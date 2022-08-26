Nintendo: geen prijsverhogingen voor Nintendo Switch gepland

Nintendo heeft voorlopig geen plannen om de prijs van de Switch te verhogen. Dat bevestigde het bedrijf aan Eurogamer. Nintendo volgt dus niet het voorbeeld van Sony dat eerder heeft aangekondigd dat de PS5 duurder wordt omwille van inflatie en stijgende productiekosten.

"Momenteel hebben we geen plannen om de prijs van onze hardware aan te passen omwille van toenemende inflatie en de stijgende inkoopkosten", stelt Nintendo in een verklaring aan Eurogamer. Het Japanse bedrijf zal zijn prijsbeleid naar eigen zeggen wel blijven opvolgen. Nintendo merkt ook op dat het de retailers zijn die de uiteindelijke prijs van de hardware bepalen. Het bedrijf geeft enkel een adviesprijs mee.

De reactie van het Japanse gamebedrijf komt er nadat Sony eerder in augustus de adviesprijzen voor de PlayStation 5 heeft verhoogd. In plaats van 400 en 500 euro, kosten de twee varianten van de PS5-console nu 450 en 550 euro. Sony stelt dat een prijsverhoging nodig was omdat onder andere de toegenomen inflatie de kosten verder omhoog duwde. De prijsverhoging van de PlayStation 5 geldt voor de Europese, Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Canadese markt, maar in de Verenigde Staten blijft de adviesprijs hetzelfde.

Microsoft heeft ook gereageerd op de prijsverhoging van de PlayStation 5. Het bedrijf stelde aan Eurogamer dat de prijzen voor de Xbox Series -S en -X voorlopig hetzelfde bleven. Het bedrijf deed echter geen uitspraken over de nabije toekomst.

Nintendo Switch (OLED model) Blauw, Rood
Nintendo Switch (OLED model) Blauw, Rood

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 17:22 116

26-08-2022 • 17:22

116

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Nintendo Switch (OLED model)

vanaf € 303,92

4 van 5 sterren

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Reacties (116)

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lowfi 26 augustus 2022 20:15
Het ding is niet eens in staat first party games zonder frame drops te spelen. Daar gaat natuurlijk niemand extra voor betalen :+
Banix @lowfi27 augustus 2022 08:49
Het is dan ook geen apparaat voor framerate-fetisjisten, mensen met een alles onder uhd-allergie en vorm boven inhoud figuren.

Houd je van nintendogames ( en ja dat zijn er best veel) dan is het een fijn veelzijdig apparaat waarmee je zowel handheld als aan de tv leuk alleen of samen kunt gamen. Raakt je systeem van slag en voel je de tranen en wanhoop opkomen van een framedrop zo nu en dan, dan is dit apparaat misschien niets voor jou 😉
Juliuth @Banix27 augustus 2022 20:17
Mwah, lowfi zijn reactie is wat kort door de bocht. Maar vind het wel een kwalijke zaak dat Nintendo hun eigen spellen op hun eigen console niet "fatsoenlijk" kunnen laten draaien.
dinoballz @Juliuth28 augustus 2022 07:22
Heb jij een Switch? Of heb je dit van reviews en comments van anderen?

Ik heb er één, dit jaar gekocht. Werkt ideaal. Nog nooit ook maar iets van een framerate drop gezien.
quintenV @dinoballz28 augustus 2022 11:02
Dit. Ik heb zelf ook al enkele jaren een switch. Als casual gamer (die toch meerdere keren per week de switch bovenhaalt) merk ik hier inderdaad niets van. De switch is niet perfect (vooral het ontbreken van AAA titels als Call of Duty en nieuwste need for speeds vind ik jammer maar dat is heel subjectief natuurlijk.), zelf heb ik nog nooit problemen ondervonden in de kwaliteit of gameplay op de switch. En heb dat ook second hand nog nooit gehoord bij vrienden.

De switch is niet te vergelijken met de qua performance superieure consoles van sony en microsoft, maar ze dienen een ander publiek imo. Er is in elke huiskamer plaats voor beide (als budget en beschikbaarheid het toelaten)
Juliuth @dinoballz28 augustus 2022 12:14
Dat jij het niet hebt wil niet zeggen dat het niet bestaat. Heb een aantal maanden een Switch te leen gehad en had toch her en der wel wat gestotter.
ThanosReXXX @Juliuth29 augustus 2022 13:21
Nou, dan ben ik benieuwd bij welke spellen dan precies, want ik bezit er inmiddels meer dan 100, en ik heb nog geen noemenswaardige problemen gehad op de Switch.
Xfade @ThanosReXXX29 augustus 2022 15:43
Framedrops zijn ook niet noemenswaardig. Alleen veel mensen zijn er erg gevoelig voor, waar anderen het niet eens opvalt.
Cid Highwind @ThanosReXXX29 augustus 2022 16:41
Fire Emblem 3 Houses stottert als een malle vooral wanneer er iets geladen moet worden.
Hyrule Warriors is een berucht voorbeeld geworden.
Link's Awakening kan geen stabiele framerate houden.
Breath of the Wild heeft z'n problematische secties.
Pokémon of the Wild is dusdanig niet om aan te zien dat ik me de titel niet eens meer kan herinneren.
Dan zijn er natuurlijk nog spellen die gewoon de resolutie op standje Youtube 2000 zetten om toch de 30 fps te behouden.

