraag de andere staten die inde USA liggen? Wat gaan Die doen? Ik zie de meer conservatieve Staten dit niet snel doen. Dus dan heb je 1 staat die zich vol inzet op elektrisch rijden, terwijl de andere staat nog dikke diesels rijden.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 25 juli 2024 20:23]

dmantione
@dutchnltweaker26 augustus 2022 16:07
Californië heeft een enorm effect op de gehele V.S. omdat de staat een bovengemiddeld grote economie heeft en autofabrikanten bij het ontwerpen van auto's altijd de Californische markt in gedachten hebben.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 25 juli 2024 20:23]

Flo @dmantione26 augustus 2022 17:48
Het effect is in deze wel wat beperkter.

Het was altijd zo mbt emissie-eisen van verbindingsmotoren. Ontwikkelen van motoren voor Californië en een separate motor voor de rest van de VS is niet bepaald handig. De strengere uitstootnormen in California zetten dan de toon voor de rest van de VS.

Verschil nu is dat een fabrikant wel “gewoon” auto’s met verbrandingsmotor kan ontwikkelen en produceren voor 90% van de VS maar die simpelweg niet verkopen in Californië.

Alsnog een goede extra stimulans. Het kan andere Staten overtuigen, en California voegt zicht bij een lijst landen die ook al zo’n verbod voor 2030-2040 hebben ingesteld. California is hier echter niet de leider die het vaak ambieerde te zijn. Het volgt op Biden’s green deal, en de gigantische uptake van elektrische auto’s in Noorwegen, Nederland en China.
mpkossen @Flo26 augustus 2022 23:39
Ze moeten eens meer electrische auto's gaan produceren. Tesla is vrijwel het enige wat op dit moment te krijgen is. De automarkt is oververhit, dus die zijn zelfs gebruikt ontzettend duur.

Ik durf te wedden dat als Ford morgen 200k electrische F-150s op de markt gooit, dat die binnen een week allemaal verkocht zijn.
LanVlam @mpkossen27 augustus 2022 00:57
Dat durf ik wel aan.
menke @mpkossen27 augustus 2022 09:21
Er zijn tientallen modellen te koop, in de EU, en ook in de US.
Kijk hier eens:
https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/elektrische-autos

De Ford F150 Lightning is inderdaad een groot succes.
https://www.ford.com/truc...lightning-electric-truck/
Due to high demand, the current model year is no longer available for retail order. Contact your dealer for more information.
BugsNL @menke27 augustus 2022 11:15
Helaas is alles onder de €30k (op de Dacia Spring na misschien) niet echt familie geschikt. De Fiat 500, Twingo, en Smart's zijn leuk voor in je eentje, misschien met zijn 2e. Maar met meer mensen echt niet.
mpkossen @menke28 augustus 2022 23:56
Die modellen zijn in de VS niet te krijgen. Het is uberhaupt lastig om aan een auto te komen in verband met tekort aan voorraad. Zie onder andere: https://www.caranddriver....lectric-truck-production/. Dat was mijn punt vooral: ze moeten zorgen dat er EVs beschikbaar zijn.
SG @mpkossen29 augustus 2022 07:08
Wat hier paar maanden geleden voor de crypto crash met g-kaarten aan de hand was.
Is daar woekerprijzen voor hybrides en EV. En probleem daar is ook dat dealers de prijs verhogen van deze hybrides en EV boven MSRP
theMob @Flo26 augustus 2022 17:57
Het was altijd zo mbt emissie-eisen van verbindingsmotoren.
Lijkt me een goed concept voor John Deere :)
ToolkiT @dmantione26 augustus 2022 16:19
Wat idd een goed punt is, dat de fabriekanten de regels van CA aanhouden zodat ze maar 1 versie hoeven te bouwen voor de US (CA is de strengste).. en dat heeft weer een knock-on effect naar de andere staten..

Fabrikanten gaan dus meer focussen op EVs en dat heeft dan ook effect in andere staten zonder dat daar wetgeving voor nodig is..
abusimbal @dmantione26 augustus 2022 16:25
Inderdaad 15% GDP van de VS komt enkel door Californië is ook de staat met het meeste inwoners van alle staten. 12% van de Amerikaanse inwoners is van Californië.
Ze leggen ook de focus op technologie en mileu toch meer dan andere staten.
Is samen met Hawaï 1 van de weinige staten waar je relatief een aantal waterstof stations ook hebt om te tanken.
Lijkt mij ook dat er meer rijken wonen en zo duurdere auto's er meer verkocht worden.
De meeste wonen ook in de steden met veel inwoners per km².

Ook veel hoofdkwartieren van grote bedrijven zijn er alsook heel veel ontwikkelingscentra van autofabrikanten.

Die autofabrikanten spreken ook veel af met de staat.
https://www.gov.ca.gov/20...clean-emission-standards/

Californië heeft ook de strengste emissie regels van alle staten.
Arhan @dmantione28 augustus 2022 16:02
'Boven gemiddeld' is een nogal een understatement.. :P Het is de grootste economie in de VS:
https://bulloakcapital.co...alifornia-were-a-country/
ToolkiT @dutchnltweaker26 augustus 2022 16:10
Diesels rijden er niet veel in de US..
Maar het is idd maar een deel van de US.. maar vergeet niet hoe groot California is..39.35 miljoen inwoners..
En CA is meestal de trendsetter met milieu regels.. dus op den duur gaat de rest hopelijk ook volgen..
SkiFan @ToolkiT26 augustus 2022 17:53
Californië op zichzelf is al de 5e economie in de wereld.
Mel33 @ToolkiT26 augustus 2022 16:17
Het gaat om dat er geen autos meer verkocht gaan worden met een verbrandingsmotor.
Ze kunnen er nog wel 100jaar in blijven rijden
ToolkiT @Mel3326 augustus 2022 16:24
Hangt van de staat af.. in CA heb je stenge SMOG regels waar je elk jaar een test (denk APK) voor nodig hebt.. Andere staten hebben helemaal geen jaarlijkse check..
wiseger
@ToolkiT26 augustus 2022 16:58
Een moderne benzine auto met catalysator komt wel door een smog test. Pas als CO2 uitstoot verboden wordt is het afgelopen met de ICE.
PageFault @wiseger26 augustus 2022 19:29
De smog komt toch niet door CO2? Er zijn veel meer en schadelijkere stoffen, zeker bij diesel, die met name verantwoordelijk zijn voor lucht en omgevingsverontreiniging en de smog. Alle NO en S verbindingen.
wiseger
@PageFault26 augustus 2022 19:54
Precies, vandaar ik stel dat een ICE auto met katalysator wel door de smog test komt. Diesels zie je minder in Californië.
bilgy_no1
@wiseger28 augustus 2022 08:08
Een moderne benzine auto met catalysator komt wel door een smog test. Pas als CO2 uitstoot verboden wordt is het afgelopen met de ICE.
Nee. Het is heel snel afgelopen met fossiele auto's wanneer EVs met een goede range goedkoper in de aanschaf worden. Naar verwachting is dat ergens tussen 2025 en 2030 het geval.
Johan1995 @ToolkiT27 augustus 2022 02:26
Er zijn echt wel veel diesels in de VS, maar net zoals hier, zijn dat de grotere utility vehicles. (trucks, semi, buses). De voor- en nadelen van een type motor en voertuig zijn niet opeens verschillend wanneer je de grens oversteekt. :)

Wat wel klopt, is dat specifiek passenger cars grotendeels benzine is. De autofabrikanten hebben diesels wel geintroduceerd maar geen succes.
Bekers @dutchnltweaker26 augustus 2022 16:10
Maar dat maakt toch niet uit? Als bv Texas dit niet door zou voeren, dan kan het in Californië toch nog steeds doorgaan? Het effect op het totale milieu is dan wel minder, maar lokaal is er berekend/geschat dat:

