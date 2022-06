Micron introduceert eerste microSD-kaart met capaciteit van 1,5TB

Geheugenfabrikant Micron heeft het eerste microSD-kaartje met een opslagcapaciteit van 1,5TB geïntroduceerd. Sinds 2019 was de maximale capaciteit 1TB. Micron noemt geen prijs en mikt met het kaartje op de opslag van video voor beveiligingscamera's en industrieel gebruik.

Micron i400

Het Micron i400-geheugenkaartje is gebaseerd op 3d-nandgeheugen met 176 lagen. Micron levert dat nandgeheugen sinds halverwege vorig jaar en gaat eind dit jaar nandgeheugen met 232 lagen produceren. Volgens de specsheet kan het geheugenkaartje vijf jaar lang 24 uur per dag beschreven worden.

Exacte snelheden noemt de fabrikant niet, maar het gaat om een U3-kaartje, wat aangeeft dat de minimale sequentiële schrijfsnelheid 30MB/s bedraagt. Verder heeft het kaartje het hoogste Application Performance Class-label van A2. Daardoor moet het kaartje minimaal 4000iops aan willekeurige leesacties kunnen doen en 2000iops aan willekeurige schrijfacties.

Micron levert samples van het kaartje aan bedrijven. Als voorbeeld noemt de fabrikant Verkada, een bedrijf dat beveiligingscamera's levert. Het Micron i400-kaartje is geplaatst in de Industrial-serie en niet gericht op consumenten.

Of en wanneer Micron van plan is om een microSD-kaartje van 1,5TB voor consumenten uit te brengen, is nog niet bekend. 1TB-kaartjes staan momenteel in de Pricewatch voor prijzen vanaf 166 euro. Halverwege 2019 kwam het eerste microSD-kaartje van 1TB uit. De microSDXC-standaard gaat theoretisch tot maximaal 2TB.