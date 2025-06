Microsoft: gepersonaliseerde e-mailadressen in 365 Personal en Family verdwijnen

Microsoft is van plan om te stoppen met het aanbieden van gepersonaliseerde e-mailadressen voor gebruikers van Microsoft 365 Personal en Family. De ondersteuning stopt aan het eind van november 2023.

Huidige Outlook-gebruikers die een aangepaste domeinnaam gebruiken voor e-mailadressen blijven deze behouden, zo stelt Microsoft op een ondersteuningspagina. Hoewel bestaande gepersonaliseerde e-mailadressen na 30 november 2023 gewoon blijven werken, is het vanaf dat moment niet langer mogelijk om nieuwe gepersonaliseerde e-mailadressen aan te maken.

Microsoft waarschuwt dat het niet mogelijk is om een gepersonaliseerd Outlook.com-e-mailadres na 30 november 2023 terug te halen wanneer deze verwijderd is. Gebruikers die na die datum geen toegang meer hebben tot hun verwijderde gepersonaliseerde e-mailadres of een nieuwe aan willen maken, worden doorverwezen naar de Microsoft 365 Business-abonnementen.

Vorige maand maakte Microsoft bekend dat het vrijwel volledig stopt met de merknaam Office, waardoor de naamvoering van Office 365 definitief veranderde naar Microsoft 365.