Het is een supertof apparaat met enorm leuke games, maar de hardware is nu niet bepaald top of the bill. Laat staan natuurlijk wat productie betreft (controllers).
ThanosReXXX @Cid Highwind29 augustus 2022 17:10
Het toeval wil dat je, op Breath of the Wild na, allemaal titels noemt die ik niet bezit, dus moet ik het maar van je aannemen. Overigens liep Breath of the Wild ook al niet 100% op de Wii U, dus je kan je ook afvragen of dat niet aan de game zelf ligt, in plaats van aan de hardware.

Wat die hardware overigens betreft, zal je mij ook zeker niet horen zeggen dat het top of the bill is, maar Nintendo zal nooit iets uit brengen in de prijsklasse van een Steamdeck, dus dan moet je concessies doen, en op zich doen ze het nog prima, want al liggen ze achter, het gat is, zelfs met een hybride/handheld, nog steeds een stuk kleiner als met de Wii vs de Xbox 360 en PS3.

Qua de tech die erachter zit, vind ik het persoonlijk wel jammer dat ze de hardware zwakker hebben gemaakt dan de eigenlijke Nvidia Shield hardware waar het op gebaseerd is, dus ik hoop dat daar in de toekomst nog iets beters uit voort komt. Zal niet per sé een Switch hoeven zijn, gezien het feit dat ze nooit twee keer exact hetzelfde doen, normaal gesproken, maar de tijd zal het leren.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 24 juli 2024 06:37]

Cid Highwind @ThanosReXXX29 augustus 2022 18:36
Ik geloof dat het met Breath of the Wild ook vooral een issue was in een bos met vele transparency effecten. Ik ben zelf nooit verder gekomen dan de Digital Foundry review overigens en de consensus is volgens mij dat het juist wel een erg prettige game is, alleen met dus her en der wat slowdown :)

Wat dat betreft is het inderdaad ook zonde dat Nintendo niks doet met de feedback van klanten en professionals in de business. Een overclock zou namelijk zeer goed helpen om games beter aan te doen laten voelen: https://www.youtube.com/watch?v=a-XR64QHOmE
ThanosReXXX @Cid Highwind30 augustus 2022 11:28
Oh, absoluut mee eens. Daarom snap ik ook niet dat ze de CPU van de Switch ten opzichte van de originele Shield hardware waarop het gebaseerd is, hebben ge-downclocked.
fastbikkel @Juliuth28 augustus 2022 09:39
Ok, maar wat is "hun eigen spellen"?
Ik heb ook een spel dat idd ondermaats draait, maar dat is niet van Nintendo. Het gaat om Garfield racing en dat is geschikt voor Switch.
mjz2cool @Banix27 augustus 2022 23:11
Wat wel jammer is dat bepaalde games op sommige punten moeilijker te spelen zijn door die framedrops. Dit is helemaal erg bij third party games als Saints Row, die op sommige punten bijna onmogelijk te spelen is.
thijssie83 @lowfi27 augustus 2022 23:20
Hoewel kort door de bocht is Mario Kart 8 een goed voorbeeld. In single en twee player mode loopt het prima. MAAR in 3 of 4 player modus is de framerate niet okay. En dit is een spel wat feitelijk van de van de vorige generatie was, Wii U.
Farabi 26 augustus 2022 17:24
Ze zijn al te duur als je naar de hardware kijkt. Het blijft een 1080P-dingetje. Hierdoor is het voor hun makkelijker om stand te houden

[Reactie gewijzigd door Farabi op 24 juli 2024 06:37]

Evernote @Farabi26 augustus 2022 17:40
720p dingetje bedoel je.
Farabi @Evernote26 augustus 2022 17:42
Op de tv doet het 1080P als ik me niet vergis.
Styreta @Farabi26 augustus 2022 17:50
in een dock 1080p idd, in de hand 720p
I R FantaZ @Styreta27 augustus 2022 08:08
Volgens mij draait hij in de basis 720p en doet hij hem upscalen naar 1080p in de dock.

[Reactie gewijzigd door I R FantaZ op 24 juli 2024 06:37]

JackAvery
@I R FantaZ27 augustus 2022 08:39
Switch heeft meerdere performance profielen waarbij in Docked mode o.a. dus hogere resoluties gepushed kunnen worden die doorgaans gaat tot 1080p. De resolutie van individueke games kan natuurlijk enorm verschillen door o.a. dynamische resolutietechnieken en technische keuzes van de ontwikkelaar.

Docked mode is dus zeker geen upscale.
JZ1803 @Farabi26 augustus 2022 19:10
in het menu ja, als je er daadwerkelijk iets op doet is de kans groot dat dat op of zelfs onder 720p zit
Verwijderd @Farabi26 augustus 2022 19:23
niet echt, het is vaak toch meer richting 720p
Evernote @Farabi26 augustus 2022 19:34
Zijn weinig games die ook daadwerkelijk 1080p vasthouden.

https://m.youtube.com/watch?v=IUzKpzjEj5U

[Reactie gewijzigd door Evernote op 24 juli 2024 06:37]

Hulleman
@Farabi27 augustus 2022 00:03
Handheld zijn er zat games die op 540,480 of zelfs 360p draaien. Lager is zelfs nog mogelijk. Nintendo gaming is erg duur, zowel qua hardware als games.
geerttttt @Hulleman27 augustus 2022 17:57
Ik heb een 55 inch 4k tv en ik moet zeggen dat ik de scherpte wel prima vind van de switch. Downscaling merk ik zelf niet. Wel zou ik het leuk vinden als de grafische kwaliteit beter zou zijn zodat andere AAA games ook uit zouden komen voor de switch, maar helaas.

