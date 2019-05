Eerste 1TB-micro-sd-kaart van SanDisk gaat in de verkoop

Western Digital is begonnen met de verkoop van zijn micro-sd-kaart met een capaciteit van 1TB. Het bedrijf kondigde het kaartje in februari aan. Het is de eerste keer dat een micro-sd-kaart met deze capaciteit beschikbaar is.

Western Digital heeft hem in de eigen webwinkel gezet, meldt Techradar. Daarnaast is webwinkel Amazon begonnen met de verkoop van het kaartje. De 1TB-versie kost bij de Duitse Amazon 522 euro en is leverbaar in de Benelux. Daarmee is de micro-sd-kaart meer dan twee keer zo duur als de 512GB-variant, die 209 euro is. De versie met 400GB is rond 100 euro.

Western Digital kondigde de kaart in februari aan en zei toen al dat hij dit voorjaar te koop zou zijn. Het SanDisk Extreme-sd-kaartje heeft leessnelheden tot 160MB/s en schrijfsnelheden tot 90MB/s, aldus fabrikant Western Digital. Het is een UHS-1-kaart die dankzij eigen technologie van WD tot hogere leessnelheden komt; UHS-1 gaat standaard tot 104MB/s.