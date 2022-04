Apple biedt ontwikkelaars mogelijkheid met codes korting te bieden op abo's

Apple gaat dit najaar beginnen met het bieden van de mogelijkheid aan ontwikkelaars om gebruikers korting te geven op abonnementsprijzen via codes. Die kunnen ontwikkelaars fysiek of per e-mail aan klanten geven.

Tot nu toe kunnen ontwikkelaars alleen korting geven via acties binnen de app, maar met het nieuwe systeem verandert dat. De 'offer codes' werken vanaf later dit jaar op apparaten met iOS 14 of iPadOS 14, zegt Apple. De fabrikant staat toe dat ontwikkelaars de codes verspreiden via bijvoorbeeld mailings of op offline evenementen. Dat kan met huidige methodes niet.

Ontwikkelaars kunnen per drie maanden maximaal 150.000 codes aanmelden bij Apple voor gebruik, blijkt uit de documentatie. Gebruikers kunnen vervolgens zo'n code invoeren via een knop in de app, waarna Apple checkt of de code klopt met een van de codes die de ontwikkelaar heeft laten genereren.

Deze manier van korting geven is één van de drie manieren van kortingen geven op abonnementen binnen een app. Ontwikkelaars kunnen gebruikers binnen de app ook een introductie-aanbieding doen of bestaande klanten korting geven binnen de app.