Microsoft hekelt Apple om weigering gamestreamingdiensten toe te staan op iOS

Microsoft veroordeelt de beslissing van Apple om geen gamestreamingdiensten toe te staan op iOS. Volgens Microsoft beoordeelt Apple gamestreamingapps anders dan andere apps. Apple zegt elke game apart te willen beoordelen.

Apple is de enige die zijn gebruikers ervan weerhoudt om games te streamen, claimt Microsoft in een statement aan The Verge. "Apple past andere regels toe op niet-gaming-apps, zelfs al die interactieve content bieden." Onder meer Netflix heeft in het verleden interactieve video's online gezet en beschikbaar gemaakt via zijn apps.

Apple beroept zich op zijn App Store-regels en zegt dat gamestreamingdiensten welkom zijn. "Zolang zij dezelfde regels volgen als gelden voor alle ontwikkelaars, inclusief individueel games voorleggen voor review en verschijnen in charts en in de zoekfunctie."

Gamestreamingdiensten zoals die van Microsoft, Google en Nvidia kunnen niet om de regels heen werken en een andere manier van distributie van apps op iOS is er niet, omdat Apple met de App Store een monopolie heeft op app-distributie op iOS. Valve Steam Link en PS Remote Play van Sony werken wel op iOS, omdat die alleen toegang geven tot een eigen apparaat op hetzelfde netwerk en dat mag wel. Apps als Microsoft xCloud en Google Stadia draaien de games op servers van de bedrijven. Apple heeft zelf een game-abonnement onder de naam Arcade, al is dat geen gamestreamingdienst.