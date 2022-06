GRID Legends krijgt dlc met destruction derby-modus

EA heeft de eerste van vier uitbreidingen voor de Deluxe Edition van GRID Legends uitgebracht. De dlc bevat de Classic Car-Nage-modus, waarin spelers moeten proberen de auto's van tegenstanders te slopen en zelf zo lang mogelijk heel te blijven.

De destruction derby-modus bevat vier nieuwe routes bij de Yokohama Docks en Havana, die daar speciaal voor zijn ontworpen. De banen hebben meerdere kruisingen, springschansen en obstakels, die voor de nodige chaos op de baan moeten zorgen. Ook is er een Demo Derby-klasse toegevoegd aan het spel met daarin vijf fictieve auto's. Dat zijn de Belta Frostbite, Belta Hot Rod, Jupiter Freighter, Jupiter Eagleray Mk.5 en de Dumont Ute Titan. Die hebben allemaal een 'verbeterd schademodel' zodat de aangerichte schade beter zichtbaar is.

In de Classic Car-Nage-spelmodus hebben alle auto's een health bar en spelers moeten zo lang mogelijk zien te overleven, om uiteindelijk als enige over te blijven. De modus is ook beschikbaar in de Race Creator, waarmee spelers eigen races kunnen maken.

De dlc is de eerste van vier uitbreidingen die beschikbaar komen voor GRID Legends Deluxe Edition. Die uitvoering van het spel kost 80 euro op Steam en 90 euro voor consoles. De basisuitvoering van het spel kan ook geüpgraded worden naar de Deluxe Edition voor 20 euro. Spelers die de uitbreiding niet hebben, kunnen wel uitgenodigd worden door een vriend voor een potje multiplayer Classic Car-Nage.

GRID Legends kwam in februari uit. Tweakers publiceerde destijds een review van de door Codemasters ontwikkelde game. Het spel legt veel nadruk op de verhaalmodus Driven to Glory.