Met een jong gezin is de tablet modus wel erg fijn. Grote meerwaarde voor mij...
Cybergamer @Evernote26 augustus 2022 21:10
Maar wel een met leuke games! :Y)
Evernote @Cybergamer26 augustus 2022 22:39
Vooral oude games die een halfgare remaster krijgen maar er zijn ook een aantal pareltjes zoals Xenoblade Chronicles, Bayonetta en Astral Chain.
jaaoie17 @Cybergamer26 augustus 2022 21:52
Mwua valt ook wel mee.
L23
@Farabi26 augustus 2022 18:02
Ik vind het juist prima geprijsd voor een apparaat wat zowel op de tv aangesloten kan worden en handheld gebruikt kan worden. Grafisch inderdaad niet zo indrukwekkend als een Xbox of Playstation, maar deze consoles kan je weer niet handheld gebruiken. Daarnaast een prima game aanbod. Grafische kracht is ook niet alles.

De Switch is echter al 5 jaar op de markt, om nu nog een prijsverhoging in te voeren lijkt me geen goed idee. Verwacht in ieder geval geen prijsdaling de komende tijd.
2green @L2326 augustus 2022 20:35
De switch zelf is altijd al aantrekkelijk geprijsd geweest. De games op dat platform zijn gewoon belachelijk duur t.o.v. andere platforms. Aangevuld met relatief weinig korting als er al aanbiedingen zijn.

[Reactie gewijzigd door 2green op 24 juli 2024 06:37]

tjberkhof @2green26 augustus 2022 20:54
The witcher 3 15 euro, diablo 3 20 euro, tony hawk 15 euro, zelda botw 35 euro... crysis 7 euro.

En nog veel meer. Allemaal op de estore van nintendo. Gewoon geduld hebben
Katseviool @tjberkhof26 augustus 2022 21:24
https://www.nintendo.nl/G...-of-the-Wild-1173609.html

70 Euro :/

[Reactie gewijzigd door Katseviool op 24 juli 2024 06:37]

RayNbow
@Katseviool26 augustus 2022 22:01
Als je per se een eShop-versie wilt kun je Breath of the Wild krijgen voor omgerekend 50 euro d.m.v. een Nintendo Switch Online voucher.
2green @RayNbow27 augustus 2022 01:54
Moet je wel verplicht gelijk twee vouchers kopen.
ThanosReXXX @Katseviool29 augustus 2022 13:24
Via Amazon 54 euro of minder. Je moet natuurlijk nooit bij Nintendo zelf kopen, want first party titels zijn inderdaad altijd aan de prijzige kant. Maar dat gezegd hebbende kost de gemiddelde Xbox of Playstation game ook ongeveer hetzelfde, dus ben je daar ook al gauw 60 of 70 euro per game kwijt.
Finraziel
@tjberkhof26 augustus 2022 23:48
Botw voor 35 euro? Dat moet dan een buitenlands account zijn geweest? Volgens dekudeals is hij hier niet onder de 48,99 geweest. Maar goed, zelfs 35 euro is natuurlijk nog duur als je het vergelijkt met jaren oude games op de andere platformen.

En die andere games, dat is voor veel mensen (vooral die met meerdere platformen) niet waar ze een switch voor zouden kopen. Die games wil je vaak nou net liever op een platform hebben waar het wat beter draait. Het zijn net Nintendo's eigen games waar veel mensen hem voor willen en die blijven duur. Dat overigens los van of ze het waard zijn, dat is een andere discussie.
MissMe NL @Finraziel27 augustus 2022 00:03
Ik heb um ooit voor 30 euro bij Amazon.de maar goedkoper nooit gezien idd.
Finraziel
@MissMe NL27 augustus 2022 07:27
Dit ging wel ook specifiek over de eshop :)
Fysiek is hij inderdaad af en toe wel iets goedkoper geweest.
geerttttt @Finraziel27 augustus 2022 18:00
Of tweedehands is hij nog goedkoper te krijgen ...
Hulleman
@tjberkhof27 augustus 2022 00:05
Voor botw moest je daarvoor wel 5 jaar geduld hebben. Als het niet langer is. Natuurlijk een goede game, maar de games van Nintendo blijven geel te lang te duur. Hoe goed de games ook zijn, op geen enkel ander platform blijven triple A first party games zo lang voor de volle mep verkocht worden.
Dazzyreil @Hulleman27 augustus 2022 09:59
In principe wordt first party bijna nooit goedkoper, af en toe wel een aanbieding maar de prijs gaat nooit structueel omlaag.
D3F @Dazzyreil27 augustus 2022 11:26
Klopt! Vroeger was dat wel anders, in het GameCube tijdperk. Toen bracht Nintendo nog de Players Choice editie uit. Een ‘keurmerk’ voor games die meer dan een x miljoen keer verkocht waren. Die waren dan 30 euro. De games die in hier als Players Choice nog heb liggen zijn Mario Sunshine en Melee!
ThanosReXXX @D3F29 augustus 2022 13:27
Player's Choice, of het alternatief ervoor, had je zelfs nog tot en met de Wii U, waar je dan zelfs voor slechts 19,95 een game fysiek kon kopen. ;)
Drunken_Bear @tjberkhof27 augustus 2022 00:34
Geduld hebben... hoe lang is the witcher 3 al uit?
2green @tjberkhof27 augustus 2022 01:53
Ik weet het, maar de Witcher goty edition is intussen regelmatig verkrijgbaar voor 6,95 op Xbox en 1,60 op steam. En is behoorlijk oud spel intussen.

