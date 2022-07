Warner Music Group gaat gebruikmaken van royaltiessysteem SoundCloud

Warner Music Group gaat gebruikmaken van het fan-powered royaltiessysteem van SoundCloud. Hierdoor worden inkomsten voor Warner Music Group-artiesten op het streamingsplatform niet meer verhoudingsgewijs uitgekeerd, maar op basis van luistercijfers per artiest.

De Amerikaanse muziekdistributeur is het eerste grote label op SoundCloud dat gebruik zal maken van het fan-powered royalitiessysteem waarbij royalties niet meer verhoudingsgewijs worden toegekend aan muzikanten, maar op basis van absolute luistercijfers en luistergedrag.

Voorheen hanteerde Warner Music Group een royaltiessysteem waarbij alle abonnement- en reclame-inkomsten in een poule verzameld werden en vervolgens verhoudingsgewijs herverdeeld werden onder de artiesten. Artiesten die verhoudingsgewijs het meeste werden beluisterd, kregen volgens diezelfde verhouding ook hun royalities uitbetaald. Deze regeling is de standaard in de muziekindustrie en zorgt er volgens SoundCloud voor dat kleinere artiesten, in verhouding tot hun meer bekende collega’s, heel wat minder royalties opstrijken, ook al halen ze heel wat luistercijfers. SoundCloud introduceerde het Fan-Powered royaltiessysteem in 2021.