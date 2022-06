Microsoft brengt Defender for Individuals uit voor beveiligingsstatus apparaten

Microsoft heeft Defender for Individuals uitgebracht voor de Microsoft 365 Family- en Personal-abonnementen. Huishoudens krijgen hiermee een overzicht van de beveiligingsstatus van verschillende computers, tablets en smartphones.

Microsoft Defender for Individuals biedt gebruikers een dashboard waarop ze kunnen zien of de verschillende apparaten die ze gebruiken binnen huishoudens beschermd zijn tegen online dreigingen. Het gaat daarbij niet alleen om Windows-pc's, maar ook om apparaten met macOS en mobiele apparaten met Android en iOS.

De dienst stuurt volgens Microsoft notificaties bij dreigingen en risico's en geeft tips om de beveiliging te verbeteren. Het dashboard werkt in combinatie met beveiligingssuites van derde partijen, zoals Norton en McAfee. De dienst is zonder verdere kosten te gebruiken voor abonnees van Microsoft 365 Family en 365 Personal.

Bij een Microsoft 365 Personal-abonnement kunnen tot vijf apparaten toegevoegd worden aan het Defender for Individuals-dashboard. Bij het Family-aanbod is dat tot dertig apparaten tegelijkertijd. Zonder abonnement is Defender for Individuals niet aan te schaffen. Wel is de dienst dertig dagen uit te proberen.