Nintendo is veel duurder met games dan ieder ander platform en tuurlijk zijn er wel uitzonderingen te vinden .
dimitrios007 @Farabi26 augustus 2022 17:26
Voor mij is de ps5 en de series x te duur met hun sub 4k. Doe mij maar een pc die vele malen krachtiger is inmiddels en zeker met de aankomende amd en nvidia kaarten en zo is de cirkel weer rond
bones @dimitrios00726 augustus 2022 18:07
ps5 is nu iets van 700 te krijgen, een 4k game pc zit zeker op 2100 euro. 3x zo veel.
haarbal @bones27 augustus 2022 10:27
Wat de specs van een 4K pc zouden moeten zijn is natuurlijk subjectief. Een pc met een iets snellere gpu dan een ps5 is een stuk goedkoper dan die 2100,-
Verwijderd @dimitrios00726 augustus 2022 17:28
Een PC die een beetje redelijk 4K moet spelen is natuurlijk wel weer een stuk duurder dan een PS5, en dan heb je er nog niks aan randapparatuur bij. Nvidia, AMD, Intel, etc. kunnen hardware niet met verlies verkopen, maar Nintendo/Sony wel omdat ze dat met videospellen wel weer terugverdienen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 06:37]

Xander2 @Verwijderd26 augustus 2022 17:49
Nvidia, AMD, Intel, etc. kunnen hardware niet met verlies verkopen, ...
Dat kunnen ze prima en doen ze ook wanneer ze een kans zien concurrentie uit de markt te drukken.
Low-end Celerons/Atoms zijn voor een appel en een ei in batches te krijgen.
marco-ruijter @Xander226 augustus 2022 19:39
Denk dat je in de war bent met bijvoorbeeld console verkoop waar het verlies vaak goed gemaakt wordt door de aanschaf van spul via de stores. Een Nvidia en een Intel of AMD moeten het JUIST hebben van hardware verkopen.

Daarnaast is er een essentieel verschil tussen met minder winst verkopen en met verlies verkopen.

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 24 juli 2024 06:37]

Cergorach @Xander226 augustus 2022 19:39
Waarom is dat hier relevant? In de Nintendo Switch zit een Tegra chip... Waarom zou Nvidia Nintendo eruit willen concurreren? Intel/AMD/Nvidia gaan niet een console (maker) eruit concurreren omdat het een potentiële klant is, zo niet een bestaande klant.

Ze gaan elkaar er niet uit concurreren omdat dit alleen maar een goede zaak lijkt voor de monopolist, maar in de praktijk niet is (wetgeving, controle, etc.). Een net groot genoege voorsprong is zat winstgevend, kijk naar Intel en Nvidia die lang flink voor lagen op AMD, grof geld verdienen met minimale performance sprongen, terwijl ze geen monopolist zijn. Het risico is natuurlijk dat ze te lang op hun achterwerk blijven zitten, wat bij Intel gebeurde...
Netrunner @dimitrios00726 augustus 2022 18:03
Pc op 4K graphics ben je tegenwoordig gauw 2.5-3k voor kwijt...
marco-ruijter @Netrunner26 augustus 2022 19:41
Ligt eraan haha. 4K op 5 fps kan al prima op lowend gpus.
El crabbbo @dimitrios00726 augustus 2022 18:20
Series S is wel een top prijs tbh
Vlizzjeffrey @dimitrios00726 augustus 2022 18:40
daar heb je net de gpu voor
jaaoie17 @dimitrios00726 augustus 2022 21:53
PS5 heb ik alleen voor de exclusives. Hopelijk gaat sony ooit direct op de pc releases. Maar ben bang van niet.
Verwijderd @Farabi26 augustus 2022 17:39
Hier heb je zeker een punt. De switch is vanaf het begin al stevig geprijsd. Daarnaast maken ze best veel winst op de hardware, dus ik snap wel dat ze de prijs niet omhoog gooien. Daarnaast is de hardware nog van de vorige generatie.
marco-ruijter @Verwijderd26 augustus 2022 19:43
De hardware kan pas van een vorige generatie zijn zodra er een Switch 2 is.

Qua prijzen ben ik het met je eens dat Nintendo daarin altijd fors is, vooral met het idee dat het de ouders vaak zijn die ervoor moeten lappen haha.
Verwijderd @marco-ruijter26 augustus 2022 23:21
De hardware is geïntroduceerd in de vorige generatie. Nu zijn wij al bij de nieuwe generatie aanbeland, Sony en Microsoft hebben al nieuwe consoles. Nintendo moet nog volgen, dat Nintendo die nog niet heeft geïntroduceerd, betekent nog niet dat dit geen hardware is van de vorige generatie.
FuZZbaLL @Verwijderd27 augustus 2022 09:37
Is de switch niet technisch van deze generatie?