* -25% Smog
* - $13 miljard zorgkosten
De Californian Air Resources Board schat dat er dankzij de maatregel in 2037 25 procent minder smog in de staat zal zijn die veroorzaakt wordt door auto’s. De maatregel zou overigens een medische kostenbesparing met zich meebrengen van ongeveer 13 miljard dollar, omdat er minder mensen ziek zouden worden of sterven door smog.
Dat is denk ik iets waar ze nu vooral naar kijken. Dat lijkt een heel mooie vooruitgang in ieder geval.
TheVivaldi @Bekers26 augustus 2022 16:42
En dat is dan alleen nog van de auto's. Ze zijn ook op andere gebieden flink aan het vergroenen, dus de totale smoguitstoot zal tegen 2035 al flink wat meer dan 25% minder zijn.
wiseger
@TheVivaldi26 augustus 2022 17:00
Nu nog iets vinden om het probleem met die enorme bosbranden op te lossen. Tot die tijd zal men waarschijnlijk moeten blijven leven met smog.
TheVivaldi @wiseger26 augustus 2022 17:02
Die bosbranden worden ook nog wel eens aangestoken (al dan niet opzettelijk) en je kunt niet preventief elke cm bos patrouilleren gezien de omvang ervan. Ik denk niet dat je dat ooit volledig oplost.
wiseger
@TheVivaldi26 augustus 2022 17:06
We dwalen af van het topic maar er zijn wel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan veel grotere brandgangen.
TheVivaldi @wiseger26 augustus 2022 17:07
In de bossen? Nee dank je. Een natuurlijk groeiend bos heeft mijn (en met mij veel anderen, denk ik) voorkeur.
luxebenen @TheVivaldi26 augustus 2022 18:11
Leuk een "natuurlijk" groeiend bos, maar als het ieder jaar weer afbrandt heb je er niet zoveel aan...
Snap niet helemaal hoe je tegen brandgangen kan zijn. Het is een simpele maatregel om de natuur weerbaarder te maken tegen bosbranden.
Je zou het ook kunnen als lapmiddel tegen de hitte door klimaatverandering, wat natuurlijk is vooroorzaakt door mensen zelf.
en met mij veel anderen, denk ik
[citation needed]
TheVivaldi @luxebenen26 augustus 2022 18:14
Nogmaals: een deel van de branden wordt aangestoken. Ja, ook dan zijn mensen verantwoordelijk, maar in dat geval is het niet door klimaatverandering. En ik focuste vooral op dat stuk, aangezien de maatregelen van Californië om de uitstoot te verminderen (zie artikel) en andere vergroeningsmaatregelen de klimaatverandering al een stuk tegengaan. Dan blijft dus over de mens die branden aansteekt en hoe ga je dát tegen?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 25 juli 2024 20:23]

luxebenen @TheVivaldi26 augustus 2022 18:21
:? Brandgangen werken tegen elke soort brand, of dat aangestoken is of niet.
Daarnaast is klimaatverandering nou niet iets wat over een paar jaar weer over is, er wordt nog steeds veel te veel CO2 e.d. uitgestoten. Dit soort zaken moet je plannen voor de aankomen 20-30 jaar.

Wat ik me nog afvraag: Waarom je ben je het aanleggen van brandgangen?
TheVivaldi @luxebenen26 augustus 2022 18:28
:? Brandgangen werken tegen elke soort brand, of dat aangestoken is of niet.
Leuk, maar we hadden het over het voorkomen van bosbranden en brandgangen helpen niet voorkomen dat iemand een bosbrand aansteekt (waar ik op focuste).
Daarnaast is klimaatverandering nou niet iets wat over een paar jaar weer over is, er wordt nog steeds veel te veel CO2 e.d. uitgestoten. Dit soort zaken moet je plannen voor de aankomen 20-30 jaar.
Klopt, daarom zei ik ook niet dat de maatregelen het probleem oplossen, maar dat ze het een stuk tegengaan.
luxebenen @TheVivaldi26 augustus 2022 19:46
Leuk, maar we hadden het over het voorkomen van bosbranden en brandgangen helpen niet voorkomen dat iemand een bosbrand aansteekt (waar ik op focuste).
Ik heb het nooit over het voorkomen van bosbranden gehad, want dat is namelijk onmogelijk als het extreem warm en droog is. Laatst was er in Frankrijk een bosbrand ontstaan door vonken van een remmende trein: als de grond zo droog is, dan kan alles een brand veroorzaken.
Waar ik op inhaakte was jouw mening (zonder argumentatie) dat je tegen brandgangen was. Daar heb je niet op gereageerd.
Om eerlijk te zijn krijg ik van jouw reacties het idee dat je totaal geen verstand hebt van de materie. Dat is niet erg, maar het is beter om dat gelijk toe te geven, ipv nutteloos een onverdedigbaar standpunt vast te houden. Het is helemaal OK om te zeggen: ik heb hier geen mening over, ik laat het over aan de experts
BlaDeKke @TheVivaldi27 augustus 2022 12:02
Maar de bosbranden van tegenwoordig zijn net zo hevig omdat we ze voorkomen. Bosbranden verbranden namelijk de brandstof die zich op de grond accumuleert. Dat blijft opstapelen tot de volgende. Dus hoe langer je een bosbrand uitstelt des te groter het risico en des te groter de gevolgen. Brandgangen kunnen helpen om gecontroleerd stukken bos af te branden met regelmaat waardoor het vuur niet zo intens wat als gevolg kan hebben dat alles in en onder de grond kapot brand.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 25 juli 2024 20:23]

NoobishPro @TheVivaldi27 augustus 2022 11:10
Kilmaatverandering en het broeikaseffect zijn 2 andere dingen. Klimaatverandering gaan wij niet tegenhouden. De aarde zal warmer worden en bosbranden zullen blijven gebeuren. "Geen brandgangen maken" is precies waarom vorig jaar heel Australië in de fik stond. Omdat dit volgens mensen "niet groen" was. Het direct erop volgende jaar hadden ze een record aan bosbranden.

Het broeikaseffect is het erger maken van klimaatverandering (door menselijke invloed/uitstoot). Het zorgt voor een sterker effect van de klimaatverandering omdat de hitte beter wordt opgenomen/minder goed weg kan.

Just sayin'.
wiseger
@TheVivaldi26 augustus 2022 18:21
Wilde het er eigenlijk bij laten maar wat je nu zegt klopt gewoon niet.

Dat Californie veel milieu maatregelen neemt betekent niet dat daar lokaal de droogte ineens ophoudt. De opwarming gaat gewoon door want broeikasgassen verspreiden zich gewoon door de atmosfeer.

Pas wanneer de wereld als geheel een negatieve uitstoot heeft kan op de (hele) lange termijn daar de situatie verbeteren.
wiseger
@TheVivaldi26 augustus 2022 18:39
Het wordt niet tegengegaan. Dat is juist het hele punt. Het zal nog veel erger worden, ongeacht welke milieu maatregelen Californie neemt.
BugBoy @TheVivaldi26 augustus 2022 18:26
De stroomkabels ondergronds brengen zou ook helpen. Veel bosbranden ontstaan doordat de kabels breken tijdens een storm.
Ricko1 @BugBoy26 augustus 2022 20:39
Dat gaat niet gebeuren in de VS.

Ten eerste zijn de afstanden zo groot dat dit veel te duur is. Ten tweede is de grond daar op veel plekken anders, in rotsen kan je niet graven (uithakken wel). Als laatste zijn er aardbevingen en orkanen. Bovengrondse stroomkabels zijn dan sneller en goedkoper te repareren.
Woefdramcx @TheVivaldi26 augustus 2022 21:25
Er was ooit iemand die bosbranden wilde voorkomen door alle bossen netjes aan te harken...
SkiFan @dutchnltweaker26 augustus 2022 16:07
Californië heeft een uitzonderingspositie. Die heeft Trump geprobeerd af te schaffen, maar da's gelukkig niet gelukt.
SuperDre @SkiFan26 augustus 2022 17:04
Nouja, ik weet niet of je over 'gelukkig' kunt spreken, allemaal je eigen wetgeving per staat is krankzinnig IMHO.
cariolive23 @SuperDre26 augustus 2022 17:20
Is binnen de EU toch niet anders? Een staat in de VS kun je enigszins vergelijken met een land binnen de EU. En dat heeft zo zijn voor- en nadelen.
SkiFan @SuperDre26 augustus 2022 17:53
In dit geval wél. CARB is nogal een driver in de VS geweest voor lagere uitstoot.
Blokker_1999
@dutchnltweaker26 augustus 2022 16:11
Er zijn een tiental staten die al geruime tijd de regels van California overnemen. Andere staten zullen er langer overdoen of wachten tot het op een meer natuurlijke manier gebeurd.
demonite @dutchnltweaker26 augustus 2022 16:08
Is t in de EU anders dan?
SkiFan @demonite26 augustus 2022 16:09
Niet echt. Ik vind deze voorstellen overigens weinig ambitieus. In de EU gaan we gelukkig nog een stap verder.
Marve79 @SkiFan26 augustus 2022 18:24
Probleem blijft de laadinfra. Iedereen elektrisch kan nu gewoon niet. En dan ook nog alle woningen op warmtepompen.
SkiFan @Marve7926 augustus 2022 19:02
Speelt in Californië wat minder. Daar heb je wat meer ruimte voor Solar. En een airco heeft iedereen daar sowieso

