Door Mark Hendrikman, zaterdag 25 maart 2017 11:11, 8 reacties • Feedback

Muziekstreamingplatform Soundcloud heeft een lening van 70 miljoen dollar, omgerekend 65 miljoen euro, afgesloten. Het is het bedrijf niet gelukt om het geld van een investeerder te krijgen. Soundcloud draait al meerdere jaren verlies.

De lening werd ontdekt door de Britse arm van Business Insider, die hier documenten over aantrof in het Companies House, soortgelijk aan het bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel. De lening komt van verschillende investeerdersbedrijven. In een reactie laat Soundcloud weten dat het geld richting de 'groei en financiële stabiliteit' van het bedrijf zal gaan.

Het is volgens Business Insider de tweede keer dat Soundcloud geld ophaalt via een lening in plaats van via investeringen. In januari van vorig jaar zou het bedrijf 35 miljoen dollar geleend hebben. Daarnaast zijn twee kopstukken van Soundcloud in februari van dit jaar opgestapt. Concurrent Spotify heeft lang overwogen om Soundcloud over te nemen, maar lijkt daarvan afgezien te hebben omdat het de dienst niet als blok aan zijn been wil hebben in een jaar waarin Spotify mogelijk naar de beurs gaat.