PS3 -> Wii
PS4 -> Wii U
PS5 -> Switch
Verwijderd @FuZZbaLL27 augustus 2022 09:45
Nee. Wii u en switch vallen beide onder de 8ste generatie:

https://nl.m.wikipedia.or...puter_(achtste_generatie)
ThanosReXXX @Verwijderd29 augustus 2022 13:44
Sorry, maar dat is natuurlijk flauwekul. Op die pagina staat doodleuk dat de Wii U en de Switch tot dezelfde generatie behoren, wat natuurlijk absolute onzin is. De Switch heeft de Wii U opgevolgd, en is dus logischerwijze de volgende generatie van Nintendo consoles.
Verwijderd @ThanosReXXX29 augustus 2022 15:32
Vervelend dat je dit onzin vindt. Maar iedereen vermeld dit zo, vooral omdat de Wii u zo kort heeft gelopen. Prima dat jij dit anders ziet, maar de meeste websites hanteren dit op deze manier.
ThanosReXXX @Verwijderd29 augustus 2022 17:05
Wie is "iedereen"? Ik ken geen enkele officiële game site die de Wii U en de Switch als één en dezelfde generatie zien.

Het is overigens niet hoe "ik" het zie, het is gewoon zoals het is, feitelijk gezien. ;)

Het feit dat de Wii U een flop was, betekent niet dat we de opvolger ervan dan maar automatisch tot dezelfde generatie moeten rekenen. Generaties heeft niets te maken met kracht, het gaat om de life cycles, en die bepalen of iets last, current of next gen is. Ergens gaandeweg hebben idiote fanboys bedacht dat "next gen" bepaald wordt op basis van meer kracht en graphics, iets wat je op zich tot op zekere hoogte wel mag verwachten van een opvolgend systeem, heeft het niets mee te maken, anders zouden we ook geen nummers aan die generaties toevoegen.

Maar dat gezegd hebbende is het sowieso achterlijk om consoles in hokjes van (genummerde) generaties te willen stoppen, omdat Nintendo sowieso altijd zijn eigen plan trekt en niet mee doet met de andere twee, dus het loopt al niet synchroon, en ook de andere twee komen niet gelijk uit, maar goed.
Verwijderd @ThanosReXXX29 augustus 2022 19:19
Het is overigens niet hoe "ik" het zie, het is gewoon zoals het is, feitelijk gezien. ;)
Hahaha je eigen mening als feit neer zetten...

Maar goed, als we jouw methode aanhouden dan is de switch alsnog een 8th gen console. Aangezien Nintendo geen 2nd gen console heeft gehad.
ThanosReXXX @Verwijderd30 augustus 2022 11:46
Haha, nee, niet mijn eigen mening. Een generatie is een levensloop, net als bij mensen. Die betekenis dat het gaat om de kracht van een systeem, om aan te duiden dat een console zogenaamd een echt "next gen" apparaat is, die is echt pas later ontstaan, en dat is toch echt een bewezen feit.

En zeg nu zelf: meerdere opeenvolgende consoles in een enkele generatie forceren slaat toch ook nergens op?

Dat Nintendo dan zogenaamd achter ligt qua generatie, dat slaat ook weer nergens op, want dat is dus gebaseerd op die achterlijke nummering. Nintendo is volgens die nummering inderdaad pas begonnen bij de derde generatie, maar ook dat staat volledig los van het feit dat de Switch wel degelijk de volwaardige opvolger van de Wii U is, en daarmee dus, in ieder geval voor Nintendo, hun volgende generatie console.

Een directe vergelijking met de Xbox en de PlayStation is qua hardware sowieso ook niet mogelijk, laat staan eerlijk, dus ook die twee consoles zijn geen directe graadmeter van wat een generatie is of in welke generatie we zitten. ;)
NotSoSteady @Farabi26 augustus 2022 17:41
Tja, dat is het voordeel wanneer je iets exclusiefs creëert.
lenwar
@Farabi27 augustus 2022 08:33
En de rest dan? Je kijkt nu puur en alleen naar de gpu…
Er was een tijd geleden bepaald dat er toen voor 257 dollar aan onderdelen in een switch/dock/joycons/enz gaan.

Er vanuit te gaan dat dat klopt, dan is de marge voor Nintendo marginaal. Gezien het puur en alleen om de onderdelen gaat. Assemblage, qa, packaging, shipping, invoerkosten, belastingen en ook niet onbelangrijk, de marge voor de verkopers worden hier niet in meegenomen. (Er zijn vast nog meer aspecten die ik vergeet)

N.B. hoe accuraat die 257 dollar is mag je zelf bepalen. Ze zijn uit gegaan van bulk-inkoop en dergelijke, enz.
Arokh @Farabi28 augustus 2022 09:14
Ik vind het niet eenvoudig zo te vergelijken. De PS5 en Xbox zijn een stuk duurder als je ze mobiel wilt kunnen spelen, er zitten niet eens nette schermen op.

Ieder zijn ding, prima, en van mij mag de Switch ook best goedkoper hoor, maar het zijn wel echt ander soort apparaten.
Luchtbakker 26 augustus 2022 21:14
Ik raak telkens maar geïrriteerd aan de reacties van mensen die een switch gaan vergelijken met een PS5 of Xbox.

Nintendo heeft nooit een high end console willen uitbrengen; dus de switch ook niet. Ze bouwden altijd een familie apparaat, en in dit geval een handheld. Daar kan je geen ps5 prestaties in proppen. De games zijn er ook niet op gemaakt, anders had Nintendo wel meer uit de kast gehaald.

De prijs is hoog, en het uitmelk ecosysteem van hun. Dat is Nintendo altijd al geweest en daar kies je van te voren voor.

Nintendo heeft nooit een mooie prestatie / prijsverhouding gehad dat klopte. Maak er dan ook niet elke keer een discussie van.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 24 juli 2024 06:37]

Cid Highwind @Luchtbakker26 augustus 2022 21:31
De Super NES, N64 en Gamecube zijn altijd consoles geweest die top prestaties leverden binnen hun generatie. Het is slechts sinds de Wii dat Nintendo uit de wedloop is gestapt om zich te richten op een alternatieve ervaring. De Gamecube leverde betere prestaties dan de PlayStation 2.