[Reactie gewijzigd door SkiFan op 25 juli 2024 20:23]

klakkie.57th @SkiFan26 augustus 2022 17:05
Hoezo ? Ik dacht dat dit net hetzelfde was als in de EU
SkiFan @klakkie.57th26 augustus 2022 17:52
Niet als fabrikanten ook nog hybrides mogen maken. Hier gaan alle ICE's per 2035 uit de verkoop.
klakkie.57th @SkiFan26 augustus 2022 20:14
Ja daar heb je gelijk al vind ik het hybride verhaal ook veel logischer. Nooit begrepen waarom we daar in de EU niet op inzetten. Snelwegen op benzine nader je een stad schakel je over op batterij.
SkiFan @klakkie.57th26 augustus 2022 20:22
Waarom zouden we? Je kunt net zo goed 100% schoon rijden. Technisch kunnen het goed aan.
klakkie.57th @SkiFan26 augustus 2022 20:26
Op termijn wel, maar nu nog niet.
De electrische auto’s bij ons op het bedrijf kunnen wederom niet geleverd worden en de fabrikant kan nog geen nieuwe productiedatum geven wegens gebrek aan onderdelen.

Ook de laadinfrastfuctuur is in (BE) nagenoeg onbestaande
Martijn.C.V @klakkie.57th29 augustus 2022 11:03
Offtopic, maar ik kan het niet laten: Dan komen straks de Belgen bij ons over de grens 'tanken' ipv andersom :P
Enai @klakkie.57th27 augustus 2022 04:08
De beperkte elektrische actieradius maakt het laadpaalprobleem enkel maar erger.
SG @Enai29 augustus 2022 07:19
Voor deel van rijders.
Voor lease rijders zoals vertegenwoordigers en volk wat ermee op vakantie moet eventueel met sleurhut. Het volk dat vaak op familiebezoek gaat en familie verspreid in NL woont.
Daartegenover is er deel dat voornamelijk korte ritten rijd en eigen oprit heeft. En dan voldoet alle EV aan bereik. Zo ook korte ritten Amerikaan die 2dehand oude Ford Focus EV met 75 range. In de VS.

Deze groep is zo groot dat met huidige energie net die avond laad last enkel fase laden niet aan kan.
Voor mij zou 100km al ruim genoeg zijn. Maar mijn probleem huurhuis en geen eigen oprit. Als 1/4 over zou zijn dan zou de capaciteitr van energie net ook flink onhoog moeten om die nacht laad last op te vangen.
Marzman @demonite26 augustus 2022 16:11
Nee, wij hebben ook conservatieve staten.
vinkjb @Marzman26 augustus 2022 16:48
Lidstaten zal je dan bedoelen, want staten hebben wij niet. Wij hebben provincies en de EU lidstaten.
nijntje82 @vinkjb27 augustus 2022 08:29
Geheel offtopic, maar (het triggerde me) ik vraag me al tijd oprecht af waarom we in de bv sport altijd lidstaat (bv NL, 20milj. Inwoners) vs Noord Amerika (kleine 600 milj. inwoners) spelen en niet lidstaat vd staat. Vanwege de grote populatie in NA heb je meer keuze uit topsporters en mede daarom is NA vaak dominant.

Ontopic; fijn dat de US (cali) nu mee doet met de onvermijdelijke energie transistie door dit zo neer te zetten. Belangrijk voor de hele wereld dat ze meedoen etc. Nu gaat het echt rollen!

[Reactie gewijzigd door nijntje82 op 25 juli 2024 20:23]

Marzman @dutchnltweaker26 augustus 2022 16:11
Texas en Florida? Die blijven gewoon met pickuptrucks op benzine rijden waarschijnlijk.

Federaal gaat dit er niet doorkomen denk ik met de hoge rechters die door Trump zijn geplaatst.
Mel33 @Marzman26 augustus 2022 16:19
Ja want je kan nog wel 100jaar in een verbrandingsmotor auto rijden. Het wetje gaat om de nieuwe gemaakte en verkochte autos. Die mogen alleen elektrisch zijn.
wiseger
@Mel3326 augustus 2022 16:38
Alleen elektrisch indien verkocht in Californie. In Texas mogen auto's die gewoon op benzine en diesel rijden nog altijd verkocht worden. Ook na 2035.
ikweethetbeter @wiseger26 augustus 2022 16:48
Alleen zullen fabrikanten, die de regels in Californië aanhouden, dan geen ICE auto's meer maken.
wiseger
@ikweethetbeter26 augustus 2022 16:55
Klopt. Ontwikkeling van ICE auto's is toch al praktisch voorbij. Ze zijn uit ontwikkeld.

Wat je gaat zien is dat fabrikanten bestaande lijnen met fabriek en al zullen afsplitsen en verkopen.
steveman @wiseger27 augustus 2022 08:35
Verre van, alleen komen die ontwikkelingen rijkelijk laat imho.

Tunnelinjectie bij diesel, variabele compressie van Mazda, freevalve van Koenigsegg... Er gebeurt nog heel veel, maar ik vermoed dat het achteraf slimmer gaat zijn geweest die moeite in EVs te steken.

Overigens, de brandstofkosten zullen flink stijgen als de rest van het land over gaat op elektrische voertuigen. Dat zal ook een motivator zijn voor zelfs de roodste van nekken in flyover states.

Ik hoop mee te maken dat de laatste coal runner op elektrisch over moet.
wiseger
@steveman27 augustus 2022 15:08
Wat de brandstof prijzen zullen doen op de lange termijn is heel lastig te voorspellen. Gaan de olieboeren in Texas door tot de laatste druppel of zullen ze er eerder mee stoppen? Wat gaat Venezuela doen met die enorme olie voorraad?

De vraag na olie zal echt behoorlijk gaan afnemen. Zal het over aanbod dan leiden tot lagere prijzen of wordt het onrendabel om olie te blijven winnen zodat er beperkt aanbod overblijft?

Het is allemaal heel erg lastig te voorspellen.
GeroldM @ikweethetbeter26 augustus 2022 18:07
Er is ondertussen ook al een elektrische versie van de F150 (voor zover ik begrepen heb, de populairste pickup truck in de V.S.). Deze ziet er bijna hetzelfde uit als de ICE versie en heeft een redelijk bereik vanwege extra batterijen en een slechte CW waarde. Dat laatste is gebruikelijk voor alle pick-up trucks en SUV's.

Verwacht dat deze pick-up truck een groot verschil gaat maken bij de adoptie van electrische voertuigen in de V.S.
wiseger
@GeroldM26 augustus 2022 18:29
Dat denk ik niet. Het publiek dat dergelijke auto's koopt is over het algemeen niet zo klimaat bewust.
mpkossen @ikweethetbeter26 augustus 2022 23:45
Dit is anders dan met uitstootregels. Fabrikanten kunnen hier gewoon hun hele voorraad EVs naar Cali sturen, en de rest naar andere staten.

In mijn ervaring is op dit moment aanbod het grootste probleem. Ik ken genoeg mensen die wel een EV zouden willen, maar die kan je niet (betaalbaar) krijgen op het moment. Laat de markt zijn werk doen en beweeg het aanbod naar EV. Dan moeten ze wel zorgen dat ze net zo duur zijn als ICE, of goedkoper. Op dit moment zijn hybrids nog duurder dan ICE. Zonde, want ik had met een hybrid willen nemen toen ik begin dit jaar een nieuwe auto ging leasen, maar niet voor $5k extra.
ikweethetbeter @mpkossen27 augustus 2022 16:58
Dat klopt. Verplichten van EV's zou niet nodig moeten zijn, het zou de logische betere goedkopere keuze moeten zijn.

