Californië wil tegen 2035 geen verkoop meer van wagens met verbrandingsmotor

Een politiek bestuursorgaan in Californië heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de verkoop van nieuwe wagens met een verbrandingsmotor in 2035 aan banden zal worden gelegd. Autofabrikanten zouden vanaf 2026 elk jaar meer milieuvriendelijke wagens moeten aanbieden.

Het wetsvoorstel dat de Californian Air Resources Board heeft goedgekeurd, stipuleert dat autofabrikanten, die hun voertuigen in de Amerikaanse staat willen blijven verkopen, vanaf 2026 meer milieuvriendelijke wagens moeten aanbieden in hun gamma. In 2026 moet 35 procent van alle nieuwe autoverkopen dan ook bestaan uit elektrische wagens die gebruikmaken van een accu, wagens die rijden op waterstof of plug-in-hybride elektrische voertuigen. In 2030 moet het aandeel van de verkoop van deze wagens op 68 procent liggen en in 2035 op 100 procent.

Er zijn ook eisen wat betreft de voertuigen. De plug-in hybrides moeten bijvoorbeeld minstens 80 kilometer op een accu kunnen rijden om goedgekeurd te worden. Het aandeel van dit type wagens in de verkoopcijfers mag per autofabrikant ook niet hoger dan 20 procent zijn. Elektrische voertuigen en wagens op waterstof moeten dan weer een rijbereik van minstens 240 kilometer halen. Deze wagens moeten ook kunnen snelladen. De kabel om te laden moet bij elektrische wagens ook standaard geleverd worden.

De Californian Air Resources Board schat dat er dankzij de maatregel in 2037 25 procent minder smog in de staat zal zijn die veroorzaakt wordt door auto’s. De maatregel zou overigens een medische kostenbesparing met zich meebrengen van ongeveer 13 miljard dollar, omdat er minder mensen ziek zouden worden of sterven door smog.

De maatregel moet nog goedgekeurd worden door het federale parlement in de Verenigde Staten voordat hij daadwerkelijk van kracht wordt. Hij geldt bovendien enkel voor de verkoop van nieuwe voertuigen. Bestaande voertuigen met een verbrandingsmotor zijn ook na 2035 nog steeds toegelaten.