De DS had echter ook niet de prestaties van de PSP, daarvoor natuurlijk wel z’n touch en dual screen gimmicks.

Dat gezegd hebbende snap ik de argumentatie wel. De OLED Switch is haast met zo duur als de instap consoles van MS en Sony. Ze concurreren dus weldegelijk op de Europese markt voor gamende volwassenen, zeker indien men docked gameplay de voorkeur geeft.
Dazzyreil @Cid Highwind27 augustus 2022 11:16
Je kiest een console aan de hand van de games lijkt mij, niet de prijs. Als Zelda en Mario games je ding zijn ga je niet een PS5 kopen omdat die een betere prijs/performance verhouding heeft en Nintendo weet dit.
Wolfos
@Dazzyreil28 augustus 2022 01:06
En daar komt het gezeik vandaan. Men wil wel Nintendo games spelen, maar liever niet op antieke hardware die je nergens anders voor gebruikt.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 06:37]

Dazzyreil @Wolfos28 augustus 2022 18:02
Niemand brengt dan ook een vergelijkbare console uit, alleen de steamdeck komt in de buurt maar die is een stuk duurder.
Bexorcist @Dazzyreil29 augustus 2022 14:08
Stuk duurder? Zal toch niet zoveel meer schelen en onnoemelijk meer bang for Buck dan een switch.
Dazzyreil @Bexorcist29 augustus 2022 14:46
De instapmodel is 419 euro en de bruikbare qua opslag is al 549 euro.
De Switch kost nog geen 300 euro, de steamdeck is dus minimaal 30% duurder.

e: Switch Lite is maar 220 euro

[Reactie gewijzigd door Dazzyreil op 24 juli 2024 06:37]

Bexorcist @Dazzyreil29 augustus 2022 16:01
Je koopt al een 512 Gb SD kaartje voor 30 euro. Een kleine 450 euro dus voor een 'bruikbaar' model.
Neem daarbij het feit dat je je bestaande STEAM-collectie onmiddellijk in gebruik kan nemen (Switch games zijn belachelijk duur) en een steam deck onnoemelijk meer polyvalent is (basically een PC in pocketformaat) en die 150 euro verschil lijkt plots niet meer zo groot!
oef! @Cid Highwind27 augustus 2022 16:25
De OG xbox was volgens mij een stuk krachtiger dan de game cube?
Idleidol89 @Luchtbakker26 augustus 2022 22:28
Tot aan de gamecube was het toch echt wel een ander verhaal. Je hebt wel gelijk dat Nintendo recentelijk uit de race is gestapt van de beste console prestaties. Maar te zeggen dat ze dat altijd al deden, echt niet. De snes, n64 en gamecube waren zeer competitief indertijd. Maar waar het natuurlijk over gaat is dat de switch al vrij lage kosten zal hebben om te maken gezien alle r&d allang terug verdiend is en onderdelen goedkoper zijn geworden mettertijd. Dat maakt toch de beslissing van xbox bijzonderder, aangezien dat om veel nieuwere hardware gaat. Maar zij zien de move van Sony dan weer als kans om zich qua prijs te onderscheiden.. is speculatie allemaal natuurlijk.

Er is altijd al inflatie geweest en nog nooit heb ik een console anderhalf jaar na release duurder zien worden. Daarom moet ik de rede van de inflatie toch wel met een korrel zout nemen.
SilverRST @Idleidol8927 augustus 2022 15:51
Er is altijd al inflatie geweest en nog nooit heb ik een console anderhalf jaar na release duurder zien worden. Daarom moet ik de rede van de inflatie toch wel met een korrel zout nemen.
Dat is mij idd ook opgevallen want iets zegt mij dat er meer aan de hand is. Wellicht dat het te maken heeft met de 5miljard boete van UK? Het is overigens niet de eerste keer dat Sony iets duurs maakt en ze hebben zelfs verteld dat PS5 games minstens $70 horen te kosten of meer. Hun 42" OLED tv kost ook al €1949 terwijl je LG 42C2 kan kopen voor €944(!!!!!)
Wolfos
@Idleidol8928 augustus 2022 01:22
Er is altijd al inflatie geweest en nog nooit heb ik een console anderhalf jaar na release duurder zien worden. Daarom moet ik de rede van de inflatie toch wel met een korrel zout nemen.
Inflatie is één reden, de stijgende kosten van fabricage als gevolg van alle perikelen van de afgelopen jaren is een tweede. Maar ik denk dat Sony hier een grote fout maakt door niet even het verlies te nemen. De grote massa speelt namelijk nog steeds op een PS4. Als die straks voor de nieuwste games een nieuwe console nodig hebben dan kost de PS5 €160 meer dan de Xbox Series S.
jellybrah @Luchtbakker27 augustus 2022 14:25
Tegelijkertijd moet men dan ook niet zeggen dat de games "even leuk of goed zijn", mijn >mening< is dan ook dat de Nintendo games dusdanig kinderachtig en uitgekleed zijn vergeleken met andere kwalitatieve high end ps5 en xbox games vanwege het familie gehalte. En het is ook jammer dat games die ook op betere systemen verkrijgbaar zijn worden verspild op een Switch door de lagere kwaliteit, daardoor krijg je af en toe die discussies van denk ik..