Een EV is eenvoudiger dan een ICE. Onderhoud is goedkoper. Aanschaf zou ook goedkoper moeten zijn.

Een hybride is duurder, want dan heb je beide technieken. Deze zou via lagere belasting aantrekkelijk kunnen worden gemaakt.
mpkossen @ikweethetbeter28 augustus 2022 23:58
Dat laatste is precies onlangs gebeurd, alleen zijn er geen auto's om er voordeel uit te halen ;-) Als je minder dan 400k per jaar verdiend, kan je (uit m'n hoofd) 7k subsidie krijgen op een EV onder een bepaald bedrag. Helaas is het aanbod in die klasse dusdanig beperkt dat de maatregel op het moment nog weinig zin heeft, maar hopelijk gaat dat veranderen.
Marve79 @wiseger26 augustus 2022 17:21
Ik vraag me af of er na 2035 nog nieuwe ICE's te koop zijn. Waarschijnlijk enkel EV en waterstof.
wiseger
@Marve7926 augustus 2022 17:57
Ik denk dat je je vergist. Toen de ICE eisen in de vorige eeuw strenger werden in Europa ging de vorige generatie motoren naar India want daar waren de eisen lager.

Er zullen gewoon partijen zijn die de ICE lijnen opkopen en blijven maken voor waar er nog vraag is. Alle investering in R&D zijn al gedaan dus valt er genoeg te verdienen.
JayPe @wiseger26 augustus 2022 18:41
Opkomende markten (mooie verzamelnaam) zijn op dit moment nog heel erg ICE gericht. Porsche Leipzig bouwt daar een aparte lijn voor de EV Macan, omdat de vraag naar de ICE Macan nog altijd hoog is. Verschil: de EV gaat naar Europa en USA. De ICE naar Azië en de rest van de wereld.

In de toekomst zullen die opkomende markten echter ook gewoon overstappen naar EV. En dat gaat geen 100 jaar duren. Eerste proeven van de welvaart en daarna overstappen op schoner. Ze gaat t met alles.
Johan1995 @JayPe27 augustus 2022 02:33
"Eerste proeven van de welvaart en daarna overstappen op schoner. Ze gaat t met alles."
Oh? Geef eens een voorbeeld...
wiseger
@JayPe26 augustus 2022 19:20
Uiteindelijk wel. Maar het gaat langer duren dan menigeen denkt. Dus het idee dat er na 2035 geen ICE auto's meer gebouwd worden, daar geloof ik niet in.
JPK1960 @wiseger28 augustus 2022 10:01
Je hebt het over een periode van dertien jaar. Daarin kan veel gebeuren, inclusief de mogelijkheid dat het energieprobleem in 1 klap wordt opgelost via een uitvinding als koude kernfusie en/of exponentiele stijging van opslagcapaciteit en energietransport.
wiseger
@JPK196028 augustus 2022 12:12
De tijd van een wetenschappelijke doorbraak en de tijd die het kost om die wereldwijd uit te rollen is extreem lang.
Een land als de VS is zelfvoorzienend in haar olie productie. Bij grote prijsstijgen gaat men daar extra olie winning in de schalievelden. Die industrie blijft pompen zolang er markt is.
Dat de ICE op termijn gaat verdwijnen, dat geloof ik ook. Maar de termijn waarin dat gebeurt in een land als de VS is langer dan menigeen denkt.
JPK1960 @wiseger28 augustus 2022 13:05
''De tijd van een wetenschappelijke doorbraak en de tijd die het kost om die wereldwijd uit te rollen is extreem lang"
Aangezien nog volkomen onbekend is:
- waaruit die doorbraak zal bestaan;
- hoe die doorbraak zich manifesteert;
- wat de kenmerken zijn van die doorbraak en -last but not least-:
- in hoeverre die doorbraak inpasbaar is in de huidige infrastructuur
lijkt een dergelijke uitspraak mij wat prematuur. Zeker als je je realiseert wat de positieve gevolgen zullen zijn van die doorbraak waardoor de animo voor de uitrol toeneemt waardoor de tijd van die uitrol wordt verkort.

[Reactie gewijzigd door JPK1960 op 25 juli 2024 20:23]

JayPe @wiseger29 augustus 2022 09:50
Nee, gebouwd zullen ze zeker nog worden. Zelfs gewoon in Europa. Op export naar andere delen van de wereld. Er komt dan ook geen fabricage verbod, maar een verkoop verbod.

Verkocht zal wel een ander verhaal worden, zeker is Europa. Er zullen ongetwijfeld een reeks uitzonderingen komen, zoals misschien voor Politie/Brandweer/Dienstauto's-Ministers/Huisartsen en/of postbodes.
jdh009 FP ProMod @wiseger26 augustus 2022 17:47
Het zal weldegelijk effect hebben gezien de markt van ICE alleen maar kleiner gaat worden na het invoeren van deze wetgeving en dus logischerwijze de modellen ook relatief gezien meer zullen gaan kosten. Het omgekeerde effect van opschalen van enkele verkopen (overdreven gezegd) naar massa productie.
wiseger
@jdh00926 augustus 2022 17:59
Dat denk ik dus niet want de ontwikkeling wordt gestaakt. Geen R&D kosten meer.
Concurrentie zal ook minder worden want de A merken kunnen ze niet meer produceren.
Kortom, genoeg kansen voor ondernemers om geld te verdienen.
hjtuinenburg @Mel3326 augustus 2022 16:37
Plug-in hybrid mag ook. Dus een stel excuus-accu’s erin die in theorie 80km halen. Dikke V8 eraan koppelen. En dan nooit aan de lader. Zou zoals ik het lees (zonder de bron te hebben gelezen) ook voldoen.

Ambitie mag wat hoger, maar vooral hoe het gedefinieerd wordt.
Marve79 @hjtuinenburg26 augustus 2022 18:22
Net als mijn PHEV Audi Q7. 20 km elektrisch in de zomer en daarna op de V6 Diesel verder. 2500 kg en slechts 48 mg CO2 uitstoot dus veel belastingkorting :+
TheVivaldi @hjtuinenburg26 augustus 2022 16:45
Plug-in hybrid mag ook.
Dat is wel zo, maar volgens Californië ligt de gemiddelde woon-werkafstand op 25 km, dus de meeste mensen rijden dan alsnog elektrisch.
JayPe @TheVivaldi26 augustus 2022 18:43
Vermits elektrisch rijden goedkoper is natuurlijk.

De Outlanders die men in de lease, met tankpas van de zaak, reed, stekkerden een stuk minder dan de ondernemer die zelf de brandstof betaalde.

Op dit moment hangen die PHEV's bij particulieren wèl aan de stekker, want gewoon goedkoperder dan benzine.
PageFault @Mel3326 augustus 2022 19:33
Op zich wel, al heb ik mijn twijfels aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van diesel en benzine in pak en beet 25 jaar, ook in NL.
hjtuinenburg @PageFault27 augustus 2022 03:41
Beschikbaar zal de olie best nog wel zijn. Zeker nu auto’s snel overschakelen (in welvarende economieën althans) op alternatieven zal er minder olie nodig zijn.

Bovendien zie ik de industrie best een (co2-neutraal) alternatief voor diesel ontwikkelen op plantaardige of chemische basis.

Of we nog met verbrandingsmotoren rond zullen rijden en wat dat kost is meer een politieke vraag. De werkelijke prijs van diesel een fractie van de prijs aan de pomp. Over 25 jaar zullen de productiekosten echt niet explosief gestegen zijn.
PageFault @hjtuinenburg27 augustus 2022 08:54
Als de schaalgrootte afneemt, verwacht ik een toename in prijs.

