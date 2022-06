Xbox Live heeft storing waardoor spelers niet kunnen inloggen

Xbox Live heeft te maken met een storing waardoor gebruikers niet kunnen inloggen en geen multiplayer- of cloudgames kunnen spelen. De storing begon rond 21:15 uur Nederlandse tijd en Microsoft zegt inmiddels dat de oplossing nabij is.

Xbox Live, de online dienst voor Xbox-consoles, is donderdagavond voor veel spelers niet te benaderen. Volgens de Xbox-statuspagina zijn accounts en profielen, de Store en abonnementen, games voor meerdere spelers en gamen in de cloud getroffen.

Ook kunnen spelers sommige singleplayergames niet opstarten, als die vereisen dat er een verbinding wordt gemaakt met de Xbox Live-dienst. Onder andere gebruikers op het forum van Tweakers maken melding van de storing.

Microsoft zegt op de hoogte te zijn van de storing en aan een oplossing te werken. Volgens de statuspagina is de oplossing nabij, maar wanneer gebruikers weer kunnen inloggen, is nog niet bekend. Over de oorzaak van de storing is niets bekendgemaakt. Microsoft spreekt van een 'grote onderbreking'.