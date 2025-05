Frankrijk krijgt wet om verdachten via smartphone op afstand te bespioneren

Frankrijk krijgt een wet om verdachten van ernstige strafbare feiten op afstand te kunnen bespioneren door op de smartphone de microfoon en camera aan te zetten of de locatie uit te lezen. Dat mag tot nu toe nog niet.

De wet kwam er woensdagavond door, schrijft RFI. Een rechter moet vooraf de spionage goedkeuren en de maximale duur is zes maanden, zo blijkt uit de wetstekst. De persoon in kwestie moet verdacht worden van iets dat minimaal een gevangenisstraf van vijf jaar zou opleveren.

Als dat zo is, dan mag de politie na toestemming van de rechter op afstand de locatie van een smartphone uitlezen, de microfoon aanzetten voor opnames en de camera inschakelen voor beelden. Het is onduidelijk hoe de politie dat zou doen, maar vermoedelijk gaat het om het hacken van de telefoon via bijvoorbeeld malware.

De wetstekst beperkt zich niet tot telefoons, merkte burgerrechtenorganisatie La Quadrature du net al eerder op. De politie zou ook gebruik mogen maken van smart-tv's of babyfoons om dit doel te bereiken. De organisatie noemt de wet heel zorgwekkend en merkt op dat het toestaan van het hacken van apparaten de deur opent naar misbruik van deze mogelijkheid. Ook in Nederland mag de politie verdachten hacken.