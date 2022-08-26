Nintendo: geen prijsverhogingen voor Nintendo Switch gepland

Nintendo heeft voorlopig geen plannen om de prijs van de Switch te verhogen. Dat bevestigde het bedrijf aan Eurogamer. Nintendo volgt dus niet het voorbeeld van Sony dat eerder heeft aangekondigd dat de PS5 duurder wordt omwille van inflatie en stijgende productiekosten.

"Momenteel hebben we geen plannen om de prijs van onze hardware aan te passen omwille van toenemende inflatie en de stijgende inkoopkosten", stelt Nintendo in een verklaring aan Eurogamer. Het Japanse bedrijf zal zijn prijsbeleid naar eigen zeggen wel blijven opvolgen. Nintendo merkt ook op dat het de retailers zijn die de uiteindelijke prijs van de hardware bepalen. Het bedrijf geeft enkel een adviesprijs mee.

De reactie van het Japanse gamebedrijf komt er nadat Sony eerder in augustus de adviesprijzen voor de PlayStation 5 heeft verhoogd. In plaats van 400 en 500 euro, kosten de twee varianten van de PS5-console nu 450 en 550 euro. Sony stelt dat een prijsverhoging nodig was omdat onder andere de toegenomen inflatie de kosten verder omhoog duwde. De prijsverhoging van de PlayStation 5 geldt voor de Europese, Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Canadese markt, maar in de Verenigde Staten blijft de adviesprijs hetzelfde.

Microsoft heeft ook gereageerd op de prijsverhoging van de PlayStation 5. Het bedrijf stelde aan Eurogamer dat de prijzen voor de Xbox Series -S en -X voorlopig hetzelfde bleven. Het bedrijf deed echter geen uitspraken over de nabije toekomst.