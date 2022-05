Deel van Microsoft 365-beheerders kan niet inloggen in adminportal door storing

'Een deel' van de Microsoft 365-beheerders kan niet inloggen in de adminportal. De portal is na een update getroffen door een storing, waardoor deze voor sommige beheerders niet bereikbaar is. Microsoft probeert de update terug te draaien.

Gebruikers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika zijn getroffen door de storing, meldt Microsoft in een ondersteuningspagina. The Register schrijft dat Microsoft de storing om 08.36 uur Nederlandse tijd bevestigde. De storing ontstond toen Microsoft een update uitbracht die de gebruikerservaring moet verbeteren.

Het bedrijf probeert die update nu terug te draaien, maar zegt dat dit langer duurt dan verwacht. Daarom gaat het bedrijf de getroffen infrastructuur handmatig herstarten, om het herstellen van de dienstverlening te kunnen versnellen.

Beheerders kunnen de Azure-portal gebruiken om gebruikers en licenties te beheren, zegt Microsoft. De individuele Exchange- en Teams-portalen, en andere portalen voor specifieke diensten, zouden via de directe links nog wel moeten werken. Eindgebruikers zouden geen last van de storing moeten hebben.