Met beschikbaarheid bedoel ik niet het oppompen van olie, maar hoeveel tankstations het tegen die tijd nog hebben. Nu heb je in sommige landen een uitdaging met het zoeken van een laadpaal. Over een tijd is het een uitdaging om te zoeken naar een pomp voor fossiele brandstof....
Warpozio @dutchnltweaker26 augustus 2022 18:46
https://en.wikipedia.org/wiki/California_effect
Jerie @dutchnltweaker26 augustus 2022 19:12
Sommige wetten in Californië zijn zeer streng. Bijvoorbeeld mbt schadelijke stoffen vermelden. Gevolg is dat je krijgt dat veel producten zo'n notie bevatten, en dan krijg je weer security fatigue ("het zal wel"...).
rjmno1 @dutchnltweaker27 augustus 2022 15:10
Een wagen die op waterstof rijd is die dan ook niet meer van toepassing dat is ook nog een verbrandingsmotor?
mattie2013 @rjmno130 augustus 2022 13:29
Je hebt (volgens de wiki pagina "Hydrogen_internal_combustion_engine_vehicle") twee soorten manieren waarop een auto kan aangedreven worden. Een verbrandings motor of een brandstofcel die vervolgens een elektromotor aandrijft. Een nadeel van de verbrandingsmotor is dat deze nog steeds stikstof zuurstof verbindingen (NOx) vormt wat vervuilend is voor het milieu.
dmantione
26 augustus 2022 16:03
Als stekkerhybrides toegestaan blijven dan dekt de titel van het artikel de lading van het besluit niet: Een stekkerhybride heeft gewoon een verbrandingsmotor. Er is dan besloten dat wagens met uitsluitend een verbrandingsmotor niet meer verkocht mogen worden.
SuperDre @dmantione26 augustus 2022 17:03
Klopt, maar de gebruikte verbrandingsmotor in hybride moet dan dus per 2035 wel 100% emmissie vrij zijn, dus eigenlijk betekent dat gewoon dat een hybride auto op benzine niet meer mag, op een alternatieve brandstof die dus 100% schoon is (bv waterstof) mag dan nog wel.
dmantione
@SuperDre26 augustus 2022 17:34
Dat staat er niet. Er staat dat een stekkerhybride als emissievrij wordt beschouwd als hij 50 mijl op batterijen kan rijden.
The Realone @dmantione26 augustus 2022 16:15
Wel plug-in hybrids met een bereik van minimaal 80 kilometer. Blijkbaar ligt de gemiddelde reisafstand naar werk op zo'n 25KM enkele reis. Daarmee dek je feitelijk dus nog het overgrote deel af.
dmantione
@The Realone26 augustus 2022 17:31
Wat je hier in Nederland zag is dat mensen vanwege de lage bijtelling een stekkerhybride kochten en 'm dan nooit aan het stopcontact hingen; benzine tanken was te makkelijk. In de V.S. zal dat effect vanwege de lage benzineprijzen nog veel sterker zijn. Ik denk daarom dat het bereik van 80km niet zo veel zegt, dat was hier ook niet de beperkende factor.
The Realone @dmantione26 augustus 2022 17:40
Benzine is duur in de VS, en al helemaal in California. Duur is een relatief begrip, maar er zal niemand hier in de VS rondlopen die je zal vertellen dat ze benzine "goedkoop" vinden. Dus ik zie dat niet zomaar gebeuren.
De enige reden dat dit in Nederland gebeurde was vanwege de leaseauto constructie met lage bijtelling en daar bovenop een tankpas van de baas. Als je benzine gratis is (lees: de baas betaald) maakt het vrij weinig uit dat je Outlander 1/10 loopt, die 14% bijtelling was belangrijker.
mpkossen @The Realone26 augustus 2022 23:36
Ik weet niet waar jij in de VS woont, maar hier in Texas is de brandstof weer rond de $3/gallon en hoor ik bijna niemand er meer over. Het is niet de $1.99/gallon die ik tijdens COVID betaalde, maar het is lang niet zo slecht als de bijna $5 van twee maanden terug. California (en Oregon en Washington) zijn de duurste in de states, zoals je vast weet.

Zo lang het aanbod van electrische auto's zo beperkt blijft (en daarmee ook de voorraad) en zo lang je nog steeds ruim $5k meer betaalt voor een hybrid, snap ik wel dat mensen niet zo snel overstappen naar electrisch. Zeker niet als primair voertuig. Ik zou graag als tweede auto een electische auto willen, maar wat ik nu kan krijgen en wat ik daar vervolgens voor betaal maakt het op geen enkele manier interessant. (Dat heeft ook met de automarkt hier te maken, die nog steeds op z'n kop staat.)
The Realone @mpkossen27 augustus 2022 00:52
NC, 3.50 hier. Dat is minder dan het was, maar nog steeds een hot-topic. Dat terzijde, ik heb onlangs een nieuwe auto besteld, en dat is ook gewoon benzine. Full electric is me te duur en de bespreking van een hybride (non plugin) weegt niet op tegen de hogere aanschafprijs. Dus ja, daar heb je gelijk in, maar daar ging mijn betoog dan ook niet over. De $4 of 5 per gallon in CA is hoog genoeg om je plugin hybrid gewoon netjes op te laden in tegenstelling tot em enkel op benzine rijden zoals @dmantione suggereerde. :)

Heck, zelfs als de benzine weer terug naar $2 zou zakken dan is het het nog waard je auto op te laden gezien de 10 cent/kWh die elektriciteit kost.

[Reactie gewijzigd door The Realone op 25 juli 2024 20:23]

mwolthers @The Realone27 augustus 2022 23:52
Jongens, 3,5 dollar voor, wat is het, 3,7 liter benzine? Nog geen dollar per liter? En dat duur noemen? Jullie zijn verwend! Iets te verwend misschien wel, vanuit het lot van de planeet geredeneerd.
The Realone @mwolthers27 augustus 2022 23:59
Wat een domme reactie zeg. Alles is relatief. In Venezuela betaal je 22 cent/liter. Ik Hong Kong betaal je 3 euro per liter, dus daarmee zijn de in Nederland ook nogal verwend, niet?
mwolthers @The Realone28 augustus 2022 18:30
Tja, om mijn reactie dom te noemen vind ik dan weer een beetje dom, of erg op de persoon op zijn minst. Maar ja, daar komen we nergens mee he. In Nederland zijn we absoluut verwend, net als de meeste mensen in de VS. Als je reageert op Tweakers zal je toch moeten begrijpen dat hier vanuit Nederlands/Vlaams perspectief geredeneerd wordt, en ja, dan is brandstof in de VS spotgoedkoop. Dat het in Kazachstan, Venezuela of Qatar nog veel goedkoper is, is daarbij totaal irrelevant.
The Realone @mwolthers28 augustus 2022 23:56
Je reactie noem ik dom omdat het bijzonder kortzichtig is. Je hoeft niet te klagen dat ik op de man speel als je zelfs "jullie zijn verwend!" roept en dat nog eens erg ongefundeerd is ook. Jij vergelijkt zelf VS prijzen met Nederlandse, dan moet je niet raar staan te kijken als ik dat ook in perspectief plaats.
Zal ik ook eens gaan azen op alle Nederlanders (jijzelf incluis waarschijnlijk) die klagen over de kosten van hun ziektekostenverzekering, van de bijtelling van hun leasewagen, een pilsje in de kroeg of een concertkaartje, om maar wat te noemen? En dan maar net als jij meteen roepen "jullie zijn verwend!"?

Prijzen verschillen nu eenmaal over de wereld. Je kunt niet van 1 ding zeggen dat het duur of goedkoop is vergeleken met een ander land, je zult dat in een groter perspectief moeten zien.
SG @The Realone29 augustus 2022 07:05
Nee is niet dom maar ja als vroeger jaren benzine tankt, wat hier oude lage prijs lpg koste dan weet je die amerikanen zijn nooit goed bezig geweest. Naast dat V8 history en die slagschepen van 2ton vs vele auto hier onder 1000kg al zijn door de vele accessoires in auto en afwerking middenklasser ook over de 1000kg.

