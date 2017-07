Gerucht: Soundcloud nam mensen aan om ze binnen paar weken te ontslaan

Streamingdienst Soundcloud heeft afgelopen maanden mensen aangenomen die het binnen een paar weken of zelfs voor de eerste werkdag heeft ontslagen bij een grote reorganisatie. Dat gebeurde terwijl het management naar verluidt al maanden wist van de ontslagronde.

Zo zouden er mensen zijn die hun huis en baan hadden opgegegeven om bij Soundcloud te komen werken, waarna ze snel weer moesten vertrekken of zelfs helemaal niet konden beginnen, zeggen diverse medewerkers anoniem tegen Techcrunch na een bijeenkomst van alle medewerkers en management deze week. De streamingdienst maakte vorige week bekend kantoren te sluiten en 40 procent van het personeel te ontslaan.

Het management zou tijdens de vergadering gezegd hebben dat het mensen bleef aannemen om te voorkomen dat medewerkers vragen zouden stellen over de toen nog geheime ontslagronde. Bovendien bleven luxevoorzieningen als een gecaterde lunch in diverse kantoren bestaan totdat het bedrijf de ontslagronde aankondigde.

Behalve dat het mensen bleef aannemen, riep de vergadering ook twijfels op over het perspectief op de lange termijn. De anonieme medewerkers zeggen dat Soundcloud zichzelf kan financieren tot in het laatste kwartaal, dat over anderhalve maand begint en eind december afloopt. Het bedrijf bevestigt die informatie tegen TechCrunch. Als er genoeg inkomsten zijn of er komt nieuwe financiering, kan het bedrijf blijven bestaan.

De ontslagen en het sluiten van kantoren heeft geen invloed op de diensten van SoundCloud, claimt de topman. SoundCloud is nu beschikbaar in 190 landen en het heeft ook een eigen streamingdienst met Go, die sinds dit voorjaar in Nederland beschikbaar is.