Ik heb overigens geen enkele new gen console, slechts een pc O-)

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 24 juli 2024 06:37]

LongTimeAgo 26 augustus 2022 17:35
Wellicht was Nintendo van plan om hun hardware juist goedkoper te maken maar stellen ze dit juist vanwege inflatie en alles uit.
Het blijft zwaar verouderde hardware nu vergeleken met de PS5 en XSX. Tevens vergeleken met de opkomst van alle PC handhelds (Steamdeck bijv).
Ook een hele andere doelgroep maar dat terzijde.

[Reactie gewijzigd door LongTimeAgo op 24 juli 2024 06:37]

bzzzt @LongTimeAgo26 augustus 2022 18:08
Ok, maar geen van de opties die jij noemt biedt een mobiele game console voor onder de 300 euro. (en al helemaal niet als je ook legaal Mario wil) Er is gewoon een markt voor de goedkopere optie en daar blijft Nintendo voorlopig nog wel even comfortabel zitten...
LongTimeAgo @bzzzt26 augustus 2022 18:13
Zeker weten. Dat doen ze ook enorm goed. Maar door de verouderde hardware stelt hen dat dus ook goed in staat om eventuele inflatie/kosten toenames makkelijk te dekken door niet snel in prijs te verlagen.
Gamebuster @bzzzt27 augustus 2022 09:54
329 + vermogen voor switch games + betalen voor multiplayer

...of 419 + veel meer games, goedkopere games, en je games kan je meenemen naar je PC

Zo goedkoop lijkt de switch dan nog niet.

Natuurlijk is het aanbod voor de switch wel compleet uniek, er is geen degelijke Mario Kart/Party, Splatoon of Zelda vervanger voor PC

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 06:37]

bzzzt @Gamebuster27 augustus 2022 14:46
Switch lite begint op 208 euro, normale Switch op 289.
Multiplayer is alleen betaald als dat via de Nintendo servers loopt, en Switch online kost maar 20 euro/jaar (en biedt extra's als game backups en retro games).

Maar als je een goed gevulde Steam library hebt is zo'n deck ook zeker interessant. Nadeel is alleen wel dat niet iedere random game even goed werkt op een deck qua controls. Die garantie krijg je bij Nintendo wel.
Erwin1967 @LongTimeAgo26 augustus 2022 20:42
Zwaardere hardware is geen garantie voor de beste games. Kijk naar de Nintendo games. Deze zijn af bij introductie en zien er fantastisch uit. De diversiteit van games is groter bij de Nintendo. Bij de PS5 krijg ik het gevoel dat er enkel maar shooters worden uitgebracht.
GromuhlDjun @Erwin196727 augustus 2022 00:55
Serieus? Ik ben geen sony liefhebber, maar ik zie zeker een veel grotere diversiteit in games dan jij blijkbaar. Of je kijkt alleen maar naar de big budget games met enorm marketing budget. Hetzelfde argument zou een onwetende over nintendo kunnen maken: nintendo brengt sinds de jaren 80 een kleine set spellen telkens opnieuw uit met minimale veranderingen. Geen enkele innovatie.
ThanosReXXX @GromuhlDjun29 augustus 2022 13:51
Ja, ach. Het is natuurlijk maar net wat je aanspreekt, en dat maakt natuurlijk dat mensen console A, B of C kiezen, en dat zijn dan toch vaak de exclusives.

Maar objectief gezien, als je ze 1 op 1 naast elkaar zet, dan heeft Nintendo sowieso de meeste exclusives, en dan hebben zowel Microsoft als Sony een kleiner exclusief aanbod, en volgens mij Sony nog het allerkleinst. Maar goed, zoals gezegd moet het je wel aanspreken. Heb je niets met Halo of Forza, dan is de Xbox wellicht niet de juiste keuze, en heb je niets met Zelda en Mario, dan is Nintendo waarschijnlijk ook niet de juiste console. En heb je niets met Uncharted en Spider-Man... nou ja, je snapt hem wel. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 24 juli 2024 06:37]

Arokh @LongTimeAgo28 augustus 2022 09:19
Tja, 275 euro vs 689 (goedkoopste met disc die ik zo 123 kan vinden) vind ik toch vreemd om met elkaar te vergelijken. Natuuuuurlijk zal de Sony superieur zijn op GPU en CPU vlak. Al heeft de Sony voor meer dan 2x de prijs van de Switch nog steeds geen ingebouwd OLED scherm voor mobiel gamen.

Eigenlijk slaat het nergens op ze te vergelijken, zo anders is de insteek, maar ook vooral de prijs.
Settler11 26 augustus 2022 20:09
Ik zou eerder benieuwen naar een opvolger mét high-end specs. Dan geef je ontwikkelaars veel vrijheid voor leuke games die er ook fraai uitzien. (Grafisch)
Erwin1967 @Settler1126 augustus 2022 20:50
Dat is geen garantie. Een mooi voorbeeld is Mario kart en vergelijk dat eens met Battlefield 2042. Met de krachtigste PC hardware kun je deze met alle opties aan spelen. En toch voelt de game saai en leeg aan. Hoe komt dat? Nintendo is meester in het kweken van een sfeer in een games door het scherm te vullen met allerlei animaties van dingen rondom het racen. Het voelt daarom levend aan, ondanks de cartoon style. Dat laatste zie je niet eens meer als je in de Nintendo wereld wordt gezogen. Dat maakt een game bijzonder en goed. Niet de 4K resolutie met 160 fps.
Mooraalkikker @Erwin196726 augustus 2022 22:45
Dat vind ik een beetje appels met peren vergelijken. Een racer is niet een hele uitgebreide game en zal ook niet snel tegen de limieten aanlopen.