De vs heeft 3 voud extra door de eeuw heen erdoorheen gejaagd.
Maar ja als die super cheap gallon prijs veel voud duurder wordt. Zal er uiteraard over gezeken worden. Naast wat gangbaar is aan koopkracht daar. Maar tov ons is nog steeds goedkoop. Maar wij genieten hier mogelijk toch andere koopkracht naast sociale vang net.
mpkossen @The Realone27 augustus 2022 01:05
Ja, helemaal met je eens, electrisch is veruit veel goedkoper, zelfs met de stijgende prijzen van electra. Helaas, aanbod en prijs van EVs zijn nog niet waar het interessant genoeg is.
migjes @dmantione26 augustus 2022 18:08
zo ver ik van mensen begreep was niet het probleem van makkelijk of te lastig hem met stroom te laden.
men kreeg een stekkerhybride, met een tankpas, tja dan kun je gratis tanken of zelf geld betalen en stekkeren (heb ba vind ik geen mooi woord, maar goed).
dan was de keuze niet moeilijk natuurlijk want de nederlander is zuinig.
heb je niet die situatie, dan was laden een stuk goedkoper, en deden ze dat wel als ze konden. ;)

en dan hebben we nu een helemaal vreemde situatie.
stel je hebt een nieuw energie contract, met de peper dure kWh's van wel +0,80€/kWh.
(ja genoeg die daar nu boven zitten 8)7 )
dan kun je haast (of gewoon eigenlijk) beter je auto als aggregaat gebruiken en je huis opladen (evt met salderen).
want een liter benzine kost rond de 2€, als je dan 2,5kWh er uit kunt persen van de theoretische 9,7kWh/l die er in zit, dan ben je al weer goedkoper uit.
of te wel, ons systeem is nu totaal kapot, en geheel van slag.
het moet niet gekker worden. ;)

[Reactie gewijzigd door migjes op 25 juli 2024 20:23]

vinkjb @The Realone26 augustus 2022 16:47
In de USA zijn de afstanden net wat groter dan bij ons.
misterbennie @vinkjb26 augustus 2022 16:49
Klopt, maar ook daar is de gemiddelde reistijd naar het werk ongeveer 25 a 30km.
Ook daar vinden ze het, net zoals bij ons, niet fijn om 3 uur in een auto te zitten.
Familiebezoek is een ander verhaal natuurlijk.
The Realone @vinkjb26 augustus 2022 16:58
Dit gaat specifiek over de VS, dus ook de getallen die ik noem.
Jeldert @dmantione26 augustus 2022 16:04
Zoals altijd kan je niet alle nuances van het hele bericht in de titel samenvatten.
En anders heb je altijd nog de feedback optie: Geachte redactie
SkiFan 26 augustus 2022 16:07
Goede zaak, want in Los Angeles bv kunnen ze me een partij last van smog hebben. Wel eens meegemaakt dat je door alle viezigheid in de lucht amper 5 blokken verder kon kijken. Dat kan niet gezond zijn.

Overigens, wat mij betreft mag het gerust nog een tandje ambitieuzer.

[Reactie gewijzigd door SkiFan op 25 juli 2024 20:23]

JustRob @SkiFan26 augustus 2022 16:25
ambitie kan er wel zijn, maar dan moet er ook de ambitie zijn om de infrastructuur ervoor geschikt te maken. Om de parallel met NL te trekken, hier heeft grofweg 30% van de bevolking een eigen parkeerplek. In binnensteden (en dan bedoel ik niet eens het centrum, maar juist de ringen er omheen) zijn veel appartementen met openbaar parkeren, dan moet je daar dus ook overal laadplekken voorzien.

Dat brengt dan ook weer een uitdaging mee met het stroomnet in die binnensteden, dat vaak verouderd is en dat soort capaciteiten uberhaupt niet aan kan. Dat kan geupgrade worden, maar succes met het vinden van genoeg mankracht omdat voor 2050 al op orde te krijgen.

De ambities zijn dus ook vaak het probleem niet. De levering van auto's en fabrikanten ook niet. Het is de infrastructuur dat het probleem is om de ambitieuze doelen te halen.
mphilipp @JustRob26 augustus 2022 16:34
Maar zo'n wetje maken helpt al een heleboel. Dan is er een duidelijke grens en gaat iedereen (hopelijk) zijn best doen om het te halen. Als je gaat wachten tot iedereen een paal voor zijn deur heeft, is het uiteindelijk 2139 voor je iets in die richting kunt doen. Nu heb je een jaar waar men zich op kan richten.
En volgens goed democratisch gebruik zal er in 2033 wel wat aan gerommeld worden, maar ondertussen heeft dan bijna iedereen die paal wel.
Tintel @JustRob26 augustus 2022 16:45
En bij dat infrastructuur aanpassen gaat het dus ook om betere doorstroming te regelen. Want 'gewoon' van al dat langzaamrijdende verkeer EV's maken zorgt welliswaar voor een vermindering van de uitstoot op dat punt maar ondertussen gooien we dus alle ICE's voertuigen op de hoop en moet er ook nog wel elektriciteit worden opgewekt. Ik zeg dus niet dat het geen goed plan is maar ze moeten niet vergeten dat de smog een gevolg is van 2 problemen: ICE voertuigen EN teveel langzaam rijdend verkeer.
Want als ICE voertuigen gewoon kunnen doorrijden heb je veel minder smog concentratie natuurlijk. Nu is doorstroming geen eind oplossing voor de uitstoot maar EV op logge accu's is vermoedelijk ook een tussenoplossing.
En de burger is vooral gebaat bij goed doorrijdend verkeer en indirect het milieu ook. Nu is het stilstaan met een EV al veel minder erg qua uitstoot want ze draaien natuurlijk niet stationair o.i.d.
SkiFan @Tintel26 augustus 2022 17:51
Het gebied rond LAX is best wel een kom met bergen er omheen. Daar maakt wel of niet doorrijden niet vreselijk uit, de gore uitstoot blijft daar gewoon hangen.
ronaldvr @JustRob26 augustus 2022 18:03
Is berekend, en zelfs in het meest extreme geval lijkt dat gemakkelijk te kunnen
https://www.youtube.com/watch?v=7dfyG6FXsUU
GeroldM @JustRob26 augustus 2022 18:31
Misschien weet je het al, misschien ook niet. Amerikanen hebben een heel andere leefsituatie. In het overgrote deel van de V.S. hebben Amerikanen namelijk maar de keuze uit 2 type woningen: of een vrijstaand huis met oprit, of een appartement in een flat. En dat zijn dan over het algemeen niet flats zoals wij die hier kennen, maar flats met parkeer plekken voor alle inwoners.

Ook zij hebben het ditributie probleem qua electriciteit, maar ruimte voor een laadpaal is er voor het overgrote deel wel. Natuurlijk, er zijn nog genoeg oude plekken in steden waar de meerdere woningtypes zijn met dezelfde ruimtegebreken als in Nederland/Europa. Maar de laatste 60/70 jaar is alle woningbouw zo gereguleerd dat je alleen de keuze hebt tussen een apartement (met parkeerplaats) of vrijstaande woning met oprit.

Deze drastische reductie in keuze heeft heel veel nare gevolgen en eigenschappen, maar een plek voor electrisch laden van je electrische auto is er veel minder groot (als de distributie problemen zijn opgelost) dan in Europa.

