Microsoft geeft beheerders meer opties voor updaten Microsoft 365 Apps

Microsoft heeft nieuwe opties toegevoegd aan Servicing Profiles waarmee beheerders meer controle krijgen over het updaten van Microsoft 365 Apps via Azure Active Directory. Zo is terugtrekken per groep mogelijk en kunnen apparaten worden uitgesloten.

Microsoft heeft in totaal vijf nieuwe beheeropties voor Servicing Profiles toegevoegd. Met Wave Customization kunnen beheerders het vrijgeven van de maandelijkse updates in maximaal drie golven spreiden naar groepen van apparaten. Rollback by Groups maakt het terugtrekken van updates mogelijk en dient zo als vangnet.

Ook is er een optie bijgekomen om apparaten uit te sluiten van geautomatiseerde updates en kunnen beheerders voortaan met een enkele eenvoudige configuratie alle apparaten tegelijk bedienen met updates. Tenslotte zijn de profielen uitgebreid met een beheertool om de schijfruimte voor updates aan te passen. Minimaal is 5GB vrije schijfruimte vereist, maar deze optie laat beheerders lagere limieten instellen.

Volgens Microsoft gaat het om functies die veelgevraagd werden door beheerders. Microsoft heeft Servicing Profiles toegevoegd aan het Apps Admin Center van Microsoft 365 om beheerder controle te geven over het updateprocedé. Als ze binnen organisaties Microsoft 365-apps een update geven en er ontstaan problemen op apparaten van werknemers, kunnen ze de updates bijvoorbeeld pauzeren.

Beheerders konden al instellen dat updates alleen gaan naar apparaten die Microsoft 365 in bepaalde updatekanalen draaiden. Apps op apparaten die in het Monthly Enterprise Channel zitten, krijgen zo als eerst de updates. Als alternatief konden ze zich al met updates op specifieke apparaten binnen Azure AD-groepen richten.