Ik merk persoonlijk bij een Xenoblade 2 en 3 dat de switch toch wel tegen de limieten loopt. De wereld leeft niet echt zoals de huidige standaarden zouden kunnen bieden. Zelfde zie ik bij de trailers van de nieuwe pokemon games.

Ook heb ik zelda geprobeerd, maar het was voor mij persoonlijk gewoon te leeg/steriel.

Een Mario Kart zal op de nieuwe switch inderdaad niet wezenlijk veranderen, maar grotere games zullen er zeker wel baat bij hebben. Dat gaat verder dan alleen mooie graphics en een hoge FPS.
Settler11 @Erwin196726 augustus 2022 23:15
Tuurlijk niet, en dat hoeft ook niet. Je vergelijkt dan ook wel appels met peren (zoals @Mooraalkikker zegt).

Ik ben hartstikke bekent met de games van Nintendo, maar op een gegeven moment moet Nintendo wel realiseren dat ze zich erg beperken. Een game is btw méér dan 4K resolutie en heel-veel-fps. Daar heb ik het ook niet over. Nintendo (en co.) kan altijd doen waar ze goed in zijn.

Gamers (jong en oud) worden ook steeds meer veeleisender vooral met de hoeveelheid games op de markt, maar als ze continue blijven beperken (hardwarematige), dan loopt de concurrentie verder uit (team Blue/Green).

Ontwikkelaars hebben zich al genoeg bewezen dat ze ook (grote) open world games willen maken (Pokémon, Zelda, Xenoblade, Final Fantasy...) maar omdat dus de huidige console van Nintendo toch beperkt is, zit de (volledige) potentie er niet in, helaas.

Je zou het ook kunnen doen zoals Microsoft: Een reguliere Nintendo Switch en dus een Nintendo Switch Pro (of wat dan ook).

(edit: ik vermaak me dik trouwens met Mario, Zelda en Metroid games. Maar een Metroid Prime zoals in de NGC zou erg leeg zijn, waarschijnlijk, met de huidige capiciteit)

[Reactie gewijzigd door Settler11 op 24 juli 2024 06:37]

Verwijderd @Erwin196727 augustus 2022 00:49
Vergelijken met Battlefield? Zo kan je de Nintendo games ook vergelijken met GTA V (Niet mijn pakkie aan) maar een enorm succes en best leuke beelden. Zo kan je natuurlijk appels en peren met elkaar blijven vergelijken. Nintendo heeft leuke games, maar dat is elke generatie praktisch weer hetzelfde setje. Mario (Kart, World, Galaxy, Luigi), Familie Kong en Zelda. Een best originele game zoals Turok op de Nintendo 64 heb ik niet meer gezien. WII Sports was even leuk, omdat het anders was. De jongste spruiten van Donkey Kong?... saai. Mario Maker ook wel een paar weken grappig. Maar Nintendo heeft ook heel wat vreselijke games.
Hoe dan ook... van alle consoles die wij hier thuis hebben, zijn het wel die van Nintendo die het snelst en het meeste stof liggen te happen. Zo nu en dan worden ze weer eens uit de kast gehaald voor een Sportsessietje of een binnenkort misschien voor de nieuwe banen voor Mario Kart. Ik verwacht echter wel weer dat na een of twee weken Karten, de Switch weer voor onbepaalde tijd in de kast gaat liggen verstoffen.
bzzzt @Verwijderd27 augustus 2022 15:02
Je hebt er problemen mee dat Nintendo vervolgen uitbrengt en geeft dan GTA 5 als voorbeeld hoe het beter kan? :)
Wolfos
@Erwin196728 augustus 2022 00:54
Mario Kart is een uitzondering hoor. Veel first party games hebben last van framedrops en Arceus Legends ziet er uit alsof ie 15 jaar geleden op de Xbox 360 verscheen.

Het is wel even schrikken zulke beelden in 720p op een moderne TV.
SuperDre
26 augustus 2022 17:57
Komt natuurlijk omdat zij de Switch al met behoorlijke winst verkopen in tegenstelling tot Sony die de PS5 zo goed als tegen de kostprijs verkoopt.
Dat is hun voordeel van het gebruiken van 'oudere' hardware.
GerritGekke 26 augustus 2022 18:55
Dit moet dan wel aangeven dat er forse marge op het product zit. Want ze hebben hoe dan ook te maken met toenemende prijsstijging van componenten.
kondamin 26 augustus 2022 17:30
Ja, zou erg zijn mocht die duurder worden, een rbp is krachtiger
EnigmaNL 26 augustus 2022 17:38
Mag toch hopen van niet, het is een leuke console maar het is niet alsof de hardware die erin zit zo geweldig is. Er zit een SOC van 7 jaar oud in ofzo.
SinergyX
26 augustus 2022 17:47
We brengen gewoon straks nieuwe modellen uit, trekken we het daar wel recht :+

Zou bij zulke hardware bijna zeggen dat ze omlaag zouden gaan, maar dat nu als 'indirecte verhoging' dus gewoon op dezelfde prijspijl houden.

Maar buiten dat, zijn de consoles uberhaubt te koop geweest dit jaar voor 'adviesprijzen'? Staat me bij dat die Switch eerder dit jaar ook voorbij de 400 zat.

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