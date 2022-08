SoundCloud ontslaat ongeveer 20 procent van zijn personeelsbestand

SoundCloud gaat ongeveer twintig procent van zijn personeelsbestand ontslaan vanwege het 'uitdagende economische klimaat' en 'tegenwind op de financiële markt'. Het bedrijf neemt de beslissing om de 'voortdurende winstgevendheid' van het bedrijf zeker te stellen.

SoundCloud laat dat in een e-mail aan zijn werknemers weten, zo schrijf onder andere Billboard. Het bedrijf is tegenwoordig winstgevend, maar was dat langere tijd niet. Dat tij begon te keren nadat het in 2017 40 procent van zijn personeel ontsloeg en onder meer kantoren in Los Angeles, Londen, San Francisco en Sydney sloot. Sindsdien is ook ongeveer 245 miljoen dollar geïnvesteerd in het bedrijf. Het derde kwartaal van 2020 was het eerste kwartaal dat het bedrijf afsloot met winst.

SoundCloud ging vorig jaar over op een nieuw royaltysysteem. De 'fan-powered' royalty's moeten meer uitkeren aan kleinere artiesten die niet veel streams opleveren, maar toch een toegewijde fanbase hebben. Een artiest met 124.000 volgers krijgt onder het standaardsysteem dat bijvoorbeeld Apple en Spotify gebruiken 120 dollar per maand en met fan-powered royalty's zou dat 600 dollar zijn. Warner Music Group neemt een licentie op het systeem af.

Een groot verschil tussen SoundCloud en concurrenten als Spotify en Apple Music is dat iedereen een account kan aanmaken op SoundCloud en er muziek kan posten. Verder heeft SoundCloud meer kleinere, onafhankelijke artiesten en bieden de andere twee voorbeelden meer grote namen.