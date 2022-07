Proximus wil tot 4000 Vlaamse straatkasten voorzien van EV-laadpalen

Proximus wil in de komende jaren bij duizenden Vlaamse glasvezelstraatkasten laadpalen installeren, zodat elektrische auto's daarmee kunnen worden opgeladen. Elke laadpaal zou twee laadpunten kunnen krijgen. Het bedrijf heeft de omgebouwde kasten in Mechelen getest.

In Vlaanderen kunnen volgens Proximus 4000 straatkasten een laadpaal krijgen. Bij elke laadpaal zou ruimte zijn voor twee laadpunten. In de rest van België zouden nog 'enkele duizenden' laadpunten gerealiseerd kunnen worden. Proximus heeft in het land zo'n 28.000 straatkasten.

De straatkasten kunnen laadpalen krijgen doordat de provider een glasvezelnetwerk in het land aanlegt. Glasvezel vereist minder ruimte in een straatkast dan het kopernetwerk nodig heeft. Daarnaast hebben de straatkasten al een energieaansluiting, waardoor volgens het bedrijf minder graafwerk nodig is. "Ook bevinden ze zich vaak op aantrekkelijke locaties in het centrum van de stad, waardoor men toegang kan bieden aan de bewoners die niet over laadinfrastructuur thuis beschikken."

Proximus wil tegen 2028 alle mogelijke straatkasten hebben voorzien van laadpalen. Het plan volgt op een pilotproject in Mechelen, waar sinds eind vorig jaar zeven laadpalen zijn geplaatst bij straatkasten. Dit jaar wil het bedrijf 25 extra laadpalen plaatsen in België.

De internet- en tv-provider wil daarnaast laadpalen installeren in de semipublieke en bedrijvenruimte, zoals op parkeerplaatsen bij bedrijven, ziekenhuizen en sportclubs. De Belgische overheid wil tegen 2030 100.000 (semi)publieke laadpalen hebben. Nu heeft het land volgens autofabrikantenvereniging ACEA zo'n 14.000 laadpunten. Het aantal laadpalen ligt een stuk lager doordat laadpalen meestal meer laadpunten bevatten.