Zoek eens naar 'Euclidean zoning' om te zien waar ik het over heb. Hele oude wetgeving van 1925 ofzo, opgesteld door mensen niet wilden dat andere bevolkingsgroepen te dicht in de buurt van hun huizen konden komen te wonen. Allemaal weggestopt onder de noemer 'scheiding tussen leefruimte en industrie'.
machiel @SkiFan29 augustus 2022 09:03
Zeker als je meeneemt dat een verbrandingsmotor in 2035 gekocht pas in 2050 van de weg gaat.
sudo 26 augustus 2022 16:54
Mooi maar maakt uiteindelijk niets uit.
Met of zonder wetgeving zullen lang voor 2035 de overgrote meerderheid van verkochte wagens elektrisch zijn. Elektrisch rijden heeft gewoon te veel voordelen tov rijden met een verbrandingsmotor. Batterijen worden steeds beter en goedkoper, laad infrastructuur gaat er met grote stappen op vooruit. Tegen 2030 zullen er al niet veel ICE wagens meer verkocht worden.
MPAnnihilator @sudo26 augustus 2022 17:15
Batterijen kunne wel goedkoper worden, maar electrische auto's zijn nog steeds pakken duurder in aankoop. Geen enkele fabrikant bied langer dan 10 jaar garantie op een battery pack, worden ook niet wettelijk verplicht om na 10 jaar nog een ander battery pack te blijven aanbieden.
Als iedereen met verbrandingsmotor nu electrisch zou gaan, zijn er ook gegarandeerd tekorten aan materialen om batterijen mee te maken. Voldoende capaciteit voor groene recyclage van ale die oude batterijen is er ook nog niet voorzien. En het aantal laadpunten buiten de grote snelwegen schiet nog ferm tekort, zelfs in een industrieland als Duitsland om er maar 1 te noemen. Wat er gaat gebeuren met ons stroomnet als we 's nacht met zen alleen tegelijk willen laden, daar zijn distributeurs het ook al overeens dat het issues gaat geven ( grote steden ). En wat met de elektriciteitsprijs als we met z'n alleen een gigantische vraag gaan creeren ? Neen, het gaat ze dus niet lukken om verbrandingsmotoren volledig te bannen tegen die tijd. Er is te veel werk aan de winkel vooralleer we daar al zouden in kunnen slagen... realitycheck zal hard aankomen. ( mijn voorspelling, enkel EV gaat het niet oplossen )
multikoe
@MPAnnihilator26 augustus 2022 18:25
Batterijen kunne wel goedkoper worden, maar electrische auto's zijn nog steeds pakken duurder in aankoop
Ze zijn *nu* nog duurder. Vrijwel alle analysten gaan er van uit dat rond 2025 de prijs van EV's die van ICE zal passeren. Omdat (zoals je zelf zegt) de batterijen goedkoper zullen blijven worden.
Geen enkele fabrikant bied langer dan 10 jaar garantie op een battery pack, worden ook niet wettelijk verplicht om na 10 jaar nog een ander battery pack te blijven aanbieden.
Geen enkele fabrikant biedt meer dan 10 jaar garantie op wat dan ook. Los daarvan: jouw uitgangspunt lijkt te zijn dat een batterij het geen 10 jaar uithoudt, maar praktijkdata wijst er op dat een batterij langer meegaat dan de auto eromheen.
Als iedereen met verbrandingsmotor nu electrisch zou gaan, zijn er ook gegarandeerd tekorten aan materialen om batterijen mee te maken.
Yep, als -iedereen- nu -opeens- electrisch zou gaan rijden, dan zouden we een probleem hebben. Maar dat is natuurlijk een volstrekt belachelijk scenario. Zoveel electrische auto's zijn er niet eens beschikbaar nu.
Voldoende capaciteit voor groene recyclage van ale die oude batterijen is er ook nog niet voorzien.
Nee, nu nog niet, maar er wordt hard aan gewerkt. Tegen de tijd dat -iedereen- electrisch rijdt is dat waarschijnlijk opgelost. Er gaat gewoon een bedrijfstak ontstaan die geld kan verdienen met het recyclen van auto-batterijen.
En het aantal laadpunten buiten de grote snelwegen schiet nog ferm tekort, zelfs in een industrieland als Duitsland om er maar 1 te noemen
Het wordt nu wel duidelijk toch? Je pakt een toekomstscenario (alle auto's electrisch) en je gooit daar alle problemen tegenaan die op dit moment spelen. Hier weer een:
Wat er gaat gebeuren met ons stroomnet als we 's nacht met zen alleen tegelijk willen laden, daar zijn distributeurs het ook al overeens dat het issues gaat geven ( grote steden )
Echt grote capaciteitsproblemen hebben we nog niet, een deel is een papieren probleem een deel is echt. Maar ook daar wordt hard aan gewerkt en met wat financiele stimulansen kunnen we het laden van electrische auto's prima spreiden zodat je pieken vermijdt.
En wat met de elektriciteitsprijs als we met z'n alleen een gigantische vraag gaan creeren
Niemand die het weet. De huidige prijsstijgingen hebben bijvoorbeeld niets met vraag te maken.

Kortom: je ziet vreselijk grote beren op de weg, maar die zijn deels verzonnen en deels zijn ze overleden voordat je de weg op gaat :)

Het aantal laadpalen is rap aan het toenemen, niet alleen hier, maar overal.
MPAnnihilator @multikoe26 augustus 2022 22:42
Tijd zal het uitwijzen, hopelijk zit de waarheid binnen 10 jaar ergens tussenin en ben ik mis.
Tesla is in mijn ogen het enige bedrijf dat bewezen heel snel te kunnen schakelen en de EV markt een serieuze boost heeft gegeven door ook sterk in te zetten op eigen laadinfrastructuur. Geen enkel ander groot gevestigd automerk deed ze dat na tot hiertoe.
En dan hebben we het over sinds 2003 tot nu. Das 19 jaar. De Model S tot nu is 10 jaar. (tot Tesla echt op snelheid zat)
Als landen nu als eindpaal 2035 stellen, gaan overheden en nutsbedrijven meer dan een tandje bij moeten steken. We weten allemaal hoe hopeloos vertraagd projecten van een overheid lopen, zeker op deze schaal.
multikoe
@MPAnnihilator27 augustus 2022 07:41
As je het hebt over laadpalen, dat is een particuliere aangelegenheid, de overheid faciliteert. Als je aan de palen kunt verdienen, dan worden ze geplaatst. Dat plaatsen van laadpalen is overigens al jaren aan de gang en het aantal neemt rap toe.
Als je het hebt over de infrastructuur (kabels in de grond), dan worden de huidige problemen niet uitsluitend veroorzaakt door electrische auto's, maar door de toegenomen welvaart: we verbruiken met z'n allen gewoon heel veel meer stroom in kantoren, bedrijven, industrie etc. Electrische auto's en warmtepompen veroorzaken zeer plaatselijk een probleem, zonneparken en windmolens op wat grotere schaal.
multikoe
@MPAnnihilator26 augustus 2022 18:00
Je lijkt er van uit te gaan dat verbrandingsmotoren verbannen gaan worden, maar dan heb je het niet goed begrepen. Nieuwe auto's die verkocht worden moeten electrisch zijn. Dat betekent dat verbrandingsmotoren nog vrij lang zullen blijven rondrijden. EV's zullen langzaamaan de verbrandingsmotoren vervangen, maar dat duurt nog zeker een tiental jaren.
Alle problemen die jij voorziet zullen in de loop van de komende jaren aangepakt en waarschijnlijk opgelost worden. Bovendien maak je de problemen wel heel erg groot. Het zal echt niet zo zijn dat iedereen 's nachts op hetzelfde moment gaat laden. Het aantal laadpalen groeit behoorlijk, langs de snelweg en daarnaast. Over de electriciteitsprijs valt niets te zeggen, er zijn zoveel externe factoren die daar invloed op hebben dat een voorspelling per definitie niet uitkomt. De huidige prijsstijging heeft niets te maken met tekorten bijvoorbeeld en niemand had hem voorspeld.
Johan1995 @multikoe27 augustus 2022 03:03
Voor het gemak de laatste crisissen even vergeten? Ik denk dat we er wel uit zullen komen, maar kop in het zand steken is geen oplossing. Mensen vertonen hamster-gedrag, dat zag je bij banken (pin-automaten), benzine tankstations, supermarkten (toiletrollen). En met de inflatie betekent dit dat een grote groep (arme) mensen niet meer kan leven zoals ze gewend waren.
multikoe
@Johan199527 augustus 2022 07:47
Ik snap werkelijk niets van wat je zegt, elke zin mist een connectie met wat ik in mijn post schreef.
sudo @Johan199527 augustus 2022 09:53
Misschien beter proberen aan te duiden wat crisis, inflatie en hamstergedrag allemaal te maken hebben met elektrische wagens.

Een one-liner droppen is niet echt een volwassen manier van discussie voeren.
Johan1995 @sudo27 augustus 2022 09:59
Gewoon tot 2035 je kop in het zand blijven steken, dan kom je er vanzelf achter. ;)
multikoe
@Johan199527 augustus 2022 10:08
De vraag is heel simpel: leg eens uit wat je bedoeld.
Als je dat niet kan is de conclusie ook heel simpel: je weet niet waar je het over hebt en bent bang dat dat duidelijk wordt als je werkelijk in discussie gaat.
Het vervolg is te voorspellen: je blijft one-liners spuwen totdat ik, of @sudo, de hoop opgeeft op een betekenisvolle discussie.
Johan1995 @multikoe27 augustus 2022 10:13
Ik snap werkelijk niets van wat je zegt, elke zin mist een connectie met wat ik in mijn post schreef.
sudo @Johan199527 augustus 2022 11:03
Als ik zo een antwoord van mijn kinderen krijg zou ik er nog op ingaan. Maar in dit geval stopt het hier voor mij, dit forum is geen kleutertuin.
Johan1995 @sudo28 augustus 2022 03:40
Leg eens uit wat je bedoeld.
Iblies 26 augustus 2022 16:17
De maatregel zou overigens een medische kostenbesparing met zich meebrengen van ongeveer 13 miljard dollar, omdat er minder mensen ziek zouden worden of sterven door smog.
https://www.eia.gov/state/?sid=CA#tabs-1

De smog anno 2022 is niet van de moderne wagens maar een combinatie van bosbranden, hogere temperaturen en gas (methaan) dat ontsnapt dat de afgelopen decennia massaal kolen is gaan vervangen.

Bij gas verbranding, overslag en opslag ontsnapt er altijd gas. California is daarbij ook een van de grotere producenten.

https://www.latimes.com/e...-idle-oil-wells?_amp=true


https://www.npca.org/advocacy/55-the-problem-with-methane
When methane is released into the atmosphere, it mixes with other pollutants like volatile organic compounds and nitrogen oxides to form unhealthy smog which speeds up climate change, harms national park air quality and public health.
Dat is een probleem dat bekend is, maar nog bij lange na niet erkend waarbij men de vingers naar elkaar wijst.
Enigste lichtpuntje daarbij is dat methaan tot wel 80x sterker is als vervuiler tov co2 en dat het daardoor in versnelling raakt om het worden opgepakt.


Brandstof auto an sich kunnen wel vervuilen maar zijn allang niet meer de hoofdverzoorzaker van smog.
i7x @Iblies26 augustus 2022 17:37
Die zogenaamde kostenbesparingen worden altijd zo berekend. Geen weldenkend mens die dat soort beredeneringen serieus neemt natuurlijk, maar is enkel voor de politiek; kun je zeggen dat je je bevolking wel x miljard aan kosten hebt bespaard etc.
rickvdvulkaan 27 augustus 2022 10:04
Ik vraag me af hoeveel accu's we kunnen produceren totdat we op punt komen dat het allemaal net zo slecht is als fossiele brandstof voor onze aardbol.
MiesvanderLippe @rickvdvulkaan27 augustus 2022 10:23
Op de korte termijn maakt het niet zoveel uit omdat de accu’s nog toepasbaar zijn in het opvangen van overproductie etc. Op de lange termijn is een personenauto niet houdbaar en is het maar de vraag of we de schade ervoor over moeten hebben.
multikoe
@rickvdvulkaan27 augustus 2022 10:09
Accu's zijn voor een groot deel te recyclen, fossiele brandstoffen niet.
lighting_ 26 augustus 2022 17:24
Dit jaar zit China al op 20% EV. De verwachting is dat ze in 2025 bijna 100% EV verkopen.
Niekleair 27 augustus 2022 07:14
Hoe gaan ze dat eigenlijk oplossen met het stroomnet? Nu is er al een probleem dat het stroomnet vaak overbelast raakt, als dan ook nog eens iedereen aan de EV moet neemt de vraag alleen maar toe.
Zie b.v. dit artikel van Bloomberg.
multikoe
@Niekleair27 augustus 2022 10:23
Dat artikel heeft maar weinig te maken met de belasting van het energienet, het gaat over de problemen bij de energieopwekking. De oorzaken hebben niets te maken met elektrische auto's.
https://www.reuters.com/w...r-keep-lights-2022-05-06/
MiesvanderLippe @Niekleair27 augustus 2022 10:25
Regelgeving. Verplicht V2G, laadpalen laten sturen door de netbeheerder, laadpalen opnemen in de parkeernorm etc. Of gewoon meer fietsen, en wat treinen uit de remise halen.
MiesvanderLippe 27 augustus 2022 10:05
Tsja, wie auto’s met auto’s blijft vervangen houd alle problemen behalve de uitstoot tijdens het rijden. Verkeersdoden, fijnstof van banden, files, slecht gebruik van de publieke ruimte, uitstoot van productie en het later slopen los je er allemaal niet mee op. Kan een auto überhaupt wel milieuvriendelijk zijn? Elke x jaar twee ton complex afval generen voor een beetje jezelf heen en weer bewegen is in mijn ogen een vergissing hoe je hem ook aandrijft.

[Reactie gewijzigd door MiesvanderLippe op 25 juli 2024 20:23]

kondamin 26 augustus 2022 16:26
Zullen ze toch wel heel erg moeten inzetten op verbetering van de technologie, in de VS rijd je niet zo maar van de ene kant naar de andere kant van het land met een laad beurt
wildhagen
@kondamin26 augustus 2022 16:32
Dat klopt. Maar ik denk ook niet dat er in de VS veel mensen zijn die elke dag van bijvoorbeeld Los Angeles naar New York of Miami rijden.

In de VS pakt men daar doorgaans het vliegtuig voor, omdat de trein daar geen reëel alternatief is, gezien de zeer beroerde infrastructuur daarvoor.
Tc99m @wildhagen26 augustus 2022 17:11
De infrastructuur in de VS is slecht, maar de VS zijn ook heel groot en Californië en Florida liggen gewoon heel ver uit elkaar.

Voor sommige afstanden in de VS zou een hogesnelheidslijn een uitkomst zijn om vliegverkeer te verminderen, maar als zo'n lijn er zo zijn tussen Florida en Californië (zeker 4000 kilometer), dan ben je nog steeds een dag onderweg (afhankelijk van tussenstops), terwijl een vliegtuig er zo'n 5 uur over doet.
Een autorit van Miami naar Los Angeles is ook minimaal 2 dagen onafgebroken rijden, en dat ligt niet alleen aan de slechte wegen, maar ook aan de 4000+ km die je moet afleggen.

Vergelijk het met van Portugal naar Estland reizen. Dan ben je met auto of OV ook 2 a 3 dagen onderweg.
MiesvanderLippe @Tc99m27 augustus 2022 10:27
Doen mensen dat ook veel of is het een nodeloze discussie over een minuscule fractie van de bewegingen?
SMSfreakie @kondamin26 augustus 2022 16:37
ansigh zou ik dat nog niet de grootste ramp vinden.. tussentijds laden.. maar dan moet je wel "vlot" weer door kunnen..
de tank van een gemiddelde auto vol gieten met benzine of diesel duurt ook wel een minuut of 5~10 inclusief afrekenen..
dus een minuut of 10 voor een leuk stuk actieradius (300+km!) er bij laden inclusief betaling lijkt me nog niet zo raar.. gezien je toch eigenlijk ook wel tijdig een rustpauzetje moet houden...

helaas zijn er nog paar haken en ogen teveel voor dat iedereen aan de EV kan
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @SMSfreakie26 augustus 2022 17:16
de tank van een gemiddelde auto vol gieten met benzine of diesel duurt ook wel een minuut of 5~10 inclusief afrekenen..
10 minuten om te tanken in een gemiddelde auto? Dat is echt schromelijk overdreven, zelfs wanneer je naar een bemande tank gaat. Ik kom doorgaans niet eens in de buurt van 5 minuten bij een onbemande tank en kan dan weer meer dan 1000 KM rijden.
SMSfreakie @Bor27 augustus 2022 15:46
och ik tik hem altijd tot. de rand toe vol.. maar goed als je hem tot afslag tankt... kan het wel sneller ja.. maar goed tis het idee dat ik niet langer dna 10min er wil staan
ToolkiT @kondamin26 augustus 2022 16:51
Valt in de pratijk reuze mee:
https://www.youtube.com/watch?v=1Vm_ASm2zfs
https://www.youtube.com/watch?v=sZOuz_laH9I

[Reactie gewijzigd door ToolkiT op 25 juli 